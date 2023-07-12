Festival Matrizes movimenta a Vila de Itaúnas na segunda quinzena de julho

Itaúnas Crédito: Leonardo Merçon

A partir deste sábado (15), o arrasta pé promete levantar a poeira da Capital Nacional do Forró de Serra. Isso porque, até o próximo sábado (22), o Festival Matrizes volta ao distrito de Itaúnas, no Norte do Espírito Santo, em sua 2ª edição. O evento, realizado no Bar do Tatu, conta uma agenda recheada de shows, apresentações de DJs, torneios, atividades culturais e aulas de dança.

Durante os oito dias, a programação começará especial para os amantes de um bom rastapé. Diariamente, das 14h às 17h, o festival oferecerá oficinas e seminários com temas como "Criação Rítmica" e "Deslocamento no Salão e Suas Possibilidades". No mesmo horário, serão oferecidas aulas de dança. Quem quiser aprimorar os passos poderá aprender as lições de professores como Arthur Lorenzo, Brenda e Fialho, Léo Sant'Anna e Dani Cott, e Kaleb Maximuns.

À noite, a partir das 22h, as apresentações musicais tomam conta da vila. Artistas como Trio Xamego, Mestrinho, Bemtivi, Forrofiá, Trio Clandestino e Os Cangaceiros estão entre os nomes confirmados. Nos intervalos dos shows, quem assume são os coletivos de DJs de forró, como Baile dos Ratos e o ForroFoundations.

As entradas para cada dia avulso custam entre R$ 60 (meia entrada) e R$ 75 (desconto social). Já os passaportes para todos os dias estão à venda por R$ 400 (meia-entrada), R$ 450 (com desconto solidário) e R$ 800 (inteira). Os ingressos para essa imersão na cultura "forrozeira" estão disponíveis no site da Sympla e toda festa será realizada no tradicional Buraco do Tatu.

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