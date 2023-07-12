Festival Matrizes movimenta a Vila de Itaúnas na segunda quinzena de julho

A partir deste sábado (15), o arrasta pé promete levantar a poeira da Capital Nacional do Forró de Serra. Isso porque, até o próximo sábado (22), o Festival Matrizes volta ao distrito de Itaúnas, no Norte do Espírito Santo, em sua 2ª edição. O evento, realizado no Bar do Tatu, conta uma agenda recheada de shows, apresentações de DJs, torneios, atividades culturais e aulas de dança.
Durante os oito dias, a programação começará especial para os amantes de um bom rastapé. Diariamente, das 14h às 17h, o festival oferecerá oficinas e seminários com temas como "Criação Rítmica" e "Deslocamento no Salão e Suas Possibilidades". No mesmo horário, serão oferecidas aulas de dança. Quem quiser aprimorar os passos poderá aprender as lições de professores como Arthur Lorenzo, Brenda e Fialho, Léo Sant'Anna e Dani Cott, e Kaleb Maximuns.
À noite, a partir das 22h, as apresentações musicais tomam conta da vila. Artistas como Trio Xamego, Mestrinho, Bemtivi, Forrofiá, Trio Clandestino e Os Cangaceiros estão entre os nomes confirmados. Nos intervalos dos shows, quem assume são os coletivos de DJs de forró, como Baile dos Ratos e o ForroFoundations.
As entradas para cada dia avulso custam entre R$ 60 (meia entrada) e R$ 75 (desconto social). Já os passaportes para todos os dias estão à venda por R$ 400 (meia-entrada), R$ 450 (com desconto solidário) e R$ 800 (inteira). Os ingressos para essa imersão na cultura "forrozeira" estão disponíveis no site da Sympla e toda festa será realizada no tradicional Buraco do Tatu.
SERVIÇO
- FESTIVAL MATRIZES
- QUANDO: 15 a 22 de julho
- ONDE: Buraco do Tatu, na R. Ítalo Vasconcelos, 49 - Itaúnas, Conceição da Barra
- INGRESSOS: Cada dia vulso custa entre R$ 60 (meia entrada) e R$ 75 (desconto social). Passaportes para todos os dias estão à venda por R$ 400 (meia-entrada), R$ 450 (com desconto solidário) e R$ 800 (inteira). Disponíveis no site da Sympla
- ATRAÇÕES:
- Forrozeiros: Trio Xamego, Mestrinho, Ó do Forró, Quininho de Valente, Bernadete França, Forró D2 in Trio, Diego Oliveira, Nicolas Krassik, Mestre Marrom, Marimelo, Alvorada, Meketréfe, Bemtivi, Coisa de Zé, Trio Cristalino, Amanda Requião, Dois Dobrado, Forrofiá, Nando Nogueira, Black Trio, Trio Clandestino, Manacá da Serra e Os Cangaceiros.
- Discotecagem: Baile dos Ratos (DJ Nando Ronca e DJ Maicow Leite), Forrozim (DJ Vhinny e DJ Yuga), ForroFoundations (DJ Chinedu), Coletivo Carcará, DJ Naty, DJ Ivan, DJ Tick, DJ Nalla, DJ Chu Selecta e DJ Dani Castor.
- Aulas de dança com: Arthur Lorenzo, Brenda e Fialho, Aline e Ricardo (Forró do Proibido), Babi Nogueira e Felipe Raso (Pé Descalço), Pia e PC, Milena e Mardio, Léo Diniz e Alê Claro, Ícaro e Giovanna, Léo Sant'Anna e Dani Cott, e Kaleb Maximuns.