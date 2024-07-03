Minas lança campanha para promover destinos turísticos no inverno

Santuário do Caraça, em Catas Altas Crédito: Nereu Jr.

Minas Gerais e suas riquezas gastronômicas, naturais e históricas, que tanto encantam os vizinhos capixabas, são tema de uma iniciativa que coloca o estado sob os holofotes do turismo nacional nos meses de baixa temperatura.

Lançada na última quinta-feira (27) pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a campanha Inverno em Minas tem como objetivo posicionar Minas Gerais como um dos principais destinos turísticos do país na estação mais fria do ano.

Durante os meses de julho e agosto, e até 22 de setembro, a expectativa é de que cerca de 500 ações aconteçam em aproximadamente 400 municípios mineiros. O projeto é composto de cinco circuitos turísticos que combinam belezas naturais, tesouros do patrimônio histórico, aventura, tranquilidade e os saborosos quitutes da cozinha mineira.

Os roteiros são: Território dos Vinhos, que passa pelos municípios de Três Pontas, Caldas, Andradas e São Gonçalo do Sapucaí; Território Sul de Minas, que percorre Extrema, Gonçalves e Monte Verde; Território Serra da Canastra/Mar de Minas, que passeia por São João Batista do Glória, São Roque de Minas e Vargem Bonita; Território Espinhaço/Diamantes, que contempla Diamantina, São Gonçalo do Rio das Pedras, Milho Verde, Serro e Lapinha da Serra; e, por fim, o Território Estrada Real, do qual fazem parte Santuário do Caraça, Catas Altas, Santana do Montes e Tiradentes.

Tais circuitos proporcionam vivências únicas pelos tesouros de Minas, como visitas a vinícolas, queijarias, cidades históricas, natureza exuberante, eventos culturais e muito mais.

Extrema integra o roteiro Território Sul de Minas Crédito: Nilmar Lage

A realização do projeto Inverno em Minas coincide com os tradicionais festivais de inverno que ocorrem em diversas localidades mineiras, com uma ampla programação de shows, exposições, oficinas, apresentações teatrais e sessões de cinema.

A campanha turística também visa promover e valorizar a cozinha mineira, cujas receitas típicas são ideais para o inverno. Pratos e caldos derivados de milho e mandioca, alimentos reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais, dividem a cena com quentão, quitandas, queijo Minas e pão de queijo, e o cardápio inclui ainda vinhos, azeites e cafés produzidos na região.

Queijo Canastra produzido em São Roque de Minas Crédito: Rodrigo Zeferino

Para divulgar a campanha Inverno em Minas e os circuitos de inverno, o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, convidou 40 jornalistas e formadores de opinião de todas as regiões do Brasil, entre os quais a equipe do HZ, para viver a experiência nos cinco roteiros preparados para este período do ano.

A viagem começou no dia 27 de junho, em Belo Horizonte, com um jantar de boas-vindas no Palácio da Liberdade, comandado pelo chef Leonardo Paixão, expoente da cozinha mineira contemporânea. A partir de sexta-feira (28), nossa equipe seguiu para o roteiro que compreende a Serra da Canastra e a região dos lagos, passando por quatro municípios. A reportagem completa você verá em breve aqui no site.

Minas liderou crescimento do turismo em 2023 Minas Gerais liderou o crescimento do turismo no Brasil em 2023, quando recebeu mais de 31 milhões de visitantes e, neste ano, segue em primeiro lugar na variação acumulada de abril de 2023 a abril de 2024. No período, o volume das atividades turísticas no estado chegou a 12,5%, 166% acima da média nacional (4,7%), segundo o relatório mais recente do Observatório do Turismo de Minas Gerais, realizado a partir dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

