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Incentivo

Minas lança campanha para promover destinos turísticos no inverno

Iniciativa do governo mineiro apresenta cinco circuitos que incluem desde experiências gastronômicas até turismo de aventura
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 18:12

Inverno em Minas, Santuário do Caraça, Catas Altas
Santuário do Caraça, em Catas Altas Crédito: Nereu Jr.
Minas Gerais e suas riquezas gastronômicas, naturais e históricas, que tanto encantam os vizinhos capixabas, são tema de uma iniciativa que coloca o estado sob os holofotes do turismo nacional nos meses de baixa temperatura. 
Lançada na última quinta-feira (27) pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a campanha Inverno em Minas tem como objetivo posicionar Minas Gerais como um dos principais destinos turísticos do país na estação mais fria do ano. 
Durante os meses de julho e agosto, e até 22 de setembro, a expectativa é de que cerca de 500 ações aconteçam em aproximadamente 400 municípios mineiros. O projeto é composto de cinco circuitos turísticos que combinam belezas naturais, tesouros do patrimônio histórico, aventura, tranquilidade e os saborosos quitutes da cozinha mineira.

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Os roteiros são: Território dos Vinhos, que passa pelos municípios de Três Pontas, Caldas, Andradas e São Gonçalo do Sapucaí; Território Sul de Minas, que percorre Extrema, Gonçalves e Monte Verde; Território Serra da Canastra/Mar de Minas, que passeia por São João Batista do Glória, São Roque de Minas e Vargem Bonita; Território Espinhaço/Diamantes, que contempla Diamantina, São Gonçalo do Rio das Pedras, Milho Verde, Serro e Lapinha da Serra; e, por fim, o Território Estrada Real, do qual fazem parte Santuário do Caraça, Catas Altas, Santana do Montes e Tiradentes.
Tais circuitos proporcionam vivências únicas pelos tesouros de Minas, como visitas a vinícolas, queijarias, cidades históricas, natureza exuberante, eventos culturais e muito mais.
Inverno em Minas, Extrema
Extrema integra o roteiro Território Sul de Minas Crédito: Nilmar Lage
A realização do projeto Inverno em Minas coincide com os tradicionais festivais de inverno que ocorrem em diversas localidades mineiras, com uma ampla programação de shows, exposições, oficinas, apresentações teatrais e sessões de cinema.
A campanha turística também visa promover e valorizar a cozinha mineira, cujas receitas típicas são ideais para o inverno. Pratos e caldos derivados de milho e mandioca, alimentos reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais, dividem a cena com quentão, quitandas, queijo Minas e pão de queijo, e o cardápio inclui ainda vinhos, azeites e cafés produzidos na região.
Inverno em Minas, Queijo Canastra, São Roque de Minas
Queijo Canastra produzido em São Roque de Minas Crédito: Rodrigo Zeferino
Para divulgar a campanha Inverno em Minas e os circuitos de inverno, o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, convidou 40 jornalistas e formadores de opinião de todas as regiões do Brasil, entre os quais a equipe do HZ, para viver a experiência nos cinco roteiros preparados para este período do ano. 
A viagem começou no dia 27 de junho, em Belo Horizonte, com um jantar de boas-vindas no Palácio da Liberdade, comandado pelo chef Leonardo Paixão, expoente da cozinha mineira contemporânea. A partir de sexta-feira (28), nossa equipe seguiu para o roteiro que compreende a Serra da Canastra e a região dos lagos, passando por quatro municípios. A reportagem completa você verá em breve aqui no site. 

Minas liderou crescimento do turismo em 2023

Minas Gerais liderou o crescimento do turismo no Brasil em 2023, quando recebeu mais de 31 milhões de visitantes e, neste ano, segue em primeiro lugar na variação acumulada de abril de 2023 a abril de 2024. No período, o volume das atividades turísticas no estado chegou a 12,5%, 166% acima da média nacional (4,7%), segundo o relatório mais recente do Observatório do Turismo de Minas Gerais, realizado a partir dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A jornalista viajou a convite da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. 

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