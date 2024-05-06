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Cozinha brasileira

5 sobremesas de Minas Gerais que você precisa experimentar

Do doce de leite ao pé-de-moça, veja como preparar doces tradicionais mineiros imperdíveis
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 16:14

Imagem Edicase Brasil
Doce de leite Crédito: RHJPhtotos | Shutterstock
Os doces tradicionais de Minas Gerais, verdadeiras obras-primas culinárias, encantam os paladares há gerações. O estado é famoso por seus doces caseiros, que preservam tradições e segredos transmitidos ao longo do tempo.
Entre os mais emblemáticos, está o doce de leite, feito a partir do cozimento lento do leite com açúcar, resultando em uma textura cremosa e um sabor irresistivelmente adocicado. A seguir, confira como preparar essa e outras delícias mineiras!

DOCE DE LEITE

Ingredientes:

  • 2 litros de leite integral
  • 400 g de açúcar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Reduza o fogo, adicione o açúcar e cozinhe até obter o ponto de doce de leite , mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, transfira o doce para um recipiente com tampa, espere esfriar e sirva em seguida.

GOIABADA CREMOSA

Ingredientes:

  • 1 kg de goiabas maduras, descascadas e picadas
  • 500 g de açúcar
  • 1/2 suco de limão
  • 150 ml de água

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as goiabas, o suco de limão e a água e bata até incorporar. Com o auxílio de uma peneira, transfira a mistura para uma panela, adicione o açúcar e leve ao fogo médio por 40 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, transfira o doce para um recipiente com tampa, espere esfriar e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Ambrosia Crédito: tjncaldas | Shutterstock

AMBROSIA

Ingredientes:

  • 1 litro de leite
  • 500 g de açúcar
  • 5 ovos batidos
  • 2 cravos-da-índia
  • Suco de 1 limão
  • Casca de 1 limão
  • 1 canela em pau

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite, a canela em pau, a casca do limão e os cravos-da-índia e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo ocasionalmente. Adicione o açúcar e misture para dissolver. Em seguida, junte os ovos e o suco do limão e cozinhe até empelotar e reduzir a calda. Desligue o fogo e transfira a ambrosia para um recipiente. Sirva em seguida.

DOCE DE MAMÃO VERDE

Ingredientes:

  • 3 xícaras de chá de açúcar
  • 2 mamões verdes descascados e ralados
  • 3 canelas em pau
  • 5 cravos-da-índia

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o açúcar e o mamão e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda. Adicione os cravos-da-índia e a canela e cozinhe por 40 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, transfira o doce para um recipiente com tampa, espere esfriar e sirva em seguida.

PÉ-DE-MOÇA

Ingredientes:

  • 500g de amendoim
  • 700g de açúcar
  • 395g de leite condensado
  • 1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque os amendoins e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Desligue o forno, retire a casca dos amendoins e coloque-os em uma panela. Adicione o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até o açúcar derreter. Acrescente o leite condensado e a manteiga e cozinhe até obter uma consistência homogênea, mexendo sempre.
Desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele o doce. Disponha em uma superfície lisa untada com manteiga e repita o processo com o restante da massa. Espere esfriar e sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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