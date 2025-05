Kamilla Carneiro Benjamim celebra aniversário em Vila Velha

Queridona de RR, Kamilla Carneiro Benjamim celebrou idade nova, no sábado (26), na área de lazer do seu prêdio, em Vila Velha. Ao lado do marido Antônio Benjamim e do filho Arthur, a aniversariante recebeu a família e amigos para um tarde com menu do Buffet Buenos Aires e som de Rodrigo Balla e banda. A decoração ficou a cargo de Fabiola Sampaio e Nuvem Sublimação. Veja as fotos!

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Mês das Mães Para celebrar o Mês das Mães, Dorion e Tatiana Soares organizam um coquetel exclusivo, "Joias & Flores", onde apresentarão as novas criações da marca Dorion Soares. As peças em destaque combinam gemas coloridas com pérolas e diamantes, criando um design único e atemporal. A designer Bruna Medeiros fará arranjos florais ao vivo para presentear as convidadas. A música ao vivo será comandada por Laura Neffa, tornando o evento ainda mais elegante e memorável



Roupa de cama Claudia Júdice Torres convida para o lançamento da nova coleção de roupa de cama, com um bate-papo íntimo com a Cátia Nicolao, do Rio Grande do Sul, para falar sobre O Luxo está no Artesanal, no próximo dia 7, na Casa Arrumada, em Santa Lúcia