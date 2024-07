Circuito Areté: Projeto focado na cultura indígena chega a Vitória em agosto. Crédito: Ana Luiza Abreu

Vitória receberá, entre os dias 21 e 25 de agosto, o projeto "Circuito Areté - Tempo de Festa", uma iniciativa da Aldeia Coletivo em parceria com a Giro Planejamento Cultural de Salvador (BA). A capital capixaba é uma das três cidades selecionadas, ao lado de Belém (PA) e São Luís (MA), para sediar essa celebração que valoriza a cultura cabocla e a memória dos povos originários do Brasil.



A programação em Vitória será dividida em duas frentes: atividades em escolas públicas e apresentações no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha. Nas escolas, de 21 a 23 de agosto, haverá vivências indígenas conduzidas pelo Cacique Idyarrury Xucuru-Kariri, seguidas de bate-papos sobre o meio ambiente e apresentações do espetáculo juvenil "Ybytu-Emi," restritas aos alunos.

No Teatro do Sesi, as atividades ocorrerão nos dias 24 e 25 de agosto. No dia 24, às 16h, será apresentado o espetáculo infantojuvenil "Pindorama, Antes de Chamar Brasil," seguido, às 20h, de um show da banda Cabokaji com participações especiais. Já no dia 25, o espetáculo "Ypupyara" será apresentado às 16h, seguido por mais um show da banda Cabokaji às 19h. Os ingressos estarão disponíveis gratuitamente e podem ser retirados através do perfil no Instagram @aldeiacoletivo.

Circuito Areté: Projeto focado na cultura indígena chega a Vitória em agosto. Crédito: José de Holanda

A iniciativa, que comemora 10 anos de resistência do Aldeia Coletivo, contará com a colaboração do Wetyçamy (AL), um coletivo indígena que atua nas áreas de contos, danças, música, pintura e artesanato. Lideranças como o Cacique Idyarrury e o Guerreiro Idyarony, membros do Coletivo Wetyçamy, participarão do projeto, promovendo oficinas culturais e difundindo a herança étnica dos povos Xukuru Kariri, Kariri Xocó e Pankararú.

O Circuito Areté destaca a simbologia, a cênica e a musicalidade dos povos indígenas do Nordeste e Caboclos Encantados, buscando quebrar barreiras de preconceito e desinformação. A programação diversa e rica visa propagar a história, a beleza e a riqueza das heranças ancestrais, ainda subvalorizadas e pouco difundidas.

Serviço

Circuito Areté em Vitória (ES)

Data: 21 a 25 de agosto

Entrada: Gratuita

Atividades nas Escolas (21 a 23 de agosto):

Vivências indígenas e bate-papo sobre o meio ambiente

Espetáculo juvenil "Ybytu-Emi" e roda de conversa

Teatro SESI (24 e 25 de agosto):

24/08, 16h: Espetáculo infantojuvenil "Pindorama, Antes de Chamar Brasil"

24/08, 20h: Show da banda Cabokaji com participações especiais

25/08, 16h: Espetáculo infantojuvenil "Ypupyara"

25/08, 19h: Show da banda Cabokaji

Local: Teatro SESI, Rua Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória

