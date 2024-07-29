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Primeira vez em 14 anos

Filme capixaba leva prêmio de melhor longa no Festival de Cinema de Vitória

Filme "Presença”, de Erly Vieira, leva prêmio de melhor longa pela primeira vez em 14 anos. Ele também foi premiado nas categorias de Melhor Roteiro e Melhor Contribuição Artística
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 09:55

Presença, de Erly Vieira Jr, recebeu o Troféu Vitória de Melhor Filme do júri técnico e do júri popular.
"Presença", de Erly Vieira Jr, recebeu o Troféu Vitória de Melhor Filme do júri técnico e do júri popular Crédito: Yuri Ayres / Divulgação
O 31º Festival de Cinema de Vitória, realizado na noite desta quinta-feira (25), marcou um feito histórico para o cinema capixaba. Pela primeira vez em 14 anos de competição, um longa-metragem produzido no Espírito Santo levou o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Técnico. "Presença", dirigido por Erly Vieira Jr., não só conquistou este prêmio, mas também foi agraciado com várias outras honrarias.
Além de vencer o Troféu Vitória de Melhor Filme pelo Júri Técnico e Popular, "Presença" também foi premiado nas categorias de Melhor Roteiro e Melhor Contribuição Artística. O filme cearense "Quando eu me encontrar", dirigido por Amanda Pontes e Michelline Helena, também teve um desempenho destacado, ganhando os troféus de Melhor Direção, Melhor Fotografia, e Melhor Interpretação para Pipa.
Cineasta Erly Vieira com suas premiações no 31º Festival de Cinema de Vitória
Erly Vieira Jr. com as premiações do  Festival de Cinema de Vitória Crédito: Reprodução Instagram @erlyvieirajr
"É uma emoção intensa, especialmente pelo fato de ser a primeira vez que, em 14 anos de mostra de longa, um filme daqui do Espírito Santo leva esse prêmio. Nos últimos cinco anos, o cinema capixaba entrou numa fase de grande repercussão dentro do cenário nacional, com vários curtas e longas sendo exibidos e premiados em grandes festivais nacionais e estrangeiros – e, diferente do começo dos anos 2000, quando os filmes daqui começavam a acontecer timidamente no cenário nacional, a novidade é justamente serem tantos filmes acontecendo e repercutindo ao mesmo tempo", disse Erly. 
O filme "Presença" também foi honrado com o Prêmio Extra Sesc Glória, que garante seu licenciamento para exibição por dois anos nas salas de cinema do Centro Cultural Sesc Glória. Adicionalmente, "Presença" ganhou o Prêmio Like, recebendo apoio no valor de R$ 50 mil em veiculação de mídia no canal.

28º Mostra Competitiva Nacional de Curtas

  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Samuel foi trabalhar, de Janderson Felipe e Lucas Litrento
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Zâgero, de Victor Di Marco e Márcio Picoli
  • Troféu Vitória – Melhor Direção: Edileusa Penha de Souza e Santiago Dellape, por Vão das Almas
  • Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Janderson Felipe e Lucas Litrento, por Samuel foi trabalhar 
  • Troféu Vitória – Melhor Fotografia: André Luiz de Luiz, por Quinze Quase Dezesseis, de Thais Fujinaga
  • Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Pássaro memória, de Leonardo Martinelli
  • Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Victor Di Marco, por Zagêro
  • Troféu Vitória – Prêmio Especial do Júri: Se eu tô aqui é por mistério, de Clari Ribeiro 

14º Mostra Competitiva Nacional de Longas

  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Presença, de Erly Vieira Jr 
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Presença, de Erly Vieira Jr
  • Troféu Vitória – Melhor Direção: Amanda Pontes e Michelline Helena, por Quando eu me encontrar 
  • Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Erly Vieira Jr, por Presença 
  • Troféu Vitória – Melhor Fotografia: Victor de Melo, por Quando eu me encontrar 
  • Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Erly Vieira Jr, por Presença 
  • Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Pipa, por Quando eu me encontrar, de Amanda Pontes e Michelline Helena
  • Menção Honrosa: Não existe almoço grátis, de Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel
  • Menção Honrosa – Prêmio Especial do Júri: Graciela Guarani e Alice Gouveia – diretoras do filme Sekhdese

14º Mostra Quatro Estações

  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Pirenopolynda, de Izzi Vitório, Bruno Victor e Tita Maravilha
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Ficção suburbana, de Rossandra Leone
  • Menção Honrosa: Quando você vem me visitar, de Henrique Arruda

13º Mostra Foco Capixaba

  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): O T-Rex e a pedra lascada, de Luã Ériclis
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Fala, vô!, de Felipe Risallah
  • Menção Honrosa: Antônio Rodrigues, ator do filme O Caboclo Sapê, de Ricardo Sá

13ª Mostra Corsária

  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Prólogo, de Natália Dornelas
  • Menção Honrosa: Yãmî Yah-Pá | Fim da Noite, de Vladimir Seixas

11ª Mostra Outros Olhares

  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Canto das Areias, de Maíra Tristão
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Macaléia, de Rejane Zilles
  • Menção Honrosa: Macaléia, de Rejane Zilles

9ª Mostra Mulheres no Cinema

  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico e Júri Popular): A Velhice ilumina o Vento, de Juliana Segóvia

9ª Mostra Cinema e Negritude

  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): O Lado de Fora Fica Aqui Dentro, de Larissa Barbos
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Pedagogias da Navalha | Se a Palavra é um Feitiço, Minha Língua é uma Encruzilhada, de Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos
  • Menção Honrosa: Baobab, de Bea Gerolin

8ª Mostra Nacional de Videoclipes

  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Meredith Monk / Mete Dance, de Mooluscos
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Água salgada, de Wyucler Rodrigues
  • Menção Honrosa: Boca do cais, de Luna Colazante

7ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental

  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Bauxita, de Thamara Pereira
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Elizabeth, de Alceu Luís Castilho, Luís Indriunas e Vanessa Nicolav
  • Menção Honrosa: Antes que o porto venha, de Isabela Narde

6ª Mostra do Outro Lado - Cinema Fantástico

  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico e Júri Popular): Curacanga, de Mateus Di Mambro

24º Festivalzinho de Cinema de Vitória

  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Sacis, de Bruno Brennec

Premio da Crítica

  • Troféu Vitória – Melhor Longa-metragem: Quando Eu Me Encontrar, de Amanda Pontes e Michelline Helena
  • Troféu Vitória – Melhor Curta-metragem: Vollúpya, de Jocimar Dias Jr e Éri Sarmet 

Prêmio Extra Sesc Glória e Prêmio Like

Presença, de Erly Vieira Jr

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