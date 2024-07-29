Filme capixaba leva prêmio de melhor longa no Festival de Cinema de Vitória

O 31º Festival de Cinema de Vitória, realizado na noite desta quinta-feira (25), marcou um feito histórico para o cinema capixaba. Pela primeira vez em 14 anos de competição, um longa-metragem produzido no Espírito Santo levou o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Técnico. "Presença", dirigido por Erly Vieira Jr., não só conquistou este prêmio, mas também foi agraciado com várias outras honrarias.
Além de vencer o Troféu Vitória de Melhor Filme pelo Júri Técnico e Popular, "Presença" também foi premiado nas categorias de Melhor Roteiro e Melhor Contribuição Artística. O filme cearense "Quando eu me encontrar", dirigido por Amanda Pontes e Michelline Helena, também teve um desempenho destacado, ganhando os troféus de Melhor Direção, Melhor Fotografia, e Melhor Interpretação para Pipa.
"É uma emoção intensa, especialmente pelo fato de ser a primeira vez que, em 14 anos de mostra de longa, um filme daqui do Espírito Santo leva esse prêmio. Nos últimos cinco anos, o cinema capixaba entrou numa fase de grande repercussão dentro do cenário nacional, com vários curtas e longas sendo exibidos e premiados em grandes festivais nacionais e estrangeiros – e, diferente do começo dos anos 2000, quando os filmes daqui começavam a acontecer timidamente no cenário nacional, a novidade é justamente serem tantos filmes acontecendo e repercutindo ao mesmo tempo", disse Erly.
O filme "Presença" também foi honrado com o Prêmio Extra Sesc Glória, que garante seu licenciamento para exibição por dois anos nas salas de cinema do Centro Cultural Sesc Glória. Adicionalmente, "Presença" ganhou o Prêmio Like, recebendo apoio no valor de R$ 50 mil em veiculação de mídia no canal.
28º Mostra Competitiva Nacional de Curtas
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Samuel foi trabalhar, de Janderson Felipe e Lucas Litrento
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Zâgero, de Victor Di Marco e Márcio Picoli
- Troféu Vitória – Melhor Direção: Edileusa Penha de Souza e Santiago Dellape, por Vão das Almas
- Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Janderson Felipe e Lucas Litrento, por Samuel foi trabalhar
- Troféu Vitória – Melhor Fotografia: André Luiz de Luiz, por Quinze Quase Dezesseis, de Thais Fujinaga
- Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Pássaro memória, de Leonardo Martinelli
- Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Victor Di Marco, por Zagêro
- Troféu Vitória – Prêmio Especial do Júri: Se eu tô aqui é por mistério, de Clari Ribeiro
14º Mostra Competitiva Nacional de Longas
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Presença, de Erly Vieira Jr
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Presença, de Erly Vieira Jr
- Troféu Vitória – Melhor Direção: Amanda Pontes e Michelline Helena, por Quando eu me encontrar
- Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Erly Vieira Jr, por Presença
- Troféu Vitória – Melhor Fotografia: Victor de Melo, por Quando eu me encontrar
- Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Erly Vieira Jr, por Presença
- Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Pipa, por Quando eu me encontrar, de Amanda Pontes e Michelline Helena
- Menção Honrosa: Não existe almoço grátis, de Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel
- Menção Honrosa – Prêmio Especial do Júri: Graciela Guarani e Alice Gouveia – diretoras do filme Sekhdese
14º Mostra Quatro Estações
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Pirenopolynda, de Izzi Vitório, Bruno Victor e Tita Maravilha
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Ficção suburbana, de Rossandra Leone
- Menção Honrosa: Quando você vem me visitar, de Henrique Arruda
13º Mostra Foco Capixaba
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): O T-Rex e a pedra lascada, de Luã Ériclis
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Fala, vô!, de Felipe Risallah
- Menção Honrosa: Antônio Rodrigues, ator do filme O Caboclo Sapê, de Ricardo Sá
13ª Mostra Corsária
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Prólogo, de Natália Dornelas
- Menção Honrosa: Yãmî Yah-Pá | Fim da Noite, de Vladimir Seixas
11ª Mostra Outros Olhares
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Canto das Areias, de Maíra Tristão
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Macaléia, de Rejane Zilles
- Menção Honrosa: Macaléia, de Rejane Zilles
9ª Mostra Mulheres no Cinema
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico e Júri Popular): A Velhice ilumina o Vento, de Juliana Segóvia
9ª Mostra Cinema e Negritude
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): O Lado de Fora Fica Aqui Dentro, de Larissa Barbos
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Pedagogias da Navalha | Se a Palavra é um Feitiço, Minha Língua é uma Encruzilhada, de Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos
- Menção Honrosa: Baobab, de Bea Gerolin
8ª Mostra Nacional de Videoclipes
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Meredith Monk / Mete Dance, de Mooluscos
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Água salgada, de Wyucler Rodrigues
- Menção Honrosa: Boca do cais, de Luna Colazante
7ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Bauxita, de Thamara Pereira
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Elizabeth, de Alceu Luís Castilho, Luís Indriunas e Vanessa Nicolav
- Menção Honrosa: Antes que o porto venha, de Isabela Narde
6ª Mostra do Outro Lado - Cinema Fantástico
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico e Júri Popular): Curacanga, de Mateus Di Mambro
24º Festivalzinho de Cinema de Vitória
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Sacis, de Bruno Brennec
Premio da Crítica
- Troféu Vitória – Melhor Longa-metragem: Quando Eu Me Encontrar, de Amanda Pontes e Michelline Helena
- Troféu Vitória – Melhor Curta-metragem: Vollúpya, de Jocimar Dias Jr e Éri Sarmet
Prêmio Extra Sesc Glória e Prêmio Like
Presença, de Erly Vieira Jr