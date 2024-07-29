Filme capixaba leva prêmio de melhor longa no Festival de Cinema de Vitória

"Presença", de Erly Vieira Jr, recebeu o Troféu Vitória de Melhor Filme do júri técnico e do júri popular Crédito: Yuri Ayres / Divulgação

primeira vez em 14 anos de competição, um longa-metragem produzido no Espírito Santo levou o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Técnico. "Presença", dirigido por Erly Vieira Jr., não só conquistou este prêmio, mas também foi agraciado com várias outras honrarias. O 31º Festival de Cinema de Vitória , realizado na noite desta quinta-feira (25), marcou um feito histórico para o cinema capixaba. Pelade competição, um longa-metragem produzido no Espírito Santo levou o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Técnico. "Presença", dirigido por Erly Vieira Jr., não só conquistou este prêmio, mas também foi agraciado com várias outras honrarias.

Além de vencer o Troféu Vitória de Melhor Filme pelo Júri Técnico e Popular, "Presença" também foi premiado nas categorias de Melhor Roteiro e Melhor Contribuição Artística. O filme cearense "Quando eu me encontrar", dirigido por Amanda Pontes e Michelline Helena, também teve um desempenho destacado, ganhando os troféus de Melhor Direção, Melhor Fotografia, e Melhor Interpretação para Pipa.

Erly Vieira Jr. com as premiações do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Reprodução Instagram @erlyvieirajr

"É uma emoção intensa, especialmente pelo fato de ser a primeira vez que, em 14 anos de mostra de longa, um filme daqui do Espírito Santo leva esse prêmio. Nos últimos cinco anos, o cinema capixaba entrou numa fase de grande repercussão dentro do cenário nacional, com vários curtas e longas sendo exibidos e premiados em grandes festivais nacionais e estrangeiros – e, diferente do começo dos anos 2000, quando os filmes daqui começavam a acontecer timidamente no cenário nacional, a novidade é justamente serem tantos filmes acontecendo e repercutindo ao mesmo tempo", disse Erly.

O filme "Presença" também foi honrado com o Prêmio Extra Sesc Glória, que garante seu licenciamento para exibição por dois anos nas salas de cinema do Centro Cultural Sesc Glória. Adicionalmente, "Presença" ganhou o Prêmio Like, recebendo apoio no valor de R$ 50 mil em veiculação de mídia no canal.

28º Mostra Competitiva Nacional de Curtas

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico) : Samuel foi trabalhar, de Janderson Felipe e Lucas Litrento

: Samuel foi trabalhar, de Janderson Felipe e Lucas Litrento Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular) : Zâgero, de Victor Di Marco e Márcio Picoli

: Zâgero, de Victor Di Marco e Márcio Picoli Troféu Vitória – Melhor Direção: Edileusa Penha de Souza e Santiago Dellape, por Vão das Almas

Edileusa Penha de Souza e Santiago Dellape, por Vão das Almas Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Janderson Felipe e Lucas Litrento, por Samuel foi trabalhar

Janderson Felipe e Lucas Litrento, por Samuel foi trabalhar Troféu Vitória – Melhor Fotografia: André Luiz de Luiz, por Quinze Quase Dezesseis, de Thais Fujinaga

André Luiz de Luiz, por Quinze Quase Dezesseis, de Thais Fujinaga Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Pássaro memória, de Leonardo Martinelli

Pássaro memória, de Leonardo Martinelli Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Victor Di Marco, por Zagêro

Victor Di Marco, por Zagêro Troféu Vitória – Prêmio Especial do Júri: Se eu tô aqui é por mistério, de Clari Ribeiro

14º Mostra Competitiva Nacional de Longas

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Presença, de Erly Vieira Jr

Presença, de Erly Vieira Jr Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Presença, de Erly Vieira Jr

Presença, de Erly Vieira Jr Troféu Vitória – Melhor Direção: Amanda Pontes e Michelline Helena, por Quando eu me encontrar

Amanda Pontes e Michelline Helena, por Quando eu me encontrar Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Erly Vieira Jr, por Presença

Erly Vieira Jr, por Presença Troféu Vitória – Melhor Fotografia: Victor de Melo, por Quando eu me encontrar

Victor de Melo, por Quando eu me encontrar Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Erly Vieira Jr, por Presença

Erly Vieira Jr, por Presença Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Pipa, por Quando eu me encontrar, de Amanda Pontes e Michelline Helena

Pipa, por Quando eu me encontrar, de Amanda Pontes e Michelline Helena Menção Honrosa: Não existe almoço grátis, de Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel

Não existe almoço grátis, de Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel Menção Honrosa – Prêmio Especial do Júri: Graciela Guarani e Alice Gouveia – diretoras do filme Sekhdese

14º Mostra Quatro Estações

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Pirenopolynda, de Izzi Vitório, Bruno Victor e Tita Maravilha

Pirenopolynda, de Izzi Vitório, Bruno Victor e Tita Maravilha Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Ficção suburbana, de Rossandra Leone

Ficção suburbana, de Rossandra Leone Menção Honrosa: Quando você vem me visitar, de Henrique Arruda

13º Mostra Foco Capixaba

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): O T-Rex e a pedra lascada, de Luã Ériclis

O T-Rex e a pedra lascada, de Luã Ériclis Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Fala, vô!, de Felipe Risallah

Fala, vô!, de Felipe Risallah Menção Honrosa: Antônio Rodrigues, ator do filme O Caboclo Sapê, de Ricardo Sá

13ª Mostra Corsária

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta

Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Prólogo, de Natália Dornelas

Prólogo, de Natália Dornelas Menção Honrosa: Yãmî Yah-Pá | Fim da Noite, de Vladimir Seixas

11ª Mostra Outros Olhares

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Canto das Areias, de Maíra Tristão

Canto das Areias, de Maíra Tristão Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Macaléia, de Rejane Zilles

Macaléia, de Rejane Zilles Menção Honrosa: Macaléia, de Rejane Zilles

9ª Mostra Mulheres no Cinema

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico e Júri Popular): A Velhice ilumina o Vento, de Juliana Segóvia

9ª Mostra Cinema e Negritude

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): O Lado de Fora Fica Aqui Dentro, de Larissa Barbos

O Lado de Fora Fica Aqui Dentro, de Larissa Barbos Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Pedagogias da Navalha | Se a Palavra é um Feitiço, Minha Língua é uma Encruzilhada, de Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos

Pedagogias da Navalha | Se a Palavra é um Feitiço, Minha Língua é uma Encruzilhada, de Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos Menção Honrosa: Baobab, de Bea Gerolin

8ª Mostra Nacional de Videoclipes

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Meredith Monk / Mete Dance, de Mooluscos

Meredith Monk / Mete Dance, de Mooluscos Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Água salgada, de Wyucler Rodrigues

Água salgada, de Wyucler Rodrigues Menção Honrosa: Boca do cais, de Luna Colazante

7ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Bauxita, de Thamara Pereira

Bauxita, de Thamara Pereira Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Elizabeth, de Alceu Luís Castilho, Luís Indriunas e Vanessa Nicolav

Elizabeth, de Alceu Luís Castilho, Luís Indriunas e Vanessa Nicolav Menção Honrosa: Antes que o porto venha, de Isabela Narde

6ª Mostra do Outro Lado - Cinema Fantástico

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico e Júri Popular): Curacanga, de Mateus Di Mambro

24º Festivalzinho de Cinema de Vitória

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Sacis, de Bruno Brennec

Premio da Crítica

Troféu Vitória – Melhor Longa-metragem: Quando Eu Me Encontrar, de Amanda Pontes e Michelline Helena

Quando Eu Me Encontrar, de Amanda Pontes e Michelline Helena Troféu Vitória – Melhor Curta-metragem: Vollúpya, de Jocimar Dias Jr e Éri Sarmet

Prêmio Extra Sesc Glória e Prêmio Like