Exposição fotográfica "Dandaras" celebra mulheres negras no ES

Exposição Fotográfica "Dandaras" Celebra Mulheres Negras na Educação. Crédito: Divulgação

Como parte das comemorações do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e do "Julho das Pretas", a Secretaria de Relações Étnico Raciais e a Secretaria da Mulher do Sindiupes promovem a Exposição Fotográfica "Dandaras - Mulheres Negras da Educação". A exposição estará aberta até sexta-feira (02 de agosto), na sede do Sindiupes, no Centro de Vitória. A entrada é gratuita.

A mostra retrata mulheres profissionais da educação, ativas e aposentadas, que têm contribuído significativamente para a valorização e o reconhecimento da história afro-brasileira por meio de projetos sobre a educação para as relações étnico-raciais.

Rakel Rissi, idealizadora do projeto, explica que a iniciativa surgiu para dar visibilidade à mulher negra e sua atuação no campo da educação pública, destacando suas contribuições para o empoderamento das gerações letradas. "Assim como Dandara, que foi invisibilizada pela história e pouco mencionada em sua trajetória de luta, as mulheres pretas da educação também são. Foi com esse objetivo que, através dos rostos, nomes e vozes dessas mulheres, quisemos retratar suas histórias no fazer acontecer a Educação Pública Libertadora", ressalta.

Exposição Fotográfica "Dandaras" Celebra Mulheres Negras na Educação. Crédito: Divulgação

O processo de fotografar essas mulheres envolveu um grande esforço organizacional. As profissionais retratadas atuam em diversas regiões do Espírito Santo, incluindo Grande Vitória, Serrana, Sul, Norte e Noroeste. São professoras, pedagogas, funcionárias de escolas, militantes e lideranças sociais e sindicais que desenvolvem projetos sobre a educação para as relações étnico-raciais e ocupam espaços de luta no movimento sindical e negro, conselhos e comunidades quilombolas.

A fotógrafa Márvila Araújo foi responsável pelo ensaio. A Exposição já percorreu mais de 30 locais no estado do Espírito Santo, incluindo o Museu Capixaba do Negro, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, escolas e câmaras municipais.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais