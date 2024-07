Após hits com Anitta e Tropkillaz, Zaac lança nova música com cantora Anna

Em clima de romance, Zaac, um dos grandes nomes do funk brasileiro, chega com tudo em “Do Jeito Que Ela Gosta”, seu novo lançamento em parceria com a cantora Anna. O single, já disponível nas plataformas digitais, conta com a produção de Sucre, Zain e colaboração de Rocha, guitarrista do ícone latino Ricky Martin.



Composta por Anna, ao lado de Daniel Haidar, estrela do musical “Elvis: A Musical Revolution” no Brasil, e pelo seu produtor musical e empresário Sucre, a faixa é uma representação de tudo que há de bom no groove brasileiro, com toda a sua alma, além de explorar aquela química de início de um belo amor.