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Ana Castela fará show em Afonso Cláudio no fim do ano; saiba detalhes

Boiadeira desembarca no Sul do ES para se apresentar em um tradicional evento de agronegócio. Outros nomes nacionais devem ser anunciados em breve
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 12:07

2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais
Ana Castela irá se apresentar na 31ª Expo Afonso Cláudio Crédito: Arthur Louzada

Correção

26/07/2024 - 1:00
Diferentemente do que foi divulgado pela assessoria do evento, o show de Ana Castela não será gratuito. A reportagem foi procurada para uma nova atualização. A entrada irá custar R$ 10, que será revertido para instituições.
A boiadeira Ana Castela é atração confirmada da 31ª Expo Afonso Cláudio, no Sul do Espírito Santo. O tradicional evento focado no agronegócio capixaba acontece entre os dias 21 e 24 de novembro. A cantora levará seus maiores sucessos para os amantes da música sertaneja no dia 22 (sexta-feira). A entrada irá custar R$ 10, que será revertido para instituições.
Mais detalhes da programação musical ainda serão divulgados, mas a organização do evento garantiu para HZ que outros nomes nacionais estão em fase de negociação. A Expo Afonso Cláudio acontece no Vale do Empoçado e chega a sua 31º edição como um dos maiores eventos agropecuários e do circuito sertanejo do Espírito Santo.
Ana Castela encantou o público com sucessos como
Ana Castela é uma das atrações mais esperadas em Afonso Cláudio Crédito: Monique Janutt
Com a finalidade de conectar as tendências do mercado, com agricultores e produtores, a Expo traz as maiores novidades do ramo, como máquinas agrícolas, exposição de animais, além de palestras e workshops voltados para o desenvolvimento do setor.
Um dos maiores nomes da música, Ana Castela é um verdadeiro fenômeno nas plataformas digitais. Com mais de 16,4 milhões de ouvintes mensais, a artista de Mato Grosso do Sul foi a mais ouvida no Spotify Brasil em 2023. A canção "Nosso Quadro" foi a mais escutada do ano.

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