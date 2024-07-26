Ana Castela fará show em Afonso Cláudio no fim do ano; saiba detalhes

Ana Castela irá se apresentar na 31ª Expo Afonso Cláudio Crédito: Arthur Louzada

Correção Diferentemente do que foi divulgado pela assessoria do evento, o show de Ana Castela não será gratuito. A reportagem foi procurada para uma nova atualização. A entrada irá custar R$ 10, que será revertido para instituições.

A boiadeira Ana Castela é atração confirmada da 31ª Expo Afonso Cláudio, no Sul do Espírito Santo. O tradicional evento focado no agronegócio capixaba acontece entre os dias 21 e 24 de novembro. A cantora levará seus maiores sucessos para os amantes da música sertaneja no dia 22 (sexta-feira). A entrada irá custar R$ 10, que será revertido para instituições.

Mais detalhes da programação musical ainda serão divulgados, mas a organização do evento garantiu para HZ que outros nomes nacionais estão em fase de negociação. A Expo Afonso Cláudio acontece no Vale do Empoçado e chega a sua 31º edição como um dos maiores eventos agropecuários e do circuito sertanejo do Espírito Santo.

Ana Castela é uma das atrações mais esperadas em Afonso Cláudio Crédito: Monique Janutt

Com a finalidade de conectar as tendências do mercado, com agricultores e produtores, a Expo traz as maiores novidades do ramo, como máquinas agrícolas, exposição de animais, além de palestras e workshops voltados para o desenvolvimento do setor.