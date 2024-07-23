Kombi vai levar rock, hip-hop e batalhas de rap para bairros de Vitória

Kombinação levará rock, hip-hop e batalhas de rap às comunidades Crédito: Divulgação

A partir do próximo sábado (27) os ritmos do rock, hip-hop e rap irão tomar conta das ruas de Vitória em um novo projeto da Secretaria Municipal de Cultura (Semc): o “Kombinação”.

Uma Kombi original estacionará em diferentes localidades da capital pronta para virar palco para apresentações musicais. No veículo que carregará o seu próprio equipamento de som e luz, e que tem autonomia de energia elétrica, estarão a bordo os integrantes da banda The Roquers, formada por uma família de músicos.

A estreia acontece no Portal do Príncipe, no bairro Ilha do Príncipe, às 18 horas, mais precisamente na praça da pista de skate do local.

A ideia do projeto, que já tem calendário definido até o dia 2 de novembro deste ano, é mesclar o pop rock com o rap em uma interação com as comunidades.

“É uma ação bastante dinâmica. A Kombi é capaz de chegar a qualquer espaço seja uma avenida, rua, viela, ladeira, enfim, há uma enormidade de possibilidades. Em cada local visitado queremos promover uma “Batalha de Rap” com integrantes daquela comunidade. A turma vai batalhando entre si, primeiro naquele bairro ou localidade e depois os vencedores de cada etapa partem para uma grande final. Será uma delícia de competição”, explica o secretário municipal de Cultura, Edu Henning.

Cada apresentação terá em média 3h30 de duração entre introdução, batalhas de rimas e shows.

The Roquers

A banda The Roquers é formada pelo vocalista e violonista Roque Ferreira, o guitarrista Anderson Junior, o baixista Vitor Cabral Ferreira e o baterista Yves Cabral Ferreira.

No repertório do conjunto estão clássicos do rock nacional e internacional de bandas e artistas consagrados como O Rappa, Gabriel O Pensador, Sandra de Sá, Titãs e Racionais MC’s; com letras que abordam temas como preconceito, intolerância, responsabilidade, amor e respeito à diversidade.

Confira o calendário de apresentações: