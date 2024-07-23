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Diversão itinerante

Kombi vai levar rock, hip-hop e batalhas de rap para bairros de Vitória

Mais de 10 bairros da capital receberão a visita da Kombinação, que promete levar música e cultura por onde passar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 16:08

Kombinação levará rock, hip-hop e batalhas de rap às comunidades
Kombinação levará rock, hip-hop e batalhas de rap às comunidades Crédito: Divulgação
A partir do próximo sábado (27) os ritmos do rock, hip-hop e rap irão tomar conta das ruas de Vitória em um novo projeto da Secretaria Municipal de Cultura (Semc): o “Kombinação”.
Uma Kombi original estacionará em diferentes localidades da capital pronta para virar palco para apresentações musicais. No veículo que carregará o seu próprio equipamento de som e luz, e que tem autonomia de energia elétrica, estarão a bordo os integrantes da banda The Roquers, formada por uma família de músicos.
A estreia acontece no Portal do Príncipe, no bairro Ilha do Príncipe, às 18 horas, mais precisamente na praça da pista de skate do local.

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A ideia do projeto, que já tem calendário definido até o dia 2 de novembro deste ano, é mesclar o pop rock com o rap em uma interação com as comunidades.
“É uma ação bastante dinâmica. A Kombi é capaz de chegar a qualquer espaço seja uma avenida, rua, viela, ladeira, enfim, há uma enormidade de possibilidades. Em cada local visitado queremos promover uma “Batalha de Rap” com integrantes daquela comunidade. A turma vai batalhando entre si, primeiro naquele bairro ou localidade e depois os vencedores de cada etapa partem para uma grande final. Será uma delícia de competição”, explica o secretário municipal de Cultura, Edu Henning.
Cada apresentação terá em média 3h30 de duração entre introdução, batalhas de rimas e shows.

The Roquers

A banda The Roquers é formada pelo vocalista e violonista Roque Ferreira, o guitarrista Anderson Junior, o baixista Vitor Cabral Ferreira e o baterista Yves Cabral Ferreira.
No repertório do conjunto estão clássicos do rock nacional e internacional de bandas e artistas consagrados como O Rappa, Gabriel O Pensador, Sandra de Sá, Titãs e Racionais MC’s; com letras que abordam temas como preconceito, intolerância, responsabilidade, amor e respeito à diversidade.

Confira o calendário de apresentações:

  •  27/07 – Ilha do Príncipe (Portal do Príncipe)
  • 03/08 – Jardim Camburi (Atlântica Parque)
  • 10/08 – Itararé (Praça de Itararé)
  • 24/08 – Maria Ortiz (Praça da Interativa)
  • 31/08 – Centro (Praça Ubaldo Ramalhete)
  • 07/09 – Bento Ferreira (Praça Prefeito Osvaldo Guimarães)
  • 14/09 – São Pedro (Praça Dom João Batista)
  • 21/09 – Jucutuquara (Praça Asdrúbal Soares)
  • 28/09 – Santo Antônio (Parque da Prainha)
  • 05/10 – São Cristóvão (Campo do Lolão)
  • 12/10 – Ilha das Caieiras (Praça Antônio Ormindo Trancoso)
  • 19/10 – Jardim Camburi (Praça Nilze Mendes)
  • 26/10 – Ilha do Príncipe (Portal do Príncipe)
  • 02/11 – Enseada do Suá (Praça do Papa)

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