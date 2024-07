Morre o escritor Luiz Guilherme Santos Neves, aos 90 anos

Luiz Guilherme Santos Neves, escritor, faleceu aos 90 anos nesta terça-feira (30). Crédito: Edson Chagas

O escritor Luiz Guilherme Santos Neves, faleceu nesta terça-feira (30), aos 90 anos. O Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo fez um comunicado informando sobre o falecimento do associado. O velório será a partir das 13h30, no cemitério Jardim da Paz, na Serra. Já o sepultamento será às 16h30. Luiz deixa a esposa Therezinha, as filhas Beatriz, Marize e Marília e quatro netos.



Um dos maiores nomes da literatura do Espírito Santo, Luiz Guilherme Santos Neves nasceu em Vitória em 1933. Seu pai, Guilherme Santos Neves, além de entusiasta pesquisador do folclore, foi um dos mais respeitados professores de seu tempo.

Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Espírito Santo e em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Espírito Santo. Foi professor de História em diversos colégios e na Universidade Federal do Espírito Santo, onde lecionou História do Espírito Santo durante 26 anos. Foi colaborador da revista Vida capixaba, onde assinava a coluna “Escritório do Professor Nostradamus Júnior”; colaborou também no jornal A Gazeta, onde assinou a coluna “Literatura e História”.

Luiz Guilherme Santos Neves, escritor, faleceu aos 90 anos nesta terça-feira (30). Crédito: Edson Chagas

Em 1977 publicou seu primeiro texto literário, "Queimados", em que dramatiza a Insurreição do Queimado, ocorrida na Serra em 1849. A produção literária de Luiz Guilherme Santos Neves é extensa e nela se destacam os livros "A nau decapitada", romance, 1982, "As chamas na missa", romance, 1986, "Torre do delírio", contos, 1992, "História de Barbagato", infantil, 1996, "O templo e a forca", romance, 1999 e "Capitão do fim", romance, 2001.

É autor de crônicas publicadas nos mais diversos jornais e revistas da capital, escreveu também inúmeras obras didáticas e paradidáticas e de estudos e pesquisa histórica, algumas em parceria com Renato Pacheco, Léa Brígida de Alvarenga Rosa e seu irmão, o escritor Reinaldo Santos Neves.

Luiz Guilherme Santos Neves, escritor, faleceu aos 90 anos . Crédito: Bruno Miranda

"Por meio desta nota, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo se solidariza com os familiares e presta sua homenagem a Luiz Guilherme Santos Neves por sua vasta e indelével contribuição para a literatura e a memória cultural do estado do Espírito Santo".

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais