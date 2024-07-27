Músico Elias Belmiro morre aos 56 anos em Vitória

Músico faleceu no Centro de Vitória Crédito: Divulgação

A música capixaba perdeu um de seus talentos na madrugada de hoje. Elias Belmiro, conhecido por sua habilidade e paixão pela música, faleceu em decorrência de um infarto. O corpo do músico foi encontrado por volta das 7h da manhã na Rua 7, no Centro de Vitória.

Elias Belmiro, que tinha um histórico de luta contra o vício em álcool , estava vivendo nas ruas no momento de sua morte. Sua batalha contra o vício foi amplamente conhecida, e ele emocionou muitos capixabas com sua história de superação e determinação. Após três meses de tratamento, ele retornou às ruas.

Familiares confirmaram que Elias esteve em tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Vitória por mais de um mês. Posteriormente, ele também passou por uma clínica particular, tentando se recuperar de seu vício. No entanto, apesar dos esforços, o músico voltou a enfrentar dificuldades e retornou às ruas.

A família ainda não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento do músico. Amigos e admiradores aguardam a oportunidade de prestar suas últimas homenagens a Elias, que deixou uma marca indelével na música capixaba.

Relembre a história do músico

O solista começou a tocar violão ainda criança, influenciado pelo pai que era trombonista da Polícia Militar. Ele tocava só com o dedo polegar, foi quando o músico Maurício de Oliveira o conheceu e o mandou estudar com seu filho, Tião Oliveira, que na época era professor da Escola de Música do Espírito Santo (Fames).

Elias teve uma carreira brilhante que o levou a palcos nacionais e internacionais. Referenciado no Dicionário da Música Brasileira, ele se destacou como solista de violão e gravou dois CDs instrumentais, incluindo composições próprias. Tocou com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e no quinteto do renomado violonista Maurício de Oliveira. Seu álbum de estreia, lançado em 1996 e dedicado a Villa-Lobos, teve duas faixas compiladas no CD do grupo Time-Life, ao lado de artistas como John Williams.