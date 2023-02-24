Elias Belmiro retorna aos palcos com show "Reencontro"

Elias Belmiro para retorno aos palcos em 2023 Crédito: Divulgação

Em uma nova fase, o violinista capixaba Elias Belmiro retorna aos palcos no próximo sábado (25) com a turnê "Reencontro: Elias Belmiro de volta aos palcos". Com músicas autorais e clássicos de Villa-Lobos, o artista se apresentará na Casa da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória. O evento é aberto ao público, com entrada franca, e está previsto para começar às 19h.

Animado para sentir as emoções de subir ao palco no próximo final de semana, Elias Belmiro destaca a emoção de realizar o sonho de ter produzido um LP e de poder tocar as próprias músicas em um show.

"Foi uma surpresa para mim já que nunca imaginaria ter um disco só com obras minhas tocando no velho 'bolachão'. É sensacional o chiado característico dos vinis. É sempre uma atmosfera pujante saber que eu realizei um sonho meu de antigamente, que um dia gravaria um LP. E foi realizado esse sonho meu: CD de volta ao vinil", saliente.

Para a produção das músicas autorais, Elias Belmiro destaca a influência de compositores como Radamés Gnatalli e Francisco Mignone, além de chorinhos que lembram a identidade do Pixinguinha. Entre as composições, o artista destaca Gnatalli Samba, baseada em obras de Radamés Gnatalli, onde Elias insere o tema nordestino na sua execução.

"Ele gostava muito de fazer isso, tinha composições retratos nordestinos. Eu entrei nessa atmosfera. Tem um caráter de erudição, como se fosse uma cadência, uma calmaria, depois retoma ao tornado", ressaltou.

A outra música de destaque é a que foi composta em homenagem a Maurício de Oliveira, "Mauriciando". "Eu a compus com ele em vida e ele ouviu a obra enquanto estava entre nós. Inclusive, eu cheguei na casa dele e falei: 'Maurício, eu compus uma música para você que é a sua cara. Ele olhou para mim e falou: 'cara de velho'", contou.

Inspirado em seu último álbum, lançado em 2021, o show terá dois momentos: o primeiro em formato solo e o segundo com a companhia de um regional de choro.

A turnê, contemplada pelo Edital 020/2021 - Seleção de Projetos de Circulação de Espetáculos Musicais - da Secult-ES (Secretaria de Estado da Cultura), inclui datas para apresentações em Belo Horizonte e João Pessoa.

REFERÊNCIA DO VIOLÃO CONTEMPORÂNEO

São mais de 30 anos de carreira e quatro discos gravados que justificam o reconhecimento nacional e internacional de Elias Belmiro por sua interpretação da obra de Heitor Villa-Lobos.

Entre as apresentações pelo mundo, constam concertos como solista convidado na Espanha, Inglaterra, França e Alemanha. Além da apresentação no Quinteto Maurício de Oliveira, em homenagem ao violonista capixaba Maurício de Oliveira.

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