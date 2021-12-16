Elias Belmiro volta a tocar com Orquestra Sinfônica do ES após quase 20 anos

O violonista Elias Belmiro vai tocar junto com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ele encantou a todos não só com o talento na música, mas com a história de superação. Elias Belmiro, grande artista da música capixaba , está construindo um novo capítulo em sua vida. Prova disso, é a grande volta aos concertos junto a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17). O violonista se apresenta às 19h30, no Sesc Glória, no Centro de Vitória. Os ingressos custam R$10.

Entre as coincidências da vida, o concerto “Aranjuez'', do compositor espanhol Joaquim Rodrigo, que Elias vai apresentar na temporada de encerramento da orquestra. Em 1992, o artista fez sua estreia nos palcos apresentando exatamente essa mesma composição. Para o músico, o sentimento de relembrar os tempos áureos é maravilhoso.

"Em 1992, eu estreei com esse concerto. A primeira vez que eu subi em um palco junto com uma orquestra sinfônica foi com essa apresentação sob a regência do maestro Helder Trefzger. É de suma importância reviver esse concerto maravilhoso de Aranjuez”, contou Elias.

Essa é primeira vez que o artista se junta à Orquestra Sinfônica para tocar um concerto depois de um longo período cheio de obstáculos. O maestro Helder Trefzger comemorou o empenho e a volta de Elias, que também marcou a carreira do músico. Segundo Trefzger, esse foi um grande presente de Natal.

“Ter o Elias, que foi o primeiro violonista que se apresentou comigo, é muito especial. É um sentimento muito grande de alegria, o Elias é um parceiro, tem todas as condições para seguir a carreira na música. Poder fazer parte dessa história junto é gratificante. Um belo presente de Natal”, ressaltou o maestro.

O artista voltou a tocar violão em 2018, após passar um longo período na dependência do álcool. Inclusive Elias chegou a morar na rua por um tempo até aceitar uma ajuda para se reabilitar. E agora, além de voltar para os palcos com a Orquestra, o músico vai lançar um vinil de música erudita.

“É uma pureza, é uma alegria, só sei dizer que é fantástico. Eu sinto que tem uma significância muito grande essa apresentação. Não só pelo meu papel como músico, mas em relatar certas situações da vida e mostrar que tem jeito de dar a volta por cima”, afirmou Belmiro.

*Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta