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  • Elias Belmiro volta a tocar com Orquestra Sinfônica do ES após quase 20 anos
Superação

Elias Belmiro volta a tocar com Orquestra Sinfônica do ES após quase 20 anos

Após o alcoolismo, Elias Belmiro constrói um novo capítulo na vida e volta a tocar seu violão junto a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17), às 19h30, no Sesc Glória. Os ingressos custam R$10.
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 16:59

O violonista Elias Belmiro vai tocar junto com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
O violonista Elias Belmiro vai tocar junto com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ele encantou a todos não só com o talento na música, mas com a história de superação. Elias Belmiro, grande artista da música capixaba, está construindo um novo capítulo em sua vida. Prova disso, é a grande volta aos concertos junto a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17). O violonista se apresenta às 19h30, no Sesc Glória, no Centro de Vitória. Os ingressos custam R$10.
Entre as coincidências da vida, o concerto “Aranjuez'', do compositor espanhol Joaquim Rodrigo, que Elias vai apresentar na temporada de encerramento da orquestra. Em 1992, o artista fez sua estreia nos palcos apresentando exatamente essa mesma composição. Para o músico, o sentimento de relembrar os tempos áureos é maravilhoso.
"Em 1992, eu estreei com esse concerto. A primeira vez que eu subi em um palco junto com uma orquestra sinfônica foi com essa apresentação sob a regência do maestro Helder Trefzger. É de suma importância reviver esse concerto maravilhoso de Aranjuez”, contou Elias.
Essa é primeira vez que o artista se junta à Orquestra Sinfônica para tocar um concerto depois de um longo período cheio de obstáculos. O maestro Helder Trefzger comemorou o empenho e a volta de Elias, que também marcou a carreira do músico. Segundo Trefzger, esse foi um grande presente de Natal.
“Ter o Elias, que foi o primeiro violonista que se apresentou comigo, é muito especial. É um sentimento muito grande de alegria, o Elias é um parceiro, tem todas as condições para seguir a carreira na música. Poder fazer parte dessa história junto é gratificante. Um belo presente de Natal”, ressaltou o maestro.
O artista voltou a tocar violão em 2018, após passar um longo período na dependência do álcool. Inclusive Elias chegou a morar na rua por um tempo até aceitar uma ajuda para se reabilitar. E agora, além de voltar para os palcos com a Orquestra, o músico vai lançar um vinil de música erudita.
“É uma pureza, é uma alegria, só sei dizer que é fantástico. Eu sinto que tem uma significância muito grande essa apresentação. Não só pelo meu papel como músico, mas em relatar certas situações da vida e mostrar que tem jeito de dar a volta por cima”, afirmou Belmiro.
*Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta
  • Serviço
  • O que: Orquestra Sinfônica do Espírito Santo convida Elias Belmiro
  • Quando: 16 e 17 de dezembro
  • Horário: 19h30
  • Ingressos: R$10
  • Local: Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória

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