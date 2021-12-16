Encontro das Pretas reúne shows, mostras e talks voltados a negritude; programação

O Festival Encontro das Pretas, maior evento de cultura negra do Espírito Santo e um dos maiores do país fora do eixo Rio-São Paulo, segue em sua oitava edição até o domingo (19). O #EP8 chega propondo diálogos de inclusão de diversidades e redução das desigualdades em linguagem contemporânea, tecnológica, diversa e inclusiva, propondo soluções para questões étnico-racias e de gênero.
Realizado pelo Instituto Das Pretas.Org, o Festival vai conta ainda com a sua tradicional feira de afroempreendedorismo, talks, mostra audiovisual, atrações culturais e apresentações musicais de artistas como MC Tha, Morenna, Afronta MC, entre outros (veja a programação completa no fim da matéria.
Voltando gradualmente à atividades presenciais, após ter apresentado uma edição 100% online, o #EP8 vai acontecer de forma semipresencial, considerando as orientações da OMS no combate e prevenção à COVID-19. O #EP8 foi pensado para que tenha 30 horas de uma programação integrada em um formato totalmente híbrido, com performances pluralis entre espaço físico, site e redes sociais.
"Eu acho que mesmo que a gente diminua a cobertura ou a performance exclusiva das virtualidades, a gente não vai abandonar o virtual porque isso ajuda a gente a avançar em diálogos para além dos territórios, dos limites geográficos. E quando a gente fala em fazer essa retomada fora do eixo Rio-São Paulo, a gente também está falando de espaços e estruturas que não tem a quantidade de acessos, por exemplo, que permitem que artistas, produtores e palestrantes ganhem dinheiro ou sejam subsidiados para suas lives, o que é uma coisa muito comum em grandes capitais do país, mas que normalmente em territórios como o Espírito Santo isso não se faz valer da mesma forma”, comenta Priscila Gama, CEO do Instituto Das Pretas.Org.
Os participantes da oitava edição terão acesso a Workshops, Talks, Rodas de Conversa, além de apresentações musicais de artistas como Anastácia Monteiro, MC Tha, Afronta Mc, Morenna, Isabel Castilho, Quinteto Preto+1, entre outras atrações culturais de artistas locais e nacionais. Além disso, de sexta (17) a domingo (19), vai acontecer a Feira Afroempreendedora nos galpões do IBC em Jardim da Penha, Vitória (ES) com 31 negócios de economia criativa que vão desde as áreas de cosméticos e moda à culinária.
- #EP8 - Encontro das Pretas 2021
- 15 e 16 de dezembro (Online)
- 17 a 19 de dezembro (Híbrido)
- Local: Galpões do IBC em Jardim da Penha, Vitória - ES
- Ingresso: Gratuito
- Plataformas de transmissão: Youtube do Instituto das Pretas
- Mais informações sobre a programação no Instagram do Encontro das Pretas
PROGRAMAÇÃO
- Quinta-feira (16)
- 10h30 - Stand-Up Comedy com Ana Pio
- Plataforma: Instagram
- 16h - #EP.CASES: cases reais e iniciativas pretas que constroem futuros melhores no presente – através de práticas inovadoras e pensamentos disruptivos e decoloniais que estão transformando seus negócios e o ecossistema.
- Convidados: Jenny Mattys (EDU CAST), Adriana de Souza Anselmo Amorim (MEIQUE), Ilona Açucena Chaves Gonçalves (COLETIVO ENEGRECER/CINE BENGUELA), Drica Coelho (Cultura Bethânia) e Rayla Correia (AGÊNCIA AZ).
- Plataforma: Youtube
- 19h - Workshop ‘Abram os Caminhos’
- Convidada: Yasmim Ferreira
- Plataforma: Youtube
- Sexta-feira (17)
- 14h22 - #EP.MOSTRA - ‘Corpo Flor’: Apresentação do Webdoc de Izah que reflete sobre negritude e sexualidade
- Formato: Presencial
- Local: Gira
- 14h45 - #EP.MOSTRA - ‘Riscadas’: Apresentação do curta-metragem de Karol Mendes em que três artistas mulheres capixabas contam suas vivências e como a arte urbana, aliada ao movimento feminista se tornou importante ferramenta no enfrentamento à violência contra a mulher.
- Formato: Presencial
- Local: Gira
- 16h - #EP.MOSTRA - ‘A arte de contar história sobre a voz e a vez’: Mesa de debate com Priscila Gama, Natália Dornelas e Louisy Carvalho
- Formato: Presencial
- Local: Gira
- 17h30 - #EP. AMPLIFICA ‘Negritudes Conectadas’: Mesa de debate com mediação de Luana Louriano
- Convidados: Valquíria Santos, Larisa Barbosa e Levis Da Mooc
- Formato: Híbrido
- Local: Gira
- Plataforma: Youtube
- 18h30 - #EP.CHAMA: Intervenção Livre com Desfile de Bolsas de Ana Paula Golveia (selecionada via edital de chamamento público)
- Formato: Híbrido
- Local: Stand Das Pretas
- Plataforma: Youtube
- 19h - Solenidade de Abertura
- 20h - Show Anastácia Monteiro
- Formato: Híbrido
- Local: Palco EP
- Plataforma: Youtube
- 21h - #EP.MOSTRA - ‘A Cor Do Fogo E A Cor Da Cinza’: Apresentação do curta-metragem de André Feliz que conta a história de Wagner, um morador da favela e que desde os 7 anos de idade é proprietário da Rede Metror, um canal de televisão feito de papel e lápis de cor. Após 11 anos e mais de 70 novelas transmitidas, Wagner dirige pela primeira vez atrizes reais.
- Formato: Híbrido
- Local: Gira
- Plataforma: Youtube
- 22h30 - Show MC Tha
- Formato: Híbrido
- Local: Palco EP
- Plataforma: Youtube
- Sábado (18)
- 12h - #EP.AMPLIFICA ‘Tecnologia Ancestral’: Mesa de debate com mediação de Iaiá Rocha
- Convidados: Prof. Gustavo Forde, Matheus Campos e Barbara Florestas De Comida
- Formato: Híbrido
- Local: Gira
- Plataforma: Youtube
- 13h30 - #EP.CHAMA - Contação de Histórias
- Convidada: Juliana Corrêa
- Formato: Híbrido
- Local: Jardim
- Plataforma: Youtube
- 14h30 - TALK ‘Negro e o Futuro Do Trabalho’
- Convidada: Professora Juliana
- Formato: Híbrido
- Local: Gira
- Plataforma: Youtube
- 15h30 - #EP. AMPLIFICA ‘É Sobre Vivência’: Mesa de debate com mediação de Barbara Vitor
- Convidados: Prof. Marcus, Nayara Oliveira e Dudu MC
- Formato: Híbrido
- Local: Gira
- Plataforma: Youtube
- 16h30 - Lançamento de livro: Venda e sessão de autógrafos
- Convidada: Professora Juliana
- Formato: Presencial
- Local: Stand Das Pretas
- 16h30 - TALK ‘Inovação Para Inclusão’
- Convidado: Professor Fabiano
- Formato: Híbrido
- Local: Gira
- Plataforma: Youtube
- 18h - Apresentação de DJ: ERICKITO (selecionado via edital de chamamento público)
- Formato: Presencial
- Local: Quintal
- 19h - TALK ‘Racismo Ambiental’: A relação do negro com o meio ambiente
- Convidada: Quênia Lyrio
- Formato: Híbrido
- Local: Gira
- Plataforma: Youtube
- 20h - #EP.CHAMA: Intervenção Afrofuturista de Jadson Titanium (selecionado via edital de chamamento público)
- Formato: Híbrido
- Local: Palco EP
- Plataforma: Youtube
- 21h - #EP.CHAMA: Apresentação Musical de Jessica Vago (selecionada via edital de chamamento público)
- Formato: Híbrido
- Local: Jardim
- Plataforma: Youtube
- 22h - Show Afronta MC
- Formato: Híbrido
- Local: Palco EP
- Plataforma: Youtube
- 23h - Show Morenna
- Formato: Híbrido
- Local: Palco EP
- Plataforma: Youtube
- Domingo (19)
- 12h30 - Show Isabel Castilho
- Formato: Híbrido
- Local: Quintal
- 14h30 - #EP.CHAMA: Apresentação do DJ Chapollin (selecionado via edital de chamamento público)
- Formato: Híbrido
- Local: Quintal
- Plataforma: Youtube
- 15h20 - #EP.MOSTRA - ‘Fagulhas’: Apresentação do episódio ‘Projeto Boca a Boca’ da Websérie de Louisy Carvalho
- Formato: Presencial
- Local: Gira
- 15h30 - TALK ‘Educação Antirracista para o Letramento de Futuros Inclusivos’
- Convidada: Jéssica Grillo
- Formato: Híbrido
- Local: Gira
- Plataforma: Youtube
- 15h30 - #EP.MOSTRA ‘Fagulhas Made By Queens’: Apresentação do curta-metragem do Bekoo Das Pretas
- Formato: Presencial
- Local: Gira
- 18h - Show Quinteto Preto+1
- Formato: Presencial
- Local: Quintal
- 19h30 - Show Quarteto de Cordas
- Formato: Presencial
- Local: Palco EP