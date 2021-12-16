Encontro das Pretas reúne shows, mostras e talks voltados a negritude; programação

A cantora Morenna é uma das atrações do Encontro das Pretas. Ela se apresenta no sábado (18) Crédito: Fernando Madeira

O Festival Encontro das Pretas, maior evento de cultura negra do Espírito Santo e um dos maiores do país fora do eixo Rio-São Paulo, segue em sua oitava edição até o domingo (19). O #EP8 chega propondo diálogos de inclusão de diversidades e redução das desigualdades em linguagem contemporânea, tecnológica, diversa e inclusiva, propondo soluções para questões étnico-racias e de gênero.

Realizado pelo Instituto Das Pretas.Org, o Festival vai conta ainda com a sua tradicional feira de afroempreendedorismo, talks, mostra audiovisual, atrações culturais e apresentações musicais de artistas como MC Tha, Morenna, Afronta MC, entre outros (veja a programação completa no fim da matéria.

Voltando gradualmente à atividades presenciais, após ter apresentado uma edição 100% online, o #EP8 vai acontecer de forma semipresencial, considerando as orientações da OMS no combate e prevenção à COVID-19. O #EP8 foi pensado para que tenha 30 horas de uma programação integrada em um formato totalmente híbrido, com performances pluralis entre espaço físico, site e redes sociais.

"Eu acho que mesmo que a gente diminua a cobertura ou a performance exclusiva das virtualidades, a gente não vai abandonar o virtual porque isso ajuda a gente a avançar em diálogos para além dos territórios, dos limites geográficos. E quando a gente fala em fazer essa retomada fora do eixo Rio-São Paulo, a gente também está falando de espaços e estruturas que não tem a quantidade de acessos, por exemplo, que permitem que artistas, produtores e palestrantes ganhem dinheiro ou sejam subsidiados para suas lives, o que é uma coisa muito comum em grandes capitais do país, mas que normalmente em territórios como o Espírito Santo isso não se faz valer da mesma forma”, comenta Priscila Gama, CEO do Instituto Das Pretas.Org.

Os participantes da oitava edição terão acesso a Workshops, Talks, Rodas de Conversa, além de apresentações musicais de artistas como Anastácia Monteiro, MC Tha, Afronta Mc, Morenna, Isabel Castilho, Quinteto Preto+1, entre outras atrações culturais de artistas locais e nacionais. Além disso, de sexta (17) a domingo (19), vai acontecer a Feira Afroempreendedora nos galpões do IBC em Jardim da Penha, Vitória (ES) com 31 negócios de economia criativa que vão desde as áreas de cosméticos e moda à culinária.

#EP8 - Encontro das Pretas 2021

15 e 16 de dezembro (Online)

17 a 19 de dezembro (Híbrido)

Local: Galpões do IBC em Jardim da Penha, Vitória - ES

Galpões do IBC em Jardim da Penha, Vitória - ES Ingresso: Gratuito

Gratuito Plataformas de transmissão: Youtube do Instituto das Pretas

Youtube do Instituto das Pretas Mais informações sobre a programação no Instagram do Encontro das Pretas



PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (16)



10h30 - Stand-Up Comedy com Ana Pio

Stand-Up Comedy com Ana Pio Plataforma: Instagram





16h - #EP.CASES: cases reais e iniciativas pretas que constroem futuros melhores no presente – através de práticas inovadoras e pensamentos disruptivos e decoloniais que estão transformando seus negócios e o ecossistema.

#EP.CASES: cases reais e iniciativas pretas que constroem futuros melhores no presente – através de práticas inovadoras e pensamentos disruptivos e decoloniais que estão transformando seus negócios e o ecossistema. Convidados: Jenny Mattys (EDU CAST), Adriana de Souza Anselmo Amorim (MEIQUE), Ilona Açucena Chaves Gonçalves (COLETIVO ENEGRECER/CINE BENGUELA), Drica Coelho (Cultura Bethânia) e Rayla Correia (AGÊNCIA AZ).

Plataforma: Youtube





19h - Workshop ‘Abram os Caminhos’

Workshop ‘Abram os Caminhos’ Convidada: Yasmim Ferreira

Plataforma: Youtube



Sexta-feira (17)

14h22 - #EP.MOSTRA - ‘Corpo Flor’: Apresentação do Webdoc de Izah que reflete sobre negritude e sexualidade

#EP.MOSTRA - ‘Corpo Flor’: Apresentação do Webdoc de Izah que reflete sobre negritude e sexualidade Formato: Presencial

Local: Gira





14h45 - #EP.MOSTRA - ‘Riscadas’: Apresentação do curta-metragem de Karol Mendes em que três artistas mulheres capixabas contam suas vivências e como a arte urbana, aliada ao movimento feminista se tornou importante ferramenta no enfrentamento à violência contra a mulher.

#EP.MOSTRA - ‘Riscadas’: Apresentação do curta-metragem de Karol Mendes em que três artistas mulheres capixabas contam suas vivências e como a arte urbana, aliada ao movimento feminista se tornou importante ferramenta no enfrentamento à violência contra a mulher. Formato: Presencial

Local: Gira





16h - #EP.MOSTRA - ‘A arte de contar história sobre a voz e a vez’: Mesa de debate com Priscila Gama, Natália Dornelas e Louisy Carvalho

#EP.MOSTRA - ‘A arte de contar história sobre a voz e a vez’: Mesa de debate com Priscila Gama, Natália Dornelas e Louisy Carvalho Formato: Presencial

Local: Gira





17h30 - #EP. AMPLIFICA ‘Negritudes Conectadas’: Mesa de debate com mediação de Luana Louriano

#EP. AMPLIFICA ‘Negritudes Conectadas’: Mesa de debate com mediação de Luana Louriano Convidados: Valquíria Santos, Larisa Barbosa e Levis Da Mooc

Formato: Híbrido

Local: Gira

Plataforma: Youtube





18h30 - #EP.CHAMA: Intervenção Livre com Desfile de Bolsas de Ana Paula Golveia (selecionada via edital de chamamento público)

#EP.CHAMA: Intervenção Livre com Desfile de Bolsas de Ana Paula Golveia (selecionada via edital de chamamento público) Formato: Híbrido

Local: Stand Das Pretas

Plataforma: Youtube





19h - Solenidade de Abertura





Solenidade de Abertura 20h - Show Anastácia Monteiro

Show Anastácia Monteiro Formato: Híbrido

Local: Palco EP

Plataforma: Youtube





21h - #EP.MOSTRA - ‘A Cor Do Fogo E A Cor Da Cinza’: Apresentação do curta-metragem de André Feliz que conta a história de Wagner, um morador da favela e que desde os 7 anos de idade é proprietário da Rede Metror, um canal de televisão feito de papel e lápis de cor. Após 11 anos e mais de 70 novelas transmitidas, Wagner dirige pela primeira vez atrizes reais.

#EP.MOSTRA - ‘A Cor Do Fogo E A Cor Da Cinza’: Apresentação do curta-metragem de André Feliz que conta a história de Wagner, um morador da favela e que desde os 7 anos de idade é proprietário da Rede Metror, um canal de televisão feito de papel e lápis de cor. Após 11 anos e mais de 70 novelas transmitidas, Wagner dirige pela primeira vez atrizes reais. Formato: Híbrido

Local: Gira

Plataforma: Youtube





22h30 - Show MC Tha

Show MC Tha Formato: Híbrido

Local: Palco EP

Plataforma: Youtube

Sábado (18)

12h - #EP.AMPLIFICA ‘Tecnologia Ancestral’: Mesa de debate com mediação de Iaiá Rocha

#EP.AMPLIFICA ‘Tecnologia Ancestral’: Mesa de debate com mediação de Iaiá Rocha Convidados: Prof. Gustavo Forde, Matheus Campos e Barbara Florestas De Comida

Formato: Híbrido

Local: Gira

Plataforma: Youtube





13h30 - #EP.CHAMA - Contação de Histórias

#EP.CHAMA - Contação de Histórias Convidada: Juliana Corrêa

Formato: Híbrido

Local: Jardim

Plataforma: Youtube





14h30 - TALK ‘Negro e o Futuro Do Trabalho’

TALK ‘Negro e o Futuro Do Trabalho’ Convidada: Professora Juliana

Formato: Híbrido

Local: Gira

Plataforma: Youtube





15h30 - #EP. AMPLIFICA ‘É Sobre Vivência’: Mesa de debate com mediação de Barbara Vitor

#EP. AMPLIFICA ‘É Sobre Vivência’: Mesa de debate com mediação de Barbara Vitor Convidados: Prof. Marcus, Nayara Oliveira e Dudu MC

Formato: Híbrido

Local: Gira

Plataforma: Youtube





16h30 - Lançamento de livro: Venda e sessão de autógrafos

Lançamento de livro: Venda e sessão de autógrafos Convidada: Professora Juliana

Formato: Presencial

Local: Stand Das Pretas





16h30 - TALK ‘Inovação Para Inclusão’

TALK ‘Inovação Para Inclusão’ Convidado: Professor Fabiano

Formato: Híbrido

Local: Gira

Plataforma: Youtube





18h - Apresentação de DJ: ERICKITO (selecionado via edital de chamamento público)

Apresentação de DJ: ERICKITO (selecionado via edital de chamamento público) Formato: Presencial

Local: Quintal





19h - TALK ‘Racismo Ambiental’: A relação do negro com o meio ambiente

TALK ‘Racismo Ambiental’: A relação do negro com o meio ambiente Convidada: Quênia Lyrio

Formato: Híbrido

Local: Gira

Plataforma: Youtube





20h - #EP.CHAMA: Intervenção Afrofuturista de Jadson Titanium (selecionado via edital de chamamento público)

#EP.CHAMA: Intervenção Afrofuturista de Jadson Titanium (selecionado via edital de chamamento público) Formato: Híbrido

Local: Palco EP

Plataforma: Youtube





21h - #EP.CHAMA: Apresentação Musical de Jessica Vago (selecionada via edital de chamamento público)

#EP.CHAMA: Apresentação Musical de Jessica Vago (selecionada via edital de chamamento público) Formato: Híbrido

Local: Jardim

Plataforma: Youtube





22h - Show Afronta MC

Show Afronta MC Formato: Híbrido

Local: Palco EP

Plataforma: Youtube





23h - Show Morenna

Show Morenna Formato: Híbrido

Local: Palco EP

Plataforma: Youtube