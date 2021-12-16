Coral, cantatas e musicais natalinos para curtir até o dia 25

A Orquestra de Mulheres do Espírito Santo vai comandar o "Concerto Natal da Paz e do Bem", no Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Débora Benaim

O clima gostoso e de aconchego do Natal (finalmente) chegou. Com ele, as tradicionais cantadas e corais natalinos estão a todo vapor. Neste ano, porém, a Grande Vitória inovou, trazendo não só esse tipo de atração.

Em cidades como Vitória e Cariacica, por exemplo, haverá palcos com shows natalinos, sim, mas shows contando também com muita MPB, pagode e forró. Papai Noel "trouxe" presentes musicais de estilos bem variados.

Em Vix, o "Circuito de Chorinho" segue com atrações em Maruípe, Praia do Canto e no Parque Moscoso, de sexta (17) até domingo (19), tendo performances de Paulo Bruni, Theo Pastorini, Luiz Marreta e a banda Brasil Pandeiro, em clima "natalino tropical", se assim podemos dizer.

Em Cariacica, haverá shows a partir desta quinta-feira (16), nos bairros Cariacica-Sede (Praça Marechal Deodoro da Fonseca) e Jardim América (Praça Hugo Viola). A música será comandada por André Pagode 739 e Rony e Ricy, mas, claro, como estamos em tempos de festas de fim de ano, vai ter coral e cantatas, como Coral do Arautos do Evangelho, Orquestra de Violões da Paróquia Bom Pastor e Max Coral Bom Pastor, só para citar alguns grupos.

A Vila Natalina Vila Velha, no Parque da Prainha, continua bombando. Nesta quinta (16), tem Coral Natalino em libras, mas, até o dia 25 de dezembro, rolam apresentações de todos os estilos, do hip hop ao forró, passando pelo pagode e outros tons.

Parque Cultural Reserva Vitória, localizado ao lado do Shopping Vitória, na Enseada do Suá. No sábado (18) e domingo (19) haverá a apresentação de Não podemos esquecer do esperado espetáculo de inauguração do, localizado ao lado do Shopping Vitória, na Enseada do Suá. No sábado (18) e domingo (19) haverá a apresentação de "O Quebra Nozes Capixaba" , uma adaptação do clássico europeu fazendo referências à cultura do Espírito Santo. A homenagem vai contar com a representação das paneleiras, do Convento da Penha e de colônias de imigrantes, como é o caso dos Pomeranos.

Espetáculo “O Quebra-Nozes” ganha versão capixaba Crédito: Divulgação/Liviane Pimenta

Serão duas apresentações, nos dias 18 e 19 de dezembro, às 19 horas, contando com bailarinos talentosos no comando, como Liviane Pimenta, Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo. Vai "pocar"!

BELEZA

Ainda em clima de "ho, ho, ho!", nesta sexta (17) o Convento da Penha, em Vila Velha, recebe o belíssimo "Concerto Natal da Paz e do Bem", a partir das 20h, no Campinho, com entrada "0800". Destaque para a participação da Orquestra de Mulheres do Espírito Santo, sob regência da maestra Alice Nascimento. Além disso, haverá espetáculos de dança, teatro e projeção artística de vídeo na fachada principal do Convento, com concepção e direção de arte de Marcelo Lages.

A Orquestra de Mulheres do Espírito Santo também estará presente em outro evento natalino, o espetáculo "Chegou o Natal", que acontece no sábado (18), a partir das 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória (Centro de Vitória). A atração contará ainda com as solistas Meire Norma e Priscila Aquino, e com Coral Unimed Vitória e Algazarra Coral.

Abaixo, "HZ" (camarada) preparou uma lista de algumas das atrações musicais, incluindo shows, cantatas e corais, programadas para os próximos dias. Agende-se e divirta-se!