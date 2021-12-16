Coral, cantatas e musicais natalinos para curtir até o dia 25

O clima gostoso e de aconchego do Natal (finalmente) chegou. Com ele, as tradicionais cantadas e corais natalinos estão a todo vapor. Neste ano, porém, a Grande Vitória inovou, trazendo não só esse tipo de atração.
Em cidades como Vitória e Cariacica, por exemplo, haverá palcos com shows natalinos, sim, mas shows contando também com muita MPB, pagode e forró. Papai Noel "trouxe" presentes musicais de estilos bem variados.
Em Vix, o "Circuito de Chorinho" segue com atrações em Maruípe, Praia do Canto e no Parque Moscoso, de sexta (17) até domingo (19), tendo performances de Paulo Bruni, Theo Pastorini, Luiz Marreta e a banda Brasil Pandeiro, em clima "natalino tropical", se assim podemos dizer.
Em Cariacica, haverá shows a partir desta quinta-feira (16), nos bairros Cariacica-Sede (Praça Marechal Deodoro da Fonseca) e Jardim América (Praça Hugo Viola). A música será comandada por André Pagode 739 e Rony e Ricy, mas, claro, como estamos em tempos de festas de fim de ano, vai ter coral e cantatas, como Coral do Arautos do Evangelho, Orquestra de Violões da Paróquia Bom Pastor e Max Coral Bom Pastor, só para citar alguns grupos.
A Vila Natalina Vila Velha, no Parque da Prainha, continua bombando. Nesta quinta (16), tem Coral Natalino em libras, mas, até o dia 25 de dezembro, rolam apresentações de todos os estilos, do hip hop ao forró, passando pelo pagode e outros tons.
Não podemos esquecer do esperado espetáculo de inauguração do Parque Cultural Reserva Vitória, localizado ao lado do Shopping Vitória, na Enseada do Suá. No sábado (18) e domingo (19) haverá a apresentação de "O Quebra Nozes Capixaba", uma adaptação do clássico europeu fazendo referências à cultura do Espírito Santo. A homenagem vai contar com a representação das paneleiras, do Convento da Penha e de colônias de imigrantes, como é o caso dos Pomeranos.
Serão duas apresentações, nos dias 18 e 19 de dezembro, às 19 horas, contando com bailarinos talentosos no comando, como Liviane Pimenta, Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo. Vai "pocar"!
BELEZA
Ainda em clima de "ho, ho, ho!", nesta sexta (17) o Convento da Penha, em Vila Velha, recebe o belíssimo "Concerto Natal da Paz e do Bem", a partir das 20h, no Campinho, com entrada "0800". Destaque para a participação da Orquestra de Mulheres do Espírito Santo, sob regência da maestra Alice Nascimento. Além disso, haverá espetáculos de dança, teatro e projeção artística de vídeo na fachada principal do Convento, com concepção e direção de arte de Marcelo Lages.
A Orquestra de Mulheres do Espírito Santo também estará presente em outro evento natalino, o espetáculo "Chegou o Natal", que acontece no sábado (18), a partir das 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória (Centro de Vitória). A atração contará ainda com as solistas Meire Norma e Priscila Aquino, e com Coral Unimed Vitória e Algazarra Coral.
Abaixo, "HZ" (camarada) preparou uma lista de algumas das atrações musicais, incluindo shows, cantatas e corais, programadas para os próximos dias. Agende-se e divirta-se!
- VITÓRIA
- Sexta (17/12)
- Apresentação de Luiz Marreta (Forró)
- Praça São José Operário – Maruípe
- Às 19 horas, com entrada franca
- Sábado (18/12)
- Apresentação de Theo Pastorini (MPB)
- Parque Moscoso – Centro da cidade
- Às 17 horas, com entrada franca
- Apresentação de Paulo Bruni
- Praça São José Operário – Maruípe
- Às 19 horas, com entrada franca
- Domingo (19/12)
- Apresentação de Paulo Bruni (MPB)
- Parque Moscoso – Centro da cidade
- Às 17 horas, com entrada franca
- Apresentação da banda Brasil Pandeiro
- Parque Pianista Manolo Cabral (atrás da sede da Petrobras) – Praia do Canto
- Às 10 horas, com entrada franca
- ESPETÁCULO “CHEGOU O NATAL”
- Sábado (18)
- A partir das 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória (Centro de Vitória)
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Mais informações: (27) 99229-9593
- Com as participações das solistas Meire Norma e Priscila Aquino, Orquestra de Mulheres do Espírito Santo, Coral Unimed Vitória e Algazarra Coral
- ESPETÁCULO "O QUEBRA-NOZES CAPIXABA"
- Sábado (18) e domingo (19), às 19h
- Rua Victor Civita, Acesso C, Shopping Vitória
- Ingressos: Retirada no SAC do Shopping Vitória. Serão disponibilizados para o público cinco mil ingressos por sessão, sendo necessário levar 1kg de alimento não perecível
- CARIACICA
- Cariacica-Sede (Praça Marechal Deodoro da Fonseca)
- Quinta (16), 19 horas, com entrada franca
- Max Coral Bom Pastor
- Renato Alves - Vem Cantando
- União Jovem de Itacibá
- Sexta (17), 19 horas, com entrada franca
- Matheus Ferreira Macedo - teatro
- Jhulie Jennifer - Vem Cantando
- Coral da Missão Batista Cristolândia
- Banda Musical Cia Cumby
- Sábado (18), 19 horas, com entrada franca
- Kauã Filipe - Vem Cantando
- Coral Arautos do Evangelho
- Orquestra de Violões da Paróquia Bom Pastor
- Maria Aparecida Gomes - teatro
- Jardim América (Praça Hugo Viola)
- Quinta (16), 19 horas, com entrada franca
- Renato Alves - Vem Cantando
- Banda Fênix
- Sexta (17), 19 horas, com entrada franca
- Lourdes Fátima - teatro
- Jhulie Jennifer - Vem Cantando
- Coral do Arautos do Evangelho
- Banda Khorus
- Jovem + Music
- Sábado (18), 19 horas, com entrada franca
- Kauã Filipe - Vem Cantando
- André Pagode 739
- Rony e Ricy
- SHOPPING MOXUARA
- Sábado (18), a partir das 19h, apresentação do coral da Escola Inovação de Cariacica. Entrada franca
- SERRA
- SHOPPING MONTSERRAT
- Sábado (18), às 16h, Concerto de Fim de Ano da Orquestra Sinfônica Jovem Música na Rede, com entrada franca
- VILA VELHA
- VILA NATALINA (PRAINHA), com programação gratuita
- Quinta-feira (16)
- 18h - Coral Natalino em libras - SEMED
- 18:30 - Dança UMEF Naydes Brandão
- 19h - Quarteto Barrense
- 21h - Saulo Simonassi
- Sexta-feira (18)
- 18h - Banda UMEF Juiz Jairo Pereira de Mattos (na Vila)
- 19h - Via Aérea
- 21h - Banda Comichão
- Sábado (18)
- 19h - Edson Mineiro e amigos
- 21h - Léo Lima e banda
- Domingo (19)
- 18h - Raimundo Machado e convidados
- 20h - Alison do banjo
- Segunda-feira (20)
- 21h30 – Show Gospel Católico
- Terça-feira (21)
- 19h - PTK
- 21h - CX e banda
- Quarta-feira (22)
- 19h - Denise Dalmacchio e convidados - Show "Noel, Zé e João!"
- 21h - Jackson Lima
- Quinta-feira (23)
- 19h - Banda Dubalaio
- 21h - Sandrera, Macacko e Paulinho Pedra Azul, com a Orquestra de compositores
- Sexta-feira (24)
- 19h -DJ Paco
- Sábado (25)
- 18h - Adalgisa Rosa, com "Um Natal de Alegria" - By Coletivo das Artes
- BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
- Sexta-feira (17), com entrada franca
- 17h - Cantata Coral Legal PMVV
- 20h30 - Cantata Coral Pibi Itaparica
- Sábado (18), com entrada franca
- 18h - Apresentação de Balé - Os Doces
- 20h - Cantata Igreja Batista de Novo México
- Terça-feira (21), com entrada franca
- 20h30 - Cantata Coral SUD
- Quarta-feira (22)
- 18h30 - Cantata Abeca
- 19h30 - Quinteto Orquestra
- CONCERTO "NATAL DA PAZ E DO BEM"
- Sexta-feira (17)
- A partir das 20h, no campinho do Convento da Penha, em Vila Velha. Entrada franca
- Participação da Orquestra de Mulheres do Espírito Santo, sob regência da maestra Alice Nascimento. Além disso, haverá espetáculos de dança, teatro e projeção artística de vídeo na fachada principal do Convento, com concepção e direção de arte de Marcelo Lages
- SANTA TERESA
- Sexta-feira (17)
- 20h – Cantata do Coral Circolo Trentino, na sacada da Pousada Casa da Nonna
- Centro da cidade
- Sábado (18)
- 19h – Cantata de Natal da ESFA
- Escadaria da Igreja Matriz
- 20h – Cantata Espetáculo Celebrar
- Local: Praça Augusto Ruschi
- COLATINA
- Avenida Beira-Mar, com programação gratuita
- Sábado (18)
- 19h - Apresentação Musical
- Escola de Música CEMA
- Domingo (19)
- 19h - Apresentação Musical
- Projeto Sinfonia
- Teatro com Cia Teatral Art'manha: "O Quarto de Estrela"