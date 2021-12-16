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"Jingle bell"

Coral, cantatas e musicais natalinos para curtir até o dia 25

Entre os eventos na Grande Vitória e interior se destacam o "Concerto Natal da Paz e do Bem", no Convento da Penha, e a montagem de "O Quebra-Nozes Capixaba", em comemoração à inauguração do Parque Cultural Reserva Vitória
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 15:53

A Orquestra de Mulheres do Espírito Santo vai comandar o
A Orquestra de Mulheres do Espírito Santo vai comandar o "Concerto Natal da Paz e do Bem", no Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Débora Benaim
O clima gostoso e de aconchego do Natal (finalmente) chegou. Com ele, as tradicionais cantadas e corais natalinos estão a todo vapor. Neste ano, porém, a Grande Vitória inovou, trazendo não só esse tipo de atração.
Em cidades como Vitória e Cariacica, por exemplo, haverá palcos com shows natalinos, sim, mas shows contando também com muita MPB, pagode e forró. Papai Noel "trouxe" presentes musicais de estilos bem variados. 
Em Vix, o "Circuito de Chorinho" segue com atrações em Maruípe, Praia do Canto e no Parque Moscoso, de sexta (17) até domingo (19), tendo performances de Paulo Bruni, Theo Pastorini,  Luiz Marreta e a banda Brasil Pandeiro, em clima "natalino tropical", se assim podemos dizer.

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Em Cariacica, haverá shows a partir desta quinta-feira (16), nos bairros Cariacica-Sede (Praça Marechal Deodoro da Fonseca) e Jardim América (Praça Hugo Viola). A música será comandada por André Pagode 739 e Rony e Ricy, mas, claro, como estamos em tempos de festas de fim de ano, vai ter coral e cantatas, como Coral do Arautos do Evangelho, Orquestra de Violões da Paróquia Bom Pastor e Max Coral Bom Pastor, só para citar alguns grupos.
A Vila Natalina Vila Velha, no Parque da Prainha, continua bombando. Nesta quinta (16), tem Coral Natalino em libras, mas, até o dia 25 de dezembro, rolam apresentações de todos os estilos, do hip hop ao forró, passando pelo pagode e outros tons.
Não podemos esquecer do esperado espetáculo de inauguração do Parque Cultural Reserva Vitória, localizado ao lado do Shopping Vitória, na Enseada do Suá. No sábado (18) e domingo (19) haverá a apresentação de "O Quebra Nozes Capixaba", uma adaptação do clássico europeu fazendo referências à cultura do Espírito Santo. A homenagem vai contar com a representação das paneleiras, do Convento da Penha e de colônias de imigrantes, como é o caso dos Pomeranos.
Espetáculo “O Quebra-Nozes” ganha versão capixaba
Espetáculo “O Quebra-Nozes” ganha versão capixaba Crédito: Divulgação/Liviane Pimenta
Serão duas apresentações, nos dias 18 e 19 de dezembro, às 19 horas, contando com bailarinos talentosos no comando, como Liviane Pimenta, Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo. Vai "pocar"!

BELEZA

Ainda em clima de "ho, ho, ho!", nesta sexta (17) o Convento da Penha, em Vila Velha, recebe o belíssimo "Concerto Natal da Paz e do Bem", a partir das 20h, no Campinho, com entrada "0800". Destaque para a participação da Orquestra de Mulheres do Espírito Santo, sob regência da maestra Alice Nascimento. Além disso, haverá espetáculos de dança, teatro e projeção artística de vídeo na fachada principal do Convento, com concepção e direção de arte de Marcelo Lages.
A Orquestra de Mulheres do Espírito Santo também estará presente em outro evento natalino, o espetáculo "Chegou o Natal", que acontece no sábado (18), a partir das 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória (Centro de Vitória). A atração contará ainda com as solistas Meire Norma e Priscila Aquino, e com Coral Unimed Vitória e Algazarra Coral.
Abaixo, "HZ" (camarada) preparou uma lista de algumas das atrações musicais, incluindo shows, cantatas e corais, programadas para os próximos dias. Agende-se e divirta-se! 
  • VITÓRIA

  • Sexta (17/12)
  • Apresentação de Luiz Marreta (Forró)
  • Praça São José Operário – Maruípe
  • Às 19 horas, com entrada franca

  • Sábado (18/12) 
  • Apresentação de Theo Pastorini (MPB)
  • Parque Moscoso – Centro da cidade
  • Às 17 horas, com entrada franca

  • Apresentação de Paulo Bruni
  • Praça São José Operário – Maruípe
  • Às 19 horas, com entrada franca

  • Domingo (19/12)
  • Apresentação de Paulo Bruni (MPB)
  • Parque Moscoso – Centro da cidade
  • Às 17 horas, com entrada franca

  • Apresentação da banda Brasil Pandeiro
  • Parque Pianista Manolo Cabral (atrás da sede da Petrobras) – Praia do Canto 
  • Às 10 horas, com entrada franca

  • ESPETÁCULO “CHEGOU O NATAL”
  • Sábado (18)
  • A partir das 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória (Centro de Vitória)
  • Ingressos:  R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
  • Mais informações: (27) 99229-9593
  • Com as participações das solistas Meire Norma e Priscila Aquino, Orquestra de Mulheres do Espírito Santo, Coral Unimed Vitória e Algazarra Coral

  • ESPETÁCULO "O QUEBRA-NOZES CAPIXABA"
  • Sábado (18) e domingo (19), às 19h
  • Rua Victor Civita, Acesso C, Shopping Vitória
  • Ingressos: Retirada no SAC do Shopping Vitória. Serão disponibilizados para o público cinco mil ingressos por sessão, sendo necessário levar 1kg de alimento não perecível


  • CARIACICA
  • Cariacica-Sede (Praça Marechal Deodoro da Fonseca)
  • Quinta (16), 19 horas, com entrada franca
  • Max Coral Bom Pastor
  • Renato Alves - Vem Cantando
  • União Jovem de Itacibá

  • Sexta (17), 19 horas, com entrada franca
  • Matheus Ferreira Macedo - teatro
  • Jhulie Jennifer - Vem Cantando
  • Coral da Missão Batista Cristolândia
  • Banda Musical Cia Cumby

  • Sábado (18), 19 horas, com entrada franca
  • Kauã Filipe - Vem Cantando
  • Coral Arautos do Evangelho
  • Orquestra de Violões da Paróquia Bom Pastor
  • Maria Aparecida Gomes - teatro

  • Jardim América (Praça Hugo Viola)
  • Quinta (16), 19 horas, com entrada franca
  • Renato Alves - Vem Cantando
  • Banda Fênix

  • Sexta (17), 19 horas, com entrada franca
  • Lourdes Fátima - teatro
  • Jhulie Jennifer - Vem Cantando
  • Coral do Arautos do Evangelho
  • Banda Khorus
  • Jovem + Music

  • Sábado (18), 19 horas, com entrada franca
  • Kauã Filipe - Vem Cantando
  • André Pagode 739
  • Rony e Ricy

  • SHOPPING MOXUARA
  • Sábado (18), a partir das 19h, apresentação do coral da Escola Inovação de Cariacica. Entrada franca


  • SERRA
  • SHOPPING MONTSERRAT
  • Sábado (18), às 16h, Concerto de Fim de Ano da Orquestra Sinfônica Jovem Música na Rede, com entrada franca


  • VILA VELHA
  • VILA NATALINA (PRAINHA), com programação gratuita
  • Quinta-feira (16)
  • 18h - Coral Natalino em libras - SEMED
  • 18:30 - Dança UMEF Naydes Brandão
  • 19h - Quarteto Barrense 
  • 21h - Saulo Simonassi 

  • Sexta-feira (18)
  • 18h - Banda UMEF Juiz Jairo Pereira de Mattos (na Vila)
  • 19h - Via Aérea
  • 21h - Banda Comichão

  • Sábado (18) 
  • 19h - Edson Mineiro e amigos
  • 21h - Léo Lima e banda

  • Domingo (19)
  • 18h - Raimundo Machado e convidados
  • 20h - Alison do banjo

  • Segunda-feira (20)
  • 21h30 – Show Gospel Católico

  • Terça-feira (21)
  • 19h - PTK 
  • 21h - CX e banda

  • Quarta-feira (22)
  • 19h - Denise Dalmacchio e convidados - Show "Noel, Zé e João!"
  • 21h - Jackson Lima

  • Quinta-feira (23)
  • 19h - Banda Dubalaio
  • 21h - Sandrera, Macacko e Paulinho Pedra Azul, com a Orquestra de compositores

  • Sexta-feira (24) 
  • 19h -DJ Paco

  • Sábado (25)
  • 18h - Adalgisa Rosa, com "Um Natal de Alegria" -  By Coletivo das Artes


  • BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
  • Sexta-feira (17), com entrada franca
  • 17h - Cantata Coral Legal PMVV
  • 20h30 - Cantata Coral Pibi Itaparica

  • Sábado (18), com entrada franca
  • 18h - Apresentação de Balé - Os Doces
  • 20h - Cantata Igreja Batista de Novo México

  • Terça-feira (21), com entrada franca
  • 20h30 - Cantata Coral SUD

  • Quarta-feira (22) 
  • 18h30 - Cantata Abeca
  • 19h30 - Quinteto Orquestra

  • CONCERTO "NATAL DA PAZ E DO BEM"  
  • Sexta-feira (17)
  • A partir das 20h, no campinho do Convento da Penha, em Vila Velha. Entrada franca
  • Participação da Orquestra de Mulheres do Espírito Santo, sob regência da maestra Alice Nascimento. Além disso, haverá espetáculos de dança, teatro e projeção artística de vídeo na fachada principal do Convento, com concepção e direção de arte de Marcelo Lages


  • SANTA TERESA
  • Sexta-feira (17) 
  • 20h – Cantata do Coral Circolo Trentino, na sacada da Pousada Casa da Nonna 
  • Centro da cidade

  • Sábado (18) 
  • 19h – Cantata de Natal da ESFA 
  • Escadaria da Igreja Matriz

  • 20h – Cantata Espetáculo Celebrar
  • Local: Praça Augusto Ruschi


  • COLATINA 
  • Avenida Beira-Mar, com programação gratuita
  • Sábado (18)
  • 19h - Apresentação Musical
  • Escola de Música CEMA

  • Domingo (19)
  • 19h - Apresentação Musical
  • Projeto Sinfonia
  • Teatro com Cia Teatral Art'manha: "O Quarto de Estrela"

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