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Televisão

Marcos Mion receberá Tony Ramos no 'Caldeirão' de Natal

Apresentador criou quadro no programa que mostra melhores momentos do ator na Globo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 14:03

O ator Tony Ramos e o apresentador da Globo Marcos Mion, no 'Caldeirão'
O ator Tony Ramos e o apresentador da Globo Marcos Mion, no 'Caldeirão' Foto: Instagram/@marcosmionO ator Tony Ramos e o apresentador da Globo Marcos Mion, no 'Caldeirão' Crédito: Instagram/@marcosmion
A espera acabou para Marcos Mion! O apresentador conseguiu contar com a participação de Tony Ramos no Caldeirão especial de Natal, que vai ao ar no dia 25, na TV Globo. "Finalmente conheci o Tony Ramos. Foi uma emoção muito grande e não vejo a hora de vocês assistirem. Foi muito emocionante para mim e para ele e nunca vou esquecer disso", disse Mion em uma série de stories que fez nesta quarta-feira, 15.
No feed do Instagram, o apresentador mostrou um trecho dos bastidores do programa. "Ganhei meu presente de Natal! Foi tão mágico, tão emocionante, que não vejo a hora de dividir com vocês este tão aguardado encontro! Tony…muito obrigado. Essa é uma das frases que você gosta de ouvir e eu te falo com todo coração: muito obrigado", escreveu na legenda.
Desde as primeiras edições, o programa mostra melhores momentos do ator no quadro intitulado "Tony Ramos Aleatório". Em um desses momentos, Marcos Mion mostra o ator na em cena da novela Bebê a Bordo, de 1988, na qual Tony Ramos faz um parto no meio da rua.
Desde as primeiras edições, o programa mostra melhores momentos do ator no quadro intitulado 'Tony Ramos Aleatório'.
Em um desses momentos, Marcos Mion mostra o ator na novela Bebê a Bordo, de 1988, em que Tony Ramos faz um parto no meio da rua.
Assista ao vídeo:

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