André Martinelli faz tratamento com temperaturas a quase -150°C

Em tratamento muscular, ex-BBB André Martinelli encara temperaturas de quase -150ºC Crédito: Divulgação

Praticante de diversas atividades físicas de alto rendimento, o ex-BBB e ex- No Limite André Martinelli se submeteu a temperaturas de quase -150°C para poder recuperar sua musculatura e ter mais energia.

O tratamento se chama crioterapia e é feito através de uma máquina chamada Criosauna, que é uma espécie de banheira com vapor a base de nitrogênio. O aparelho é muito utilizado por vários atletas, como Cristiano Ronaldo.

Segundo o capixaba, a crioterapia é uma tecnologia nova que é muito utilizada para tratar dores crônicas, recuperação muscular, boost de energia, entre outros. "Ela é similar a uma banheira de gelo. Esse tratamento comprime os vasos do corpo para depois expandir e melhorar a circulação sanguínea", disse.

Em tratamento muscular, ex-BBB André Martinelli encara temperaturas de quase -150ºC Crédito: Divulgação