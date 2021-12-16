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Crioterapia

André Martinelli faz tratamento com temperaturas a quase -150°C

Segundo o capixaba e ex-BBB, a função da crioterapia se assemelha a de uma banheira de gelo; saiba mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 13:53

Em tratamento muscular, ex-BBB André Martinelli encara temperaturas de quase -150ºC
Em tratamento muscular, ex-BBB André Martinelli encara temperaturas de quase -150ºC Crédito: Divulgação
Praticante de diversas atividades físicas de alto rendimento, o ex-BBB e ex- No Limite André Martinelli se submeteu a temperaturas de quase -150°C para poder recuperar sua musculatura e ter mais energia.
O tratamento se chama crioterapia e é feito através de uma máquina chamada Criosauna, que é uma espécie de banheira com vapor a base de nitrogênio. O aparelho é muito utilizado por vários atletas, como Cristiano Ronaldo.
Segundo o capixaba, a crioterapia é uma tecnologia nova que é muito utilizada para tratar dores crônicas, recuperação muscular, boost de energia, entre outros. "Ela é similar a uma banheira de gelo. Esse tratamento comprime os vasos do corpo para depois expandir e melhorar a circulação sanguínea", disse.
Em tratamento muscular, ex-BBB André Martinelli encara temperaturas de quase -150ºC
Em tratamento muscular, ex-BBB André Martinelli encara temperaturas de quase -150ºC Crédito: Divulgação
A crioterapia promove mais energia, reduz inflamações, ajuda na recuperação muscular, trata dor crônica, entre outros tratamentos. Cada sessão dura apenas dois ou, no máximo, três minutos, já que o corpo humano não aguentaria um frio tão extremo por grandes intervalos.

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