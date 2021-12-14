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BBB 22

Boninho dá spoiler do 'BBB 22' e mostra 'quarto misterioso'; veja

Diretor do 'Big Brother Brasil', da TV Globo, usou as redes sociais para divulgar vídeo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 12:19

O diretor Boninho ironiza especulações sobre elenco do BBB 22
O diretor Boninho dá spoiler do BBB22 Crédito: Globo
Boninho usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 13, para dar um spoiler do "Big Brother Brasil 22". O diretor do reality show da Globo publicou um vídeo no Instagram em que aparece com uma máscara preta, o símbolo do BBB e a música tema do programa, na voz de Paulo Ricardo.
"Estamos aqui no quarto preto. Será? Caramba! O que será isso? Descobri agora", disse o 'big boss', com um tom misterioso. E completou: "Estamos prontos… 'BBB 22' esquentando as turbinas. Que quarto é esse?" Diversos internautas comentaram a publicação, inclusive ex-participantes do programa, como Kaysar Dadour, Rafa Kalimann, Lumena e Gil do Vigor, um dos finalistas da última edição: "Me chamaaaa...quero conhecer o quarto preto", disse.
Assista ao vídeo:

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