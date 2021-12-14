Ávine Vinny, do hit "Coração Cachorro", é preso após ameaçar ex-mulher

O cantor Ávine Vinny, que estourou no Brasil com o hit “Coração Cachorro”, foi detido em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (13).
Informações iniciais dão conta de que ele teria ameaçado a ex-mulher, Laís Holanda, por ligação telefônica. O fato de que ele foi detido pela polícia foi confirmado pela assessoria de imprensa do cantor, que informou, ainda na noite desta segunda, que "houve uma discussão verbal e em breve ele seria liberado".
Segundo a coluna de Leo Dias, publicada no site Metrópoles, ao ouvir a ameaça, Laís decidiu gravar a chamada e procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher.
No local, o cantor teria ligado para ela novamente e fez outra ameaça de morte, ouvida pelos policiais presentes, momento em que a prisão de Ávine foi expedida.