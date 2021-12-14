Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Fortaleza

Ávine Vinny, do hit "Coração Cachorro", é preso após ameaçar ex-mulher

Cantor teria ameaçado a ex-mulher, Laís Holanda, por ligação telefônica. Ela decidiu gravar a chamada e procurar a polícia

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 06:07

Ávine Vinny foi preso ameaçar a ex-mulher Crédito: Reprodução/ Instagram @avinevinny
O cantor Ávine Vinny, que estourou no Brasil com o hit “Coração Cachorro”, foi detido em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (13).
Informações iniciais dão conta de que ele teria ameaçado a ex-mulher, Laís Holanda, por ligação telefônica. O fato de que ele foi detido pela polícia foi confirmado pela assessoria de imprensa do cantor, que informou, ainda na noite desta segunda, que "houve uma discussão verbal e em breve ele seria liberado".
Segundo a coluna de Leo Dias, publicada no site Metrópoles, ao ouvir a ameaça, Laís decidiu gravar a chamada e procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher.
No local, o cantor teria ligado para ela novamente e fez outra ameaça de morte, ouvida pelos policiais presentes, momento em que a prisão de Ávine foi expedida.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados