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Ávine Vinny

Cantor de "Coração Cachorro" comemora vídeo de James Blunt dançando hit

Ávine Vinny diz que brincadeira do cantor britânico o deixou muito feliz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 12:21

O cantor Ávine Vinny, 32, comemorou o vídeo no qual o cantor e compositor britânico James Blunt, 47, aparece cantando e dançando o sucesso "Coração Cachorro". "O encontro dos mundos, a sofrência potencializada deixa o coração latir", escreveu no Instagram Stories nesta quinta-feira (28).
Além disso, o cantor cearense disse à GloboNews que Matheus Fernandes, com quem divide a faixa, e ele estão muito felizes com a repercussão. "Não, ele não mandou a conta bancária ainda", brincou. "Ele é um cara que parece ser super humilde. A brincadeira que ele fez nos deixou bastante animados", disse em vídeo enviado à emissora.
Nesta terça-feira (26), Blunt compartilhou um vídeo no TikTok dançando ao som da música "Coração Cachorro", canção que viralizou no aplicativo e alcançou o 1º lugar do top 200 do Spotify.
O forró usa em um trecho a melodia da canção "Same Mistake", lançada pelo britânico em 2007. No conteúdo, Blunt aparece cantando sua música, quando é interrompido no refrão pelos brasileiros, então o artista elogia o sucesso e faz até uma dancinha para o hit.
Ávine Vinny diz que brincadeira do cantor britânico o deixou muito feliz
Ávine Vinny diz que brincadeira do cantor britânico o deixou muito feliz Crédito: Reprodução/ Instagram @avinevinny
"Amei! Que coisa boa", fala o britânico no vídeo. "Vocês vêm sempre aqui? Eu sou da Inglaterra", continua o artista na brincadeira. "Arrasaram! Vejo vocês no bar!", completa o cantor enquanto trechos de "Coração Cachorro" são tocados ao fundo.
Na legenda do vídeo, o cantor parabenizou novamente a dupla pelo sucesso e fez uma brincadeira. "Parabéns pelo nº 1, pessoal! Vou mandar os meus dados bancários em breve", brincou.

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