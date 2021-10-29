Cantor de "Coração Cachorro" comemora vídeo de James Blunt dançando hit

O cantor Ávine Vinny, 32, comemorou o vídeo no qual o cantor e compositor britânico James Blunt, 47, aparece cantando e dançando o sucesso "Coração Cachorro". "O encontro dos mundos, a sofrência potencializada deixa o coração latir", escreveu no Instagram Stories nesta quinta-feira (28).

Além disso, o cantor cearense disse à GloboNews que Matheus Fernandes, com quem divide a faixa, e ele estão muito felizes com a repercussão. "Não, ele não mandou a conta bancária ainda", brincou. "Ele é um cara que parece ser super humilde. A brincadeira que ele fez nos deixou bastante animados", disse em vídeo enviado à emissora.

Nesta terça-feira (26), Blunt compartilhou um vídeo no TikTok dançando ao som da música "Coração Cachorro", canção que viralizou no aplicativo e alcançou o 1º lugar do top 200 do Spotify.

O forró usa em um trecho a melodia da canção "Same Mistake", lançada pelo britânico em 2007. No conteúdo, Blunt aparece cantando sua música, quando é interrompido no refrão pelos brasileiros, então o artista elogia o sucesso e faz até uma dancinha para o hit.

Ávine Vinny diz que brincadeira do cantor britânico o deixou muito feliz Crédito: Reprodução/ Instagram @avinevinny

"Amei! Que coisa boa", fala o britânico no vídeo. "Vocês vêm sempre aqui? Eu sou da Inglaterra", continua o artista na brincadeira. "Arrasaram! Vejo vocês no bar!", completa o cantor enquanto trechos de "Coração Cachorro" são tocados ao fundo.