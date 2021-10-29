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Tati Quebra Barraco é a sexta eliminada do reality "A Fazenda"

Peoa teve 15,78% dos votos para ficar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 12:10

A peoa Tati Quebra Barraco foi a sexta eliminada na 13ª edição de "A Fazenda",  com 15,78% dos votos, na noite desta quinta-feira (21). Ela perdeu a disputa na preferência do público para MC Gui e Rico Melquiades.
A peoa parecia não acreditar na eliminação, mas agradeceu a todos que votaram para ela ficar. Tati disse que a torcida dela fica para MC Gui ou Solange. Adriane Galisteu desejou sucesso para a funkeira.
A funkeira Tati Quebra Barraco
A funkeira Tati Quebra Barraco Crédito: Reprodução/Instagram @tatiquebrabarracooficial
MC Gui foi o primeiro peão a receber uma nova chance de voltar para o jogo, com 20,41%. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação.
O funkeiro voltou comemorando e segurando uma foto da família. Quando entrou na sede da fazenda foi abraçado por Erasmo, que o levantou do chão. Em seguida, os outros peões foram abraçar MC Gui.
Na volta do peão, deu para ouvir uma queima de fogos, mas Galisteu deixou claro que isso não tinha nada a ver com a direção de "A Fazenda".
Rico foi o segundo peão salvo com 63,81% dos votos do público. A apresentadora brincou com o bordão de Rico para dizer que "ele não vai ficar calado". Ele voltou em choque para a fazenda, mas quando abriu a porta gritou: "Calada, vence". Ele foi abraçado por Aline, Valentina e Dayane, que gritavam de felicidade com o retorno do peão.

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Solange ficou chocada com a volta de Rico e não se levantou do sofá para abraçar o peão. Ela começou a chorar com a eliminação de Tati e foi consolada por outros peões.
Galisteu brincou dizendo que não é desta vez que Rico vai levar todos os xampus que pegou na sede para as tias. Ele tinha separado vários xampus depois de ter sido indicado para a roça dizendo que a família é grande, arrancando gargalhadas de parte dos participantes.

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