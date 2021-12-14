Sérgio Mallandro mostra resultado da harmonização facial: 'Tô novinho'

Aos 65 anos, Sérgio Mallandro se rendeu aos procedimentos estéticos. O humorista e apresentador mostrou o resultado de uma harmonização facial feita recentemente. Na publicação feita em sua conta no Instagram, Sérgio brincou e se comparou ao ator Nicolas Cage.
"Rá é a harmonizaçãozinha do Mallandro. É a harmonizaçãozinha do Mallandro. Tô novinho. Tô todo Nicolas Cagezinho", legendou Sérgio Mallandro, agradecendo a clínica de estética e os profissionais que realizaram o procedimento.
Nos comentários, os seguidores aproveitaram para elogiar e brincar com o apresentador. "Parabéns. Você ficou super natural. Eles estão de parabéns pelo trabalho", disse uma seguidora.
"Eu vivi para ver o Mallandro harmonizado. Adorei a autoestima", escreveu outra. "Olá, Peter!", brincou outro em referência ao Dr. Octopus no trailer do novo filme do Homem-Aranha em que o personagem volta mais jovem.