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Sérgio Mallandro mostra resultado da harmonização facial: 'Tô novinho'

Humorista e apresentador de 65 anos se rendeu aos procedimentos estéticos e mostrou o resultado no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 09:20

Sérgio Mallandro mostra o antes e depois da harmonização facial
Sérgio Mallandro mostra o antes e depois da harmonização facial Crédito: Instagram/@serginhomallandro
Aos 65 anos, Sérgio Mallandro se rendeu aos procedimentos estéticos. O humorista e apresentador mostrou o resultado de uma harmonização facial feita recentemente. Na publicação feita em sua conta no Instagram, Sérgio brincou e se comparou ao ator Nicolas Cage.
"Rá é a harmonizaçãozinha do Mallandro. É a harmonizaçãozinha do Mallandro. Tô novinho. Tô todo Nicolas Cagezinho", legendou Sérgio Mallandro, agradecendo a clínica de estética e os profissionais que realizaram o procedimento.
Nos comentários, os seguidores aproveitaram para elogiar e brincar com o apresentador. "Parabéns. Você ficou super natural. Eles estão de parabéns pelo trabalho", disse uma seguidora.
"Eu vivi para ver o Mallandro harmonizado. Adorei a autoestima", escreveu outra. "Olá, Peter!", brincou outro em referência ao Dr. Octopus no trailer do novo filme do Homem-Aranha em que o personagem volta mais jovem.

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