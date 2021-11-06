Psicóloga explica como lidar com o luto após perder uma pessoa querida

Existe outra forma para lidar com a morte de pessoas queridas que é o dizer "olá" novamente. A gente lembra da pessoa que morreu e faz com que as atitudes, os valores, o modo de viver e o legado dela, possam ser algo que a gente traz para a nossa vida em homagem. Na prática, por exemplo, acontece um almoço em homenagem aquela pessoa e tem uma comida que ela gostava, tornando-a presente na nossa vida. É o posicionamento diferente, porque não estamos nos despedindo, mas trazendo de volta aquela pessoa honrando o legado e o exemplo que ela deixou na vida da gente. Qualquer uma das duas formas de lidarmos com a morte são positivas desde que façam sentido para a pessoa que está vivendo o luto. Tradicionalmente, existe a ideia de que a gente não conversa sobre e pessoa que morreu e isso, às vezes, machuca muito os familiares e os amigos porque fica parecendo que o relacionamento morresse com a pessoa. É importante lembrarmos que vivemos um tempo longo com a pessoa. A morte não é o fim, só uma nova forma de lidar com história e o legado de vida daquela pessoa.