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Solidariedade

"Dor no peito", diz pai do filho de Marília Mendonça sobre morte da cantora

O ex-namorado de Marília Mendonça, Murilo Huff, se manifestou pela primeira após a morte da cantora. O cantor agradeceu pela solidariedade de todos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 12:12

Marília Mendonça e Murilo Huff
Marília Mendonça e Murilo Huff Crédito: Divulgação
O ex-namorado de Marília Mendonça, Murilo Huff, se manifestou pela primeira após a morte da cantora em um acidente de avião nesta sexta-feira (6). O cantor agradeceu pela solidariedade de todos e informou que o filho que teve com a cantora, Léo, de quase dois anos, está bem.
"Eu ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que eu sinto no meu peito agora, mas passo aqui para agradecer a todas as mensagens de apoio e preocupação comigo e com o Léo, e para pedir a oração de vocês por nossa família e pela família das demais vítimas. O Léo está bem, graças a Deus", disse na manhã deste sábado (6).
Marília, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em nota enviada à imprensa.
A cantora foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.
A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.

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