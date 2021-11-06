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"Estamos incrédulos", diz irmão de Marília Mendonça nas redes sociais

Página oficial do cantor João Gustavo, que forma dupla com Dom Vittor, falou sobre morte da cantora. ""A rainha do sertanejo, da música, das mulheres... E de todos nós", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 09:16

Marília Mendonça com o irmão, João Gustavo
Marília Mendonça com o irmão, João Gustavo Crédito: Reprodução/ Instagram/@gustavodveg
O cantor João Gustavo, 20, se manifestou sobre a morte da irmã, Marília Mendonça (1995-2021), por meio de mensagem compartilhada nas redes sociais da dupla que forma com Dom Vittor. A dupla foi lançada em maio pela cantora, que, após o anúncio, cantou com eles em "Serenata", live que aconteceu no dia 15 do mesmo mês.
"A rainha do sertanejo, da música, das mulheres... E de todos nós. Um fenômeno, uma luz, uma estrela, uma amiga, IRMÃ, parceira e grandiosa inspiração. Não temos palavras para descrever a dor deste momento. Estamos incrédulos", diz início da nota compartilhada nesta sexta-feira (5).
O conteúdo continua e cita o único filho da artista, Léo, que tem 1 ano e dez meses. "Desejamos que o entendimento e o conforto chegue aos corações de todos nós, e que tenhamos força para seguir por ela e por aqueles que ficam, sobretudo o pequeno Léo".
"Silveirinha, amigo, tio, pai e melhor companheiro de resenha, você nós ensinou como a aproveitar o melhor da vida, sempre com o sorriso no rosto e pronto para tomar uma, obrigado por ser o melhor tio e amigo do mundo", lamenta outro trecho da nota, que finalizada dando os pêsames aos familiares do produtor musical Henrique Ribeiro, do piloto Geraldo Martins de Medeiros e do copiloto Tarcísio Pessoa Viana.
Marília, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em nota enviada à imprensa.
A cantora foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.
A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.

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