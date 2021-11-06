Na luta contra o câncer, músico Claudio França precisa de remédio de R$ 60 mil

O músico Claudio França, da Big Bat Blues Band, está em tretamento contra o câncer Crédito: Ari Oliveira

O músico Claudio França, guitarrista da Banda Big Bat Blues Band, está na luta pela vida. Depois de alguns episódios de fortes dores nas costas, diagnosticados como dores lombares, aconteceu o aparecimento de sangue na urina. "A princípio, a suspeita foi de pedras nos rins, mas uma tomografia indicou a presença de um tumor já grande no rim direito, com indicação de cirurgia de retirada do órgão - rim e uréter, em setembro de 2019", conta.

Ele descobriu um carcinoma urotelial papilar de alto grau, um câncer originado do trato urinário. Em tratamento no hospital, ele conta que já passou por quatro cirurgias. Após a retirada do rim direito e ureter, em setembro de 2019, passou por uma cirurgia, em março de 2020, para avaliação de um tumor no peritônio, a membrana que reveste o interior do abdômen.

"A retirada desse tumor não foi indicada nesse primeiro momento e fui encaminhado para a quimioterapia com o objetivo de reduzi-lo para, só então, poder retirá-lo. Esse primeiro protocolo de quimioterapia foi bem-sucedido e o tumor reduziu além da expectativa dos médicos. Assim, fui para a terceira cirurgia, que resultou na retirada desse tumor. Depois de um período estável, exames regulares para controle da doença indicaram a presença de um tumor no pulmão e, em fevereiro, foi diagnosticado um tumor em suboclusão intestinal com a quarta cirurgia. Assim, iniciamos uma nova rodada de quimioterapia com o mesmo protocolo utilizado anteriormente", relata.

Mesmo em tratamento quimioterápico, houve uma recidiva do câncer no fígado. Após isso, um novo protocolo de quimioterapia foi adotado pelos médicos para o tratamento, já que o anterior não vinha mais tendo êxito.

"Felizmente, esse novo tipo de quimioterapia surtiu efeito positivo. Mas pouco tempo depois, soubemos que, apesar de toda positividade dessas duas quimioterapias, os tumores voltaram a se desenvolver no intestino. Diante desse quadro, o tratamento de quimioterapia foi encerrado e partimos em busca do tratamento pleiteado na Justiça. Esse tratamento é considerado um dos mais modernos e focado para o meu tipo de câncer, mas era preciso esgotar todas as outras possibilidades de tratamento disponíveis. E elas foram esgotadas", diz Cláudio.

REMÉDIO

Todas as etapas do tratamento do músico realizadas até o momento foram feitas no Sistema Único de Saúde (SUS). Em função das respostas ao tratamento, ele não poderá mais fazer a quimioterapia tradicional, precisando entrar com um medicamento de alto custo, R$ 60 mil por mês, que também é fornecido pelo SUS, mas que precisa ser liberado pela Justiça. Os amigos fizeram um apelo pelas redes sociais.

O advogado do músico, André Moreira, explicou que o e-NatJus - órgão consultivo da Justiça sobre a questão de medicamentos de alto custo - emitiu a Nota Técnica 52499, de 04/11/2021, referente à situação do Claudio Roberto França Rubinger. O documento reconhece que há evidências científicas para o uso doerdafitinibe com urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina, por ser umas situação com potencial risco de morte.

No fim da tarde desta sexta-feira (5), saiu uma liminar que dá o prazo para o músico receber o medicamento em até 20 dias. Ele tem esperança de conseguir o remédio o quanto antes.

"Tenho esperança de conseguir o remédio, até porque é a única opção que me resta. Não posso desistir da única chance que tenho de continuar vivendo", disse Claudio, que tem recebido apoio e carinho dos amigos e fãs.