Morre Rosa Magalhães, campeã no carnaval e que levou o samba aos Jogos Olímpicos

Rosa Magalhães venceu sete carnavais na era do Sambódromo, cinco deles pela Imperatriz Leopoldinense. Crédito: Fabio Motta/Estadão

Uma das mais conceituadas carnavalescas do Rio, Rosa Magalhães, de 77 anos, morreu na noite dessa quinta-feira, 25, vítima de enfarte. Ao longo de cinco décadas de carreira, Rosa se tornou a maior campeã do carnaval carioca na "Era do Sambódromo", com sete títulos, cinco deles pela Imperatriz Leopoldinense.

Em nota, a agremiação lamentou a morte da carnavalesca. "Neste momento, faltam palavras para definir a grandeza de Rosa e de toda a sua trajetória não só no carnaval, mas em toda a sua carreira, ao longo dos mais de 50 anos de trabalho dedicado à arte", diz o texto.

"Rosa promoveu desfiles inesquecíveis aos olhos do público e de toda a crítica, e sempre estará marcada por sua elegância, pela entrega magistral em seus trabalhos, e principalmente por sua brasilidade nas histórias que contou ao longo de todo esse tempo. É e sempre será referência para todos os amantes do espetáculo que ela também ajudou a construir."

A Unidos de Vila Isabel, escola de samba que venceu o carnaval de 2013 - o último conquistado por Rosa Magalhães - também lamentou a morte dela. "Se o carnaval carioca alcançou a primazia como grande espetáculo visual, muito se deve à Rosa. Artista completa, fez história em várias agremiações, sagrou-se a maior carnavalesca campeã da Sapucaí e projetou seu talento e profissionalismo para além da Avenida", publicou a escola, em uma rede social.

A carnavalesca também teve participação importante em dois grandes eventos esportivos realizados no Rio. Em 2007, ela foi uma das responsáveis pela Cerimônia de Abertura dos Jogos Pan-Americanos - e isso lhe renderia um prêmio Emmy no ano seguinte, pelo figurino.