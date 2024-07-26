Morre o artista plástico Sérgio Lima, importante nome do surrealismo, aos 84

O artista Sérgio Lima Crédito: Reprodução

Morreu nesta quinta-feira o escritor, cineasta e artista plástico Sérgio Lima, aos 84 anos.

Nascido em Pirassununga, no interior paulista, Lima era um dos principais nomes do surrealismo brasileiro, conhecido internacionalmente, sendo um importante representante da matriz erótica do movimento. Nos anos 1960, em Paris, Lima participa de reuniões do grupo surrealista Café La Promenade de Vénus, a convite de André Breton, teórico e líder do movimento surrealista.

Doutor pela Universidade de São Paulo, Lima é autor de uma série de livros, entre eles, "Amore" (Massao Ohno), que foi resenhado e citado por importantes mídias especializadas em arte. É autor ainda de "A Aventura Surrealista" (Edusp), estudo antológico em dois tomos.