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Susto

Ludmilla é levada ao hospital após acidente em casa

Cantora contou que o acidente aconteceu ao chutar, despretensiosamente, uma bola em casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 07:59

Ludmilla recebe famosos em festa de 29 anos
Ludmilla  Crédito: Divulgação Instagram
Ludmilla se acidentou em casa ontem (24), e precisou ser levada até a emergência de um hospital por Brunna Gonçalves, sua esposa, na noite de hoje (25).
A cantora contou que o acidente aconteceu ao chutar, despretensiosamente, uma bola em casa. "Já joguei futebol com um Vinicius Jr., com o [Eduardo] Camavinga, um monte de gente fod* e nunca quebrei uma unha".
Ontem eu estava brincando... Sabe quando tem uma bolinha no chão? Ai eu fui brincar com o meu irmão. Olha o que aconteceu. Estou indo no médico. Ficou feio, né? Babado, contou Ludmilla.
Levada ao hospital por Brunna, Ludmilla foi atendida, fez um raio-x do dedinho do pé e logo tranquilizou os fãs. "Não quebrou, galera! Só deu uma fissura, relaxem". Ela ainda brincou ter vencido de 5x0 do Yuri.
Brunna mostrou Ludmilla na maca e brincou. "Essa querida me fez o favor de fissurar o dedinho jogando futebol em casa, agora estamos aqui."
Apesar do susto, e da ida ao hospital, elas ainda comemoram o aniversário de 50 ano da Sil, mãe de Ludmilla. "Festa surpresa do nosso amorzão".

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