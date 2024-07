Espetáculo "Armazém Viktória" estreia no Teatro da UFES em agosto

Espetáculo "Armazém Viktória" estreia em agosto. Crédito: Divulgação

O Teatro da Ufes será palco da estreia de "Armazém Viktória", espetáculo dirigido por Marcelo Ferreira. A curta temporada ocorre nos dias 03 e 04 de agosto, com ingressos já disponíveis para venda. A produção é uma parceria entre a Cia Teatro Urgente e o Coletivo Marcas D’água, do Rio de Janeiro, e conta com a participação de Marcela Cavallini, Ara Nogueira, artistas da companhia e convidados especiais.



"Armazém Viktória" é uma performance imersiva que mescla dança, teatro e videomapping, transportando o público para um depósito de refugiados, excluídos e minorias, em um ambiente que remete a um campo de concentração de um holocausto brasileiro. Inspirado pela história do Armazém Viktoria em Berlim, onde nazistas armazenavam obras de arte consideradas degeneradas, o espetáculo faz um ensaio sobre a crueldade e a indiferença da sociedade.

“A ideia para o espetáculo surgiu durante a pesquisa para ‘O Império da Burrice’ (2023), quando foi descoberto um artigo sobre arte degenerada no site da Deutsche Welle. Este insight, combinado com o documentário ‘Holocausto Brasileiro’, que explora a história do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, resultou na criação de Armazém Viktória”, contou o diretor Marcelo Ferreira.

O Hospital Colônia de Barbacena foi um verdadeiro campo de concentração onde mais de 60 mil pessoas morreram, internadas compulsoriamente como loucas, pervertidas e marginalizadas pela cor, sexualidade, comportamento ou posições políticas.

A crueldade, tema central do espetáculo, é explorada por uma narrativa que busca refletir sobre a indiferença e o prazer diante do sofrimento alheio. Inspirado pelas ideias do filósofo alemão Kant e pelo teatro da crueldade de Antonin Artaud, o espetáculo desafia o público a confrontar a brutalidade e a exploração humana.

“A performance imersiva de ‘Armazém Viktória’ é um híbrido de diversas expressões artísticas, oferecendo uma experiência sensorial completa. O cenário serve como metáfora para a exploração e carnificina causadas pelas guerras, violência urbana, fome e miséria gerada pelo capitalismo. É uma criação coletiva que busca sensibilizar e provocar o público”, completa o diretor.

Serviço

Espetáculo: Armazém Viktória, com a Cia Teatro Urgente e Coletivo Marcas D’água

Data: 03 e 04 de agosto, às 20 horas

Local: Teatro Universitário, na Ufes

Ingressos: Disponíveis na bilheteria do Teatro Universitário e nas plataformas digitais

Classificação: 14 anos

