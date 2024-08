Solidão da mulher negra: capixabas debatem os desafios profissionais e pessoais

Dizem que o amor não tem cor. Mas a solidão tem. Dados do IBGE apontam que do total de 11,4 milhões de famílias formadas por mães solo, 7,4 milhões delas são mulheres negras que foram abandonadas pelos seus parceiros no amor e na maternidade.



No mundo corporativo não é diferente. De acordo com levantamento do Instituto Ethos, mulheres negras são maioria apenas em cargos de aprendiz. Quando falamos de posições de gerência, por exemplo, a solidão está presente mais uma vez. Isso porque a porcentagem de mulheres negras na liderança de empresas cai para apenas 1.6%.