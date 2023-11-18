Te Leva: Mulheres que viajam solo (e de ônibus)

Quando uma mulher resolve viajar sozinha, é praticamente certo ouvir um tipo de "rosário"! Vai escutar uma série de perguntas desmotivadoras, como "Mas você vai sozinha?", "Não é perigoso?" ou "Não vai ficar muito caro?". Se resolver ir de ônibus, então... vão tentar fazer com que acredite que é uma péssima ideia.
Me chamo Elis Carvalho e, para "cair por terra" com todos esses mitos, iniciamos o primeiro podcast de turismo de HZ, Te Leva, com o tema: "Mulheres que Viajam solo (e de Ônibus)".
Para o bate-papo, convidamos Melina Matoos, psicóloga, atriz e criadora de conteúdo no perfil Viajando com Mel, e Larissa Zago, engenheira de alimentos, apaixonada por viajar e criadora de conteúdo no perfil Viaja Lari.