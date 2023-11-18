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Turismo

Te Leva: Mulheres que viajam solo (e de ônibus)

Tendo como convidadas Melina Matoos e Larissa Zago, primeiro episódio do podcast de turismo de HZ debate mitos em torno de mulheres que decidem cair na estrada sem companhia
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 10:00

Mulheres que viajam sozinha é o tema do primeiro podcast de turismo de HZ, o Te Leva
Mulheres que viajam sozinha é o tema do primeiro podcast de turismo de HZ, o Te Leva Crédito: Rede Gazeta/HZ
Quando uma mulher resolve viajar sozinha, é praticamente certo ouvir um tipo de "rosário"! Vai escutar uma série de perguntas desmotivadoras, como "Mas você vai sozinha?", "Não é perigoso?" ou "Não vai ficar muito caro?". Se resolver ir de ônibus, então... vão tentar fazer com que acredite que é uma péssima ideia.
Me chamo Elis Carvalho e, para "cair por terra" com todos esses mitos, iniciamos o primeiro podcast de turismo de HZ, Te Leva, com o tema: "Mulheres que Viajam solo (e de Ônibus)".
Para o bate-papo, convidamos Melina Matoos, psicóloga, atriz e criadora de conteúdo no perfil Viajando com Mel, e Larissa Zago, engenheira de alimentos, apaixonada por viajar e criadora de conteúdo no perfil Viaja Lari. 

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