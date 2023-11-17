Turismo: Santa Cruz Cabrália, na Bahia, tem belas praias e boa gastronomia

Santa Cruz Cabrália tem praia, monumentos históricos e boa gastronomia Crédito: Divulgação da Secretaria Santa Cruz Cabrália/ Reprodução @belisco_mutari

O sul da Bahia não cansa de surpreender e o destino da vez é Santa Cruz Cabrália, na Costa do Descobrimento, que atrai os olhares dos turistas. Piscinas naturais de água morna e transparente e areia fofinha são os destaques. Também há passeios ecológicos por parques e reservas.

A gastronomia deixar qualquer um com água na boca. Há ainda os monumentos históricos, a biodiversidade preservada, o rio, o leite de coco, a cocada e a pimenta... está tudo lá.

Quem chega ao Aeroporto de Porto Seguro/BA, percorre cerca de 14 km pela BR-367 até a cidade. HZ visitou este pedaço de litoral que reserva boas surpresas. Uma delas é a história do Brasil, que passa por ali.

Cabrália, para os íntimos, carrega o título de ter recebido a 1ª Missa em solo brasileiro, em Coroa Vermelha, e a missa de posse da Coroa Portuguesa, no Rio Mutar. Um monumento histórico que faz alusão à primeira missa celebrada do Brasil, feito em mármore e aço, é ponto para tirar fotos. O local também abriga museu e feira para venda de produtos indígenas.

A cidade ainda preserva a cultura Pataxó - são dezenas de aldeias indígenas espalhadas pelo sul da Bahia. Uma delas é a Reserva Indígena Pataxó Nova Coroa, onde a recepção é feita a caráter - vestidos e pintados conforme a tribo - e os visitantes podem presenciar a vivência indígena, com a história do povo, rituais, artesanato e pintura do rosto.

Do ponto mais alto da cidade, o Centro Histórico abriga a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída entre 1600 e 1630 e reerguida na década de 1710 em estilo barroco. É possível ter uma das vistas mais lindas do Rio João de Tiba, do colorido mar e das barreiras de corais da Baía Cabrália. No local há também a Casa de Câmara e Cadeia, e um sítio arqueológico onde foram encontrados objetos como ferramentas, utensílios, botões e diversos artefatos, que remontam a história portuguesa e trazem a ancestralidade indígena dessa região.

Outra opção de passeio é o reduto rural chamado Fazenda Mãe Tereza. O local, à beira do Rio Cumurugi, é um espaço de muito verde e com diversas atrações, como o "redário", que aguarda os visitantes para se deleitar embaixo das árvores sentindo a leve brisa; apreciar a vista em um passeio a cavalo; charrete ou trenzinho; se refrescar no mini parque aquático; fazer um passeio de caiaque; radicalizar na descida da tirolesa; ou aproveitar um passeio de lancha pelo rio. Destaque para o almoço que mescla culinária regional à famosa parrilhada uruguaia.

PRAIAS

Nos 35 km de praias - algumas desertas e semidesertas - banhadas por águas claras e mornas, e que à maré baixa, os recifes de corais transformam em piscinas naturais. Animais marinhos se apresentam aos olhares atentos de quem por ali passa. É a vida em sua forma mais genuína. Santo André é uma delas e atrai o turista que busca um refúgio para o descanso.

Praia de Coroa Vermelha é uma enseada de águas calmas e cristalinas rodeadas de corais Crédito: Divulgação/ Secretaria de Turismo de Santa Cruz Cabrália

A praia de Coroa Vermelha é a principal delas. Em uma grande enseada de águas calmas e cristalinas rodeadas de corais, ela é ideal para famílias e crianças que desejam aproveitar um bom banho de mar ou realizar atividades de lazer, como caiaque e stand up.

Possui barracas de praia para todos os gostos. Com a maré baixa, uma faixa de areia divide o mar em duas partes formando uma passarela, que termina nos corais. Ali, um pouco da vida marinha - peixes coloridos, caranguejos, estrelas, caramujos e ouriços-do-mar - pode ser observada.

GASTRONOMIA

Se as praias fazem sucesso, a gastronomia também não deixa a desejar. Peixes, camarão, massas e outros frutos-do-mar fazem sucesso nos cardápios dos restaurantes.

E são muitos. Um deles é o OhBelisco Gastronomia e Beach Club, dos mineiros Ricardo e Alessandra. Ali, na beira da praia, é possível degustar a gastronomia autoral comandada pelo chef Marcelo Vitoriano. "Adoro trabalhar com ingredientes que remetam à Bahia, como o dendê, o cupuaçu e a tapioca. A minha cozinha tem uma 'pegada' da Europa, mas também passei a entender a gastronomia indígena, então misturo tudo, sempre com ingredientes frescos e de verdade", diz.

Restaurante Oh Belisco

A entrada chamada Capitão da Bahia - um purê de aipim empanado e frito no dendê com creme de siri, manga e camarão - é uma das principais entradas da casa. A iguaria é uma inspiração no acarajé. Também não deixe de experimentar o cassoulet, prato de origem francesa e semelhante a nossa feijoada. Na releitura do chefe, o prato chega à mesa com camarão, botão de lula, bacon, linguiça, panceta, feijão fradinho, veloutê de aipim, crispy de couve e farofa de banana-da-terra. "É uma loucura que deu muito certo", diz o chef. No cardápio também tem moquecas, carnes e pastas.

Se tem brasileiros que visitaram Santa Cruz Cabrália, se apaixonaram pelo lugar e ficaram... imagina os gringos?! E não é difícil encontrá-los. O chef italiano Michele Morselli, que comanda com os sócios Andrea Guiducci e Marco De Paoli de Rimini, o Recanto do Sossego, é um deles.

Recanto do Sossego

O restaurante italiano é conhecido pelos pratos típicos da Romagna, massas feitas em casa, desde tagliatelle até strozzapreti com molho de carne ou molho de peixe, mas também muita carne.

"Nosso prato principal são as tagliatelle com frutos-do-mar e massas com camarões frescos recém-pescados e lagosta", diz o chef. A moqueca italiana (camarão VM, lagosta, filé de peixe, lula, cebola, cenoura e filé de tomate) surpreende o cliente. No cardápio também tem peixes, carnes e massas. O ideal é escolher o restaurante para almoçar e aproveitar o visual da praia.

Para jantar, não deixe de conhecer o Trigo, no centro da cidade. No pequeno restaurante (capacidade de no máximo 25 pessoas) é a chef Francesca Daliesio que recebe os clientes. A italiana chegou de férias na Bahia há 14 anos, se apaixonou pelo local e veio morar no Brasil. "Me apaixonei por Cabrália e por esse ponto. Gosto de espaço pequeno, como se as pessoas estivessem dentro da minha casa".

A tentativa deu certo. A mesa grande de madeira, o sousplat artesanal, as frigideiras penduradas, as fotografias de algumas regiões da Itália e a comida feita artesanalmente. "As massas ficam prontas no dia que serão servidas. Tem sempre um prato do dia, ovos caipiras e o uso farinha brasileira. É uma casa de comida italiana", diz a chef.

Restaurante Trigo

De entrada tem carpaccio de carne e a bruschetta. Talharim, pappardelle, fusilli e gnocchi saem com molhos fresquinhos da cozinha. E, um dos segredos é o molho de alfavaca, uma planta trazida do Rio Grande do Sul. O tiramisu, a torta caprese ou o sorvete caseiro fecham a experiência gastronômica. Tudo, claro, regados a algumas taças de vinho e um shot de limoncello.

A lagosta também é comum nesse pedaço do país. Tanto que a jornalista Léa Penteado criou o Festival de Lagosta da Costa do Descobrimento, que neste ano chegou a sua sexta edição, e aconteceu na orla norte de Santa Cruz Cabrália, nos povoados de Santo André, Santo Antônio e Guaiú.

CARDÁPIO DE TRAVESSEIROS

São dezenas de hotéis disponíveis para o turista. No quesito hotelaria de luxo, um dos endereços que honram a lista é o Príncipe do Mutá Hotel Design. O empreendimento, que acaba de ser aberto, tem 105 apartamentos e conta com área comum com piscina, academia, salão de jogos, espaço kids, sauna e cozinha gourmet.

Príncipe do Mutá Hotel Design

Os corredores funcionam como galeria de arte valorizando o trabalho de artistas baianos, como Gustavo Maciel, que assina obras com temas marítimos em paredes do hotel. Cada suíte foi projetada para oferecer um ambiente exclusivo e relaxante, com camas queen ou king size.

Os lençóis são acetinados, as toalhas especiais e cada suíte tem seu roteador de internet. A surpresa fica por conta do cardápio de travesseiros, disponível para todos os hóspedes. "É uma opção caso o hóspede não se sinta confortável com os disponibilizados no quarto. São quatro estilos de travesseiros, cada um com uma característica. Uns mais baixos, outros mais altos, aqueles que são mais firmes", conta a recepcionista.

Depois de uma boa noite de sono é só escolher uma barraca de praia para aproveitar o dia. São várias e de perfis variados. A partir de certa hora, algumas fervem ao som do axé. Difícil resistir, afinal você está na Bahia.

SERVIÇO

Onde se hospedar:

Príncipe do Mutá Hotel Design. Loteamento Praia do Mutá - BR-367, Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália. Diária a partir de R$ 520,00, com direito a café da manhã.



Onde comer:

OhBelisco Gastronomia e Beach Club . Rodovia BR-367, Santa Cruz Cabrália.





. Rodovia BR-367, Santa Cruz Cabrália. Recanto do Sossego. Rodovia BR-367, 133, Santa Cruz Cabrália De segunda-feira a domingo, das 8h30 às 20h.





Rodovia BR-367, 133, Santa Cruz Cabrália De segunda-feira a domingo, das 8h30 às 20h. Restaurante Trigo. Praça da Âncora, na Rua 23 de julho, Centro, Santa Cruz Cabrália. De quinta a sexta-feira, das 18h às 0h. Sábado e domingo, das 12h às 0h.



O que fazer:

Monumento em homenagem a 1ª Missa no Brasil. O local também tem museu e feira para venda de produtos indígenas. Aberto ao público.





O local também tem museu e feira para venda de produtos indígenas. Aberto ao público. Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. No centro de Santa Cruz Cabrália. No local, há também a Casa de Câmara e Cadeia, e um sítio arqueológico.





No centro de Santa Cruz Cabrália. No local, há também a Casa de Câmara e Cadeia, e um sítio arqueológico. Mirante ‘Ai Que Lindo!'. No centro de Santa Cruz Cabrália.

Reserva Indígena Pataxó Nova Coroa. Preço: R$ 45 por pessoa.





Preço: R$ 45 por pessoa. Fazenda Mãe Tereza. Rua Porto Alegre, s/n, Fazenda Mãe Tereza, Santa Cruz Cabrália. De terça a domingo, das 10h às 16h.



Quem faz receptivo:

Porto Azul Receptivo. Faz transfer, passeios turísticos e serviço exclusivo. Tel.: (73) 98843-5016

