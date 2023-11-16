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Conheça vila de Santo André, refúgio para descansar no sul da Bahia

Praias desertas, ruas de terra, hotel de luxo, pousadas pé na areia e gastronomia de deixar qualquer um com água na boca. Assim é a pequena vila de Santo André
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 18:01

Santo André, sul da Bahia
Santo André, Sul da Bahia: praias desertas de mar calmo que parecem piscina Crédito: Divulgação/ Secretaria de Turismo de Santa Cruz Cabrália
Santo André, no sul da Bahia, é desses lugares que é necessário ir para acreditar que existem. Quem chega ao Aeroporto de Porto Seguro, percorre cerca de 25km até a balsa de Santa Cruz Cabrália. Basta atravessar o rio João de Tiba (cada carro paga R$ 22,25), e chega-se ao paraíso tropical desenhado com requinte de detalhes.
Tem praias (quase) desertas, com um mar que é um ofurô de águas verdes, colorido pôr do sol e uma gastronomia de deixar qualquer pessoa com água na boca. Além disso, há ruas não asfaltadas e rios que hoje navegam nativos e turistas de todo o mundo. A paisagem é deslumbrante.
Manhã de sexta-feira em outubro. HZ desembarcou na localidade debaixo de chuva e céu nublado (que no dia seguinte desapareceu e mostrou o sol e o céu azul típicos da Bahia). E a primeira pergunta que fiz foi: "Porque demorei tanto tempo para conhecer o paraíso?". Santo André é um local para ser curtido à vontade, de chinelo e roupa de banho.
Praia do Guaiú
Na praia do Guaiú dá para escolher: aproveitar o mar ou tomar banho de água doce na foz do rio Guaiú. Crédito: Divulgação/ Secretaria de Turismo de Santa Cruz Cabrália
Assim que chegar à cidade, o melhor mesmo é sair caminhando. Por ali, é fácil encontrar gente simpática, festa embalada pelo forró, estrangeiros encantados, uma população consciente ecologicamente e praias desertas de mar calmo, que parecem piscinas. A paisagem pode ser admirada com água de coco ou um drinque. 
As praias são o principal atrativo da localidade. Por ali, reina o sossego. A praia da vila é vazia e o mar é constantemente calmo, com ondulação discreta. É possível caminhar praticamente sozinho e aproveitar o sol ouvindo o barulho do mar. Não deixe de acordar cedo, por volta das 5 horas, para assistir o nascer do sol. Um espetáculo. 
Na direção norte, a praia de Santo Antônio tem areia mais dura e o mar é mais agitado. E também tem uma extensa faixa de areia. Já na praia do Guaiú dá para escolher: aproveitar o mar ou tomar banho de água doce na foz do rio Guaiú.

Santo André, Sul da Bahia

BOA GASTRONOMIA

Além da praia e do descanso, a região também ganha fama por sua culinária. A varanda de madeira, à beira do rio, é o melhor lugar para apreciar a culinária do Restaurante Gaivota.
No carro-chefe da casa o bobó de camarão, a tradicional moqueca de peixe, o bacalhau e o polvo. É o chef Wladi Umezu, do tradicional restaurante El Gordo, de Trancoso, que criou o cardápio. "Optamos por um conceito de cozinha mediterrânea influenciada por produtos locais como aipim, tapioca, o badejo, o camarão e a lagosta. A minha cozinha também tem influências asiáticas", conta. 

Restaurante Gaivota

Não deixe de experimentar as entradas, como o carpaccio de atum, os pastéis e o ceviche de badejo. O restaurante conta ainda com uma adega com cerca de 70 rótulos, entre chilenos, italianos, portugueses, argentinos. 
É numa casa branca, com uma enorme varanda decorada com design moderno e móveis de madeira que funciona o Píer João de Tiba, também localizado às margens do rio. Com pescado fresco, bebida gelada e música, o cliente é recebido por Mikie Iwakiri. O ambiente traz nos detalhes o charme da cultura baiana - que também é exaltada no menu, com releituras de pratos típicos. 
Da cozida do chef Pablo Farias saem entradinhas como o camarão empanado no coco com molho de pimenta dedo-de-moça, ceviche de coco verde com crocante de banana e dadinhos de tapioca com duo de queijo.
Como prato principal, destaque para a lagosta flambada na cachaça ao molho de manteiga de castanha de caju, batatas e pupunha ao molho pesto e caldeirada de frutos-do-mar. De sobremesa, cocada de forno com calda de gengibre e sorvete de tapioca.

Restaurante Píer João de Tiba

Além da comida, o restaurante é famoso pela carta de drinques, como o Pôr do Sol (gim, tangerina e anis-estrelado), o Encontro das Águas (vodca, lillet, chá de hibisco, xarope de açúcar e suco de limão) e o Travessia (cachaça, mel de cacau e limão taiti frozen, finalizado com nibs de cacau). 
Outra opção para degustar é o Luz de Minas, restaurante de gastronomia mineira e regional. Ali tem pão de queijo caseiro, siri na casca de queijo, língua de boi recheada com parmesão e bacon ao vinho, massas e sanduíche de pão de queijo. O brigadeiro - de vários sabores - também faz sucesso no espaço, que já serviu como local de gravação para o programa de culinária "Tempero de Família", do GNT. Nas sextas-feiras, é só sair dali e ir dançar forró no Flor de Tangerina.
Saindo da vila de carro, também dá para almoçar (e passar o dia) no Maroca Praia e restaurante Maria Nilza, localizados, respectivamente, nas praias de Santo Antônio e no Guaiú. O primeiro fica a cerca de oito quilômetros da vila, com o chef Danillo Amaral, que fez carreira em restaurantes de Vitória, no comando das panelas. "Na minha cozinha utilizo ingredientes locais e crio pratos com técnicas francesa e italiana", conta.
Na moqueca ele adicionou a banana-da-terra e o fruto do dendê. O camarão é empanado na pipoca e o bolo de laranja chega de sobremesa com calda quente de laranja e licor de Cointreau. O drinque Litoral é feito de Aperol infusionado com abacaxi e manga, xarope de tangerina, suco de laranja e água com gás. 

Maroca Praia

O Maria Nilza, na Praia do Guaiú, a 14km da vila, é um restaurante pé na areia. Deitado na espreguiçadeira, o cliente tem uma vista do rio que deságua na praia. Criada em uma fazenda na região de Vitória da Conquista (BA), Maria Nilza escolheu a localidade para viver e ter seu restaurante.
"Tudo começou em 1994, quando decidi cozinhar para amigos. De repente, fui pega de surpresa quando duas turistas apareceram e me pediram para preparar uma ceia de Natal. Fiquei atônita com aquele pedido inusitado, por aqui não tinha lugar nenhum para comprar nada, nenhum mercado. Resolvi colocar a mão na massa: separei todas as iguarias que tinha e preparei meu primeiro abençoado Arroz de Polvo". 

Restaurante Maria Nilza

A iguaria virou prato principal no cardápio. Assim como o Catado de Siri com farofa crocante, a carne com aipim, o peixe frito acompanhado de arroz e farofa de banana, além de do vinagrete de polvo com chips de pastel. A fama da comida divide as atenções com o banheiro. Tudo porque os sanitários são ao ar livre, de frente para o mar, cercados pela natureza.
Atualmente o restaurante é comandado por um grupo empresarial. Mas, se encontrar a Maria Nilza por lá tomando uma água de coco, você pode ouvir boas histórias e ainda receber um bilhetinho da sorte e um trevo-de-quatro-folhas.

LUXO E CONFORTO

A pacata vila, com aproximadamente 800 moradores, ainda tem ares de povoado. O local não tem banco, caixas eletrônicos, centrinho ou posto de gasolina. Em paralelo, o luxo já chegou em alguns hotéis ou pousadas. É o caso do Campo Bahia Hotel, construído para ser o alojamento da seleção de futebol da Alemanha durante a Copa do Mundo de 2014. 
O hotel possui ambiente intimista dividido em 14 vilas cercadas por vegetação, que conecta o design brasileiro ao internacional, reunindo as comodidades de um hotel de luxo com charme, conforto e despojamento. O empreendimento está plantado em 20.000m² de área verde típica da Mata Atlântica, cercado por flores nativas, coqueirais, águas calmas e uma extensa faixa de areia. 

Campo Bahia Hotel

Ali o hóspede é recebido com taça de espumante e cocadas, camas queen size superconfortável, roupões de luxo e produtos da  L'Occitane no banheiro e, dependendo do quarto, o chuveiro é ao ar livre.
"Além do spa, temos atividades como bicicleta, stand-up paddle, caiaque e ioga. É um lugar para desacelerar", diz o gerente geral Ruben Leme. A apresentadora Adriane Galisteu escolheu o local para celebrar seus 50 anos. Juliana Paes e Sabrina Sato descansaram em suas férias. 
O café da manhã tem uma variedade de frutas, sucos, bolos, ovos mexidos e tapiocas. Também dá para almoçar - com pratos feitos como arroz, feijão e filé mignon. A noite, se resolver ficar por ali, peça a casquinha de siri e a moqueca baiana. Durante o dia, dá para escolher entre o sossego da praia em frente ao hotel ou a piscina. 
Passeio pelo rio João de Tiba
No passeio pelo rio João de Tiba dá para tomar banho Crédito: Divulgação Passeio de Catamarã Una
Melhor programa que esse, só mesmo fazer o passeio de catamarã rio adentro no final da tarde. Banho na água transparente, pássaros voando e um pôr do sol dourado. É mais um dia de sorte na Bahia. Benza, Deus!

SERVIÇO

Onde se hospedar:
  • Campo Bahia Hotel Villas Spa. Avenida Beira Mar, 1885 Vilarejo de Santo André, Santa Cruz Cabrália. Diária a partir de R$ 1.450,00, com direito a café da manhã. 

  • Hotel Vila Angatu Eco Resort e Spa. Rua Beira Mar, 2000, Vilarejo de Santo André, Santa Cruz Cabrália. Diária a partir de R$ 916,65, com direito a café da manhã. 

  • Udexere Eco House. Praia das Bobocas, Rua da Praia, Santa Cruz Cabrália. Diária a partir de R$ 450,00, com direito a café da manhã. 

  • Santuário Hotel Fazenda. Rua da Fazenda, 300, Vila de Santo Antônio, Santo André. Diária a partir de R$ 1.500,00, com direito a café da manhã.

Onde comer:
  • Restaurante Gaivota. Rua Beira Rio, 39, Santo André. De quarta a segunda-feira, das 12h às 21h. 

  • Luz de Minas Restaurante. Rua Beira Rio, 62 , Santo André. 

  • Píer João de Tiba. Rua Beira Rio, 1000, Santo André. De segunda a sábado, das 14h as 22h. Domingo de 12h às 22h. 

  • Maroca Praia. Rua do Maroca, s/n, Santo Antônio. De terça a quinta-feira das 9h às 17h. 

  • Restaurante Maria Nilza. Praia do Guaiú. Todos os dias de 9h30 às 17h.

Onde se divertir: 
  • Passeio de Catamarã Una. Custa R$ 190,00 por pessoa. Tel.: (73) 99858-5090 
  • Flor de Tangerina, onde acontece o forró. Tel.: (11) 97017-2864

Quem faz receptivo: 
  • Porto Azul Receptivo. Faz transfer, passeios turísticos e serviço exclusivo. Tel.: (73) 98843-5016
* O repórter viajou a convite da Secretaria de Turismo de Santa Cruz Cabrália e da Azul Linhas Aéreas

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