Veja como ficou a nova Rua da Lama, em Vitória; vídeo

Inaugurada no último dia 21 de outubro, a nova Rua da Lama está longe de ser o que foi no passado: uma via de barro que virava um lamaçal quando chovia. A avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha, Vitória, ganhou urbanização e cores dignas de um ponto turístico e jovem. Sabendo das mudanças após a reforma, HZ foi de perto conferir como ficou o espaço e saber do público se valeu a pena.
A entrega das obras contou com novo pavimento, paisagismo e mobiliários urbanos, com bancos e pergolados. Além disso, a reestruturação da Rua da Lama envolveu a redução da velocidade dos carros - sendo agora o limite máximo de 20 km por hora - e o nivelamento entre via carroçável e calçadas. Já a ampliação do canteiro central criou áreas de convívio e disponibilizou espaço para feirinhas e atividades culturais.
Cabe ressaltar que havia uma expectativa sobre um possível fechamento do trânsito da via em alguns horários. O planejamento, porém, foi alterado. Em nota para HZ, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que o trânsito de veículos seguirá normalmente em todos os horários.