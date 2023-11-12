Conheça o novo Salão Nobre do Saldanha da Gama, em Vitória; veja vídeo

Palco de grandes festas e bailes no passado, o Salão Nobre da antiga sede do Clube Saldanha da Gama, no Forte São João, em Vitória, está restaurado. Os turistas já podem visitar o local, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e conferir como ficou cada detalhe. Claro que nós, de HZ, também estivemos por lá para mostrar as novidades, que envolvem desde a restauração do piso, mezanino, portas, janelas e até os lustres.