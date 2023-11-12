Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • Conheça o novo Salão Nobre do Saldanha da Gama, em Vitória; veja vídeo
Turismo e Lazer

Conheça o novo Salão Nobre do Saldanha da Gama, em Vitória; veja vídeo

Palco de grandes bailes e festas no passado foi reaberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 12:00

Palco de grandes festas e bailes no passado, o Salão Nobre da antiga sede do Clube Saldanha da Gama, no Forte São João, em Vitória, está restaurado. Os turistas já podem visitar o local, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e conferir como ficou cada detalhe. Claro que nós, de HZ, também estivemos por lá para mostrar as novidades, que envolvem desde a restauração do piso, mezanino, portas, janelas e até os lustres.
Salão Nobre do Saldanha da Gama, no Forte São João, não irá abrir para eventos sociais
Salão Nobre do Saldanha da Gama, no Forte São João, não irá abrir para eventos sociais Crédito: Vitor Jubini
A varanda do salão, que possui uma bela vista para a baía de Vitória, também pode ser visitada. Com 250 m² e capacidade para 200 pessoas, o local agora voltará a ter vida ativa, porém, voltado apenas a manifestações culturais e turísticas. Até o momento não há uma agenda de eventos definida.

Veja Também

Salão do Saldanha não será mais aberto para casamentos e formaturas

Comida coreana é destaque em tour gastronômico na Grande Vitória

Réveillon 2024: veja as festas que vão agitar o ES na virada de ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Turismo Turismo no ES Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados