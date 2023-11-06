Mogi das Cruzes é o destino para descansar e curtir a natureza

Em Mogi das Cruzes dá para praticar arvorismo e caiaque, além de outros esportes na natureza Crédito: Divulgação Club Med Lake Paradise

Saindo do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, Mogi das Cruzes fica a cerca de uma hora de carro. A cidade, conhecida pelas indústrias, também tem oferece contato com a natureza e muito descanso. "Mogi tem crescido e o bom é que, apesar de estar no interior, fica próximo da Capital e também da praia", diz o motorista. A reportagem de HZ visitou a cidade em meados de outubro.

O destino é ideal para quem quer curtir a natureza. E o Pico do Urubu é um dos principais pontos turísticos da região. Localizado a mais de 1.160 metros acima do nível do mar, é o local mais alto da cidade, e ideal para caminhada em trilhas e a prática de outros esportes. Com uma vista privilegiada de 360º da cidade, do mirante é possível observar a cidade ou voar de paraglider ou asa delta.

Ao todo, oito trilhas estão identificadas no local. Todas podem ser exploradas a partir do Pico do Urubu, com exceção da Trilha da Santa Terezinha, cujo acesso é pelo Jardim Aracy ou Estrada da Moralogia.

Outra atração é o Mosteiro Camaldolense, que abriga monges e oferece retiros espirituais, semanas de formação espiritual, missa e no domingo, tempos de oração e meditação. Os visitantes também podem adquirir mel e velas de produção artesanal.

PRAQUES E ORQUIDÁRIO

A reserva ambiental Parque das Neblinas oferece uma imersão na natureza com diversas atividades que unem diversão, conhecimento e sensibilização ambiental. O local tem como uma das suas principais atrações o rio Itatinga, que corta a área e possui pontos de banho para adultos e crianças, além de atividades como trilhas autoguiadas e monitoradas, cicloturismo, canoagem e camping.

As trilhas têm vista para o litoral de Bertioga e da encosta da Serra do Mar. As autoguiadas oferecem a interação com a natureza e são trajetos que variam de 30 minutos a 4 horas de duração. Para quem prefere fazer o percurso acompanhado, há opção de trilhas monitoradas – nesta modalidade é possível também personalizar o passeio.

A reserva possui uma área de 6.100 hectares e conta com nascente, cachoeira e passarela suspensa de 100 metros. Outra atração oferecida é a canoagem pelas águas calmas e cristalinas do rio Itatinga O Parque também possui outras modalidades de passeios, como a canoagem sobre as águas do rio Itatinga, em que a mata nativa pode ser contemplada por outro ângulo, com circuitos para crianças a partir dos 6 anos.

Com 215 mil metros de área, o Parque Centenário da Imigração Japonesa conta com quatro lagos com pontes flutuantes e um museu que retrata a história dos imigrantes japoneses, com vários objetos dos imigrantes doados ao museu. O ambiente e a arquitetura do parque são inspirados na cultura japonesa, como o torii, um portão associado com templos xintoístas, parte da cultura japonesa. O parque também conta quadras esportivas, pista para caminhada, trilhas, playground, quiosques, sanitários e torneiras.

Já o Orquidário Oriental, na Estrada Taboão do Parateí, Km 27, trabalha no desenvolvimento das suas orquídeas. Ele conta com uma infraestrutura de mais de 20 mil metros quadrados e produz cerca de 300 mil plantas floridas e 1 milhão de mudas ao ano das mais variadas espécies.

As primeiras atividades do Orquidário começaram em 1984. No local era produzida apenas uma variedade de orquídea, o Dendrobium Nobile, conhecida popularmente como Olho de Boneca. Em 1986, o espaço recebeu o nome de Orquidário Oriental. Atualmente são produzidas diversas variedades de orquídeas.

DESCANSO EM FAMÍLIA

Além de diversos passeios, o destino também é sinônimo de descanso. Enquanto balança para frente e para trás, segurando uma barra de ferro, a seis metros de altura, Maria Aparecida da Silva dá risadas nervosas. Depois, já deitada na rede de proteção do trapézio, ela brinca que estava preparada para muitas emoções naquele dia. Acompanhada da irmã, tinha escolhido passar o dia no Club Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes. E naquele sábado - mesma data que HZ esteve hospedada no resort - aproveitou para relaxar e se divertir. Moradora de São Paulo, aproveitou o 'day use' do local para um dia de descanso.

O 'day use', que é um modelo de reserva de curta duração, que, normalmente se inicia pela manhã e se encerra ao final da tarde, dá direito a todos os serviços do resort, inclusive acesso as refeições desde o café da manhã. Para o adulto, passar o dia ali custa R$ 523,00 e crianças (de 4 a 11 anos) pagam R$ 259,00. Tem quem vai passar um dia, e tem que vai passar as férias, já que o local foi pensado para ser um refúgio de descanso e lazer, dando espaço aos bons momentos em família.

Como a família da bióloga Haieska Tozeli, que escolheu o destino para descansar. Moradora de São Paulo, ela, o marido e dois filhos escolheram o local para passar alguns dias. "As crianças estão adorando. Gostamos da área de lazer, essa parte do lago onde dá para andar de caiaque, além da parte do entretenimento como o show do circo e da banda", contou. Para as crianças, as atrações vão além das atividades ao ar livre, tem oficina de pintura facial, sessão de cinema e o clube do pijama.

Descanso em Mogi das Cruzes

E o público capixaba tem interesse no turismo focado no descanso e no contato com a natureza. "Os turistas capixabas são uma parte importante no nosso negócio. Eles são apreciadores de destinos que atendam às suas expectativas de conforto, entretenimento, exclusividade e segurança. Apesar de ficar em São Paulo, o resort aparece para eles como uma opção premium a ser explorada em uma viagem relativamente próxima", conta Janyck Daudet, CEO do Club Med para América do Sul.

CASAMENTO

Se tem gente que vai descansar ou passear, tem aquelas que vão casar. Como a médica Débora Medeiros que escolheu o local para o seu grande dia. "A gente queria um Destination Wedding (casamentos realizados em cidades ou países diferentes daqueles onde os noivos moram), mas que não podia ser tão longe, já que a maioria dos nossos convidados moram em São Paulo. Primeiro vimos as fotos, depois visitamos e achamos lindo", contou a noiva, enquanto se maquiava no quarto. A cerimônia e a festa aconteceram dentro do complexo, sem que interferisse na hospedagem dos outros turistas.

Janyck Daudet contou que a busca por Destination Weddings cresceu mais de 200% nos últimos anos. Por isso, criaram uma parceria com o Grupo Bisutti para a realização de casamentos. "A parceria, que surgiu em 2021, propõe aos noivos uma solução única com serviços personalizados e de alta qualidade. O Grupo Bisutti oferece cardápios especiais do chef Julio Perinetto, projetos de decoração, drinques, doces finos e estrutura de som, luz, tecnologia e entretenimento. E para a hospedagem, noivos e convidados contam com o conforto do resort durante os dias que ficarem hospedados".

* O repórter viajou a convite do Club Med Lake Paradise

