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Em Santa Teresa

Zé Geraldo, Paulo Ricardo e Frejat são destaques do Festival Primavera Teresense

Com mais de 20 atrações musicais, exposição de flores, gastronomia e artesanato, evento promete agitar Santa Teresa com programação gratuita
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 18:00

O Festival de Música Primavera Teresense 2024 terá shows de Zé Geraldo, Paulo Ricardo, Yahoo e Frejat.
O Festival de Música Primavera Teresense 2024 terá shows de Paulo Ricardo, Zé Geraldo e Frejat Crédito: Divulgação
O Festival de Música Primavera Teresense 2024, em Santa Teresa, está de volta para sua terceira edição com grandes shows como Zé Geraldo, Paulo Ricardo, Yahoo e Frejat. O evento, que acontece durante dois fins de semana, de 23 a 25 de agosto e de 6 a 8 de setembro, contará com mais de 20 atrações musicais, além de uma rica programação cultural que inclui exposição de flores, gastronomia, artesanato, produtos da agricultura familiar, vinhos e cervejas artesanais.
Neste ano, compositores de todo o Espírito Santo puderam se inscrever até 12 de agosto para participar do festival, que tem como objetivo fortalecer as relações entre a comunidade artística capixaba. As apresentações serão realizadas em dois locais distintos: a semifinal ocorrerá na Praça Primo Sancio, na Rua do Lazer, entre os dias 23 e 25 de agosto; já a final será no Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti, no bairro Dois Pinheiros, de 6 a 8 de setembro.
A edição 2024 vai premiar as três melhores composições com troféus e valores em dinheiro, sendo o 1° lugar agraciado com o Troféu Beija-flor e R$ 2.500. Haverá ainda uma premiação por aclamação popular, com o Troféu Ipê Amarelo e um prêmio de R$ 1.000.
Este ano, o evento traz uma novidade especial: o artista vencedor fará um show completo no dia 7 de setembro, durante a final, no Parque de Exposições. O último fim de semana do festival também contará com as apresentações nacionais.

Serviço

  • Evento: Festival Primavera Teresense 2024
  • Datas: 23 a 25 de agosto (semifinal) e 6 a 8 de setembro (final)
  • Locais: Praça Primo Sancio, Rua do Lazer (semifinal) e Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti, em Santa Teresa (final)
  • Atrações musicais: Herança Negra, Big Bat Blues Band, Eloá Puri, Capitão Morgan, Angulo Vertical, Zé Geraldo, Paulo Ricardo, Yahoo, Frejat, O Quarto Crescente, entre outros
  • Entrada gratuita

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