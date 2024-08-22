Zé Geraldo, Paulo Ricardo e Frejat são destaques do Festival Primavera Teresense

O Festival de Música Primavera Teresense 2024 terá shows de Paulo Ricardo, Zé Geraldo e Frejat Crédito: Divulgação

O Festival de Música Primavera Teresense 2024, em Santa Teresa , está de volta para sua terceira edição com grandes shows como Zé Geraldo, Paulo Ricardo, Yahoo e Frejat. O evento, que acontece durante dois fins de semana, de 23 a 25 de agosto e de 6 a 8 de setembro, contará com mais de 20 atrações musicais, além de uma rica programação cultural que inclui exposição de flores, gastronomia, artesanato, produtos da agricultura familiar, vinhos e cervejas artesanais.

Neste ano, compositores de todo o Espírito Santo puderam se inscrever até 12 de agosto para participar do festival, que tem como objetivo fortalecer as relações entre a comunidade artística capixaba. As apresentações serão realizadas em dois locais distintos: a semifinal ocorrerá na Praça Primo Sancio, na Rua do Lazer, entre os dias 23 e 25 de agosto; já a final será no Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti, no bairro Dois Pinheiros, de 6 a 8 de setembro.

A edição 2024 vai premiar as três melhores composições com troféus e valores em dinheiro, sendo o 1° lugar agraciado com o Troféu Beija-flor e R$ 2.500. Haverá ainda uma premiação por aclamação popular, com o Troféu Ipê Amarelo e um prêmio de R$ 1.000.

Este ano, o evento traz uma novidade especial: o artista vencedor fará um show completo no dia 7 de setembro, durante a final, no Parque de Exposições. O último fim de semana do festival também contará com as apresentações nacionais.

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