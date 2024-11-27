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Na TV Globo

'Tieta' é próxima reprise do 'Vale a Pena Ver de Novo'; veja mais detalhes

Trama que completou 35 anos e foi sucesso entre 1989 e 1990 retorna às telinhas da TV Globo na próxima segunda-feira (2)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 15:35

'Tieta': Globo vai reprisar novela na TV aberta após 30 anos mais uma vez
"Tieta": Globo vai reprisar novela na TV aberta após 30 anos mais uma vez Crédito: Reprodução/Globo
Tieta será a próxima novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo, a partir de 2 de dezembro, substituindo Alma Gêmea na grade. Um dos maiores sucessos da emissora, a trama é inspirada no livro Tieta do Agreste, de Jorge Amado, e foi exibida pela primeira vez entre 1989 e 1990.
O folhetim completou 35 anos em 2024. Na trama de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, Tieta, interpretada na primeira fase por Claudia Ohana, é expulsa da fictícia cidade de Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro, pelo pai, indignado com os comportamentos libertinos da jovem.

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A protagonista vai para São Paulo e retorna 25 anos mais tarde. Agora interpretada por Betty Faria, a mulher ficou rica e pretende se vingar, mudando rotina da pequena cidade. Ela se envolve com o sobrinho, o jovem seminarista Ricardo (Cássio Gabus Mendes), filho de sua traiçoeira irmã, a beata Perpétua (Adriana Canabrava e Joana Fomm), uma das grandes vilãs da teledramaturgia brasileira.
"Tenho orgulho do que ela representava. Tieta era muito moderna, hoje ainda é revolucionária. Era uma pessoa do bem, cheia de amor, que chega na cidade para ajudar a melhorar a situação, sempre trazendo ideias novas e derrubando preconceitos", disse Betty Faria em comunicado.
"Fiquei feliz demais porque é um trabalho que entrou no coração do público e ficou. Foi um grande sucesso da minha maturidade como atriz, que me trouxe muita felicidade, e uma novela exibida em muitos países, sempre muito bem-recebida". Tieta foi transmitida no México, Chile, Guatemala, Peru, Portugal, República Dominicana e no Uruguai.
A obra foi marcante por diversos elementos, incluindo humor, personagens carismáticos, bordões, figurino, cenário e trilha sonora - com Luiz Caldas, Fagner, Djavan, Roberta Miranda, entre outros artistas.

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