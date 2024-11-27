Fernanda Torres é destacada como 'ícone global' em matéria da Vanity Fair

Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Reprodução RT Features / VideoFilmes

A atriz Fernanda Torres, protagonista de "Ainda Estou Aqui", foi assunto de uma reportagem feita pela revista americana Vanity Fair. O título da publicação a exalta como "ícone global" e o texto analisa momentos cruciais de sua carreira, como o prêmio de melhor atriz que conquistou no Festival de Cannes, aos 20 anos, e a relação com a mãe, a artista Fernanda Montenegro.

"Com 'Ainda estou aqui', ícone brasileira Fernanda Torres se torna global", destaca a revista, que ainda resgata os seus trabalhos feitos para a televisão e exalta a sua atuação no filme dirigido por Walter Salles. "Seu retrato poderoso lhe rendeu um lugar na disputa de melhor atriz liderada pelas megaestrelas Nicole Kidman, Angelina Jolie e Demi Moore."

A matéria explica que Torres acaba de finalizar uma turnê de divulgação do filme em Hollywood, que durou 25 dias. A campanha em andamento tem auxiliado a atriz em sua busca por uma indicação na categoria de melhor atriz no Oscar de 2025 junto da produção como um todo, que busca indicações em uma série de categorias, como a de melhor filme internacional.

Segundo a Vanity Fair, a artista tem chamado atenção na indústria cinematográfica americana, por conta de sua "performance reveladora". Torres deve retornar aos Estados Unidos logo após a virada de ano, para dar continuidade à campanha de divulgação de "Ainda Estou Aqui".