Fernanda Torres é destacada como 'ícone global' em matéria da Vanity Fair

A atriz Fernanda Torres, protagonista de "Ainda Estou Aqui", foi assunto de uma reportagem feita pela revista americana Vanity Fair. O título da publicação a exalta como "ícone global" e o texto analisa momentos cruciais de sua carreira, como o prêmio de melhor atriz que conquistou no Festival de Cannes, aos 20 anos, e a relação com a mãe, a artista Fernanda Montenegro.
"Com 'Ainda estou aqui', ícone brasileira Fernanda Torres se torna global", destaca a revista, que ainda resgata os seus trabalhos feitos para a televisão e exalta a sua atuação no filme dirigido por Walter Salles. "Seu retrato poderoso lhe rendeu um lugar na disputa de melhor atriz liderada pelas megaestrelas Nicole Kidman, Angelina Jolie e Demi Moore."
A matéria explica que Torres acaba de finalizar uma turnê de divulgação do filme em Hollywood, que durou 25 dias. A campanha em andamento tem auxiliado a atriz em sua busca por uma indicação na categoria de melhor atriz no Oscar de 2025 junto da produção como um todo, que busca indicações em uma série de categorias, como a de melhor filme internacional.
Segundo a Vanity Fair, a artista tem chamado atenção na indústria cinematográfica americana, por conta de sua "performance reveladora". Torres deve retornar aos Estados Unidos logo após a virada de ano, para dar continuidade à campanha de divulgação de "Ainda Estou Aqui".
Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme acompanha a história de Eunice Paiva, papel de Torres, mulher que se tornou advogada e lutou pelo reconhecimento de óbito de seu marido, Rubens Paiva, durante o período da ditadura militar.