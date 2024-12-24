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SBT desiste de contratar Pablo Marçal e terá Cariúcha em novo Casos de Família

O SBT descartou contratar o ex-candidato à prefeito de São Paulo e coach Pablo Marçal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 18:17

Cariúcha é a terceira eliminada em ‘A Fazenda 2023′
Cariúcha vai apresentar o Casos de Família, no SBT Crédito: Reprodução/Record TV
O SBT descartou contratar o ex-candidato à prefeito de São Paulo e coach Pablo Marçal. O motivo foi seu comportamento nas redes sociais ao falar do teste que fez para novos programas da emissora em 2025.
No novo Casos de Família, o SBT vai optar por uma solução caseira. Cariúcha, que está no Fofocalizando desde abril, foi aprovada e comunicada nesta semana que deverá ser anunciada como apresentadora da nova atração popular.
Ainda há dúvidas se o novo Casos de Família será semanal ou diário. Isso será resolvido após as festas de fim de ano pela direção da emissora. A tendência é que seja exibido todas as tardes.
Marçal, que chegou de helicóptero, disse nas redes sociais que já é um contratado do SBT. No entanto, não foi bem assim. Dias depois, o SBT soltou um comunicado negando que ele tenha assinado contrato.
Por causa do anúncio sem qualquer assinatura, mesmo indo bem nos testes, o SBT desistiu de contratar Marçal. Achou que ele foi descortês para aparecer nas redes sociais e não respeitou a direção do SBT.
Marçal já tinha dois patrocinadores engatilhados que estavam dispostos a investir em um programa apresentado por ele, caso fosse aprovado. Não foi o caso.
Cariúcha está no SBT desde o início do ano e é considerada uma das figuras que fizeram o Fofocalizando voltar a ter uma boa fase em repercussão e audiência.
O Casos de Família está fora do ar desde 2003. Foram duas fases: entre 2004 e 2009, com Regina Volpato, e de 2009 em diante por Christina Rocha.
Procurada pela coluna, o SBT não respondeu aos contatos até a última atualização desta reportagem.

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