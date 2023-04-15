Cientistas usam inteligência artificial e Twitter para medir risco de depressão e ansiedade

"É claro que, no meio desse universo, podem ter indivíduos que mentiram ou que omitiram essas informações. Mas, como a base de dados é grande, estimamos que esses falsos positivos ou falsos negativos sejam poucos", pondera Paraboni, que também é pesquisador associado do Centro de Inteligência Artificial, um instituto de engenharia mantido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e pela IBM Brasil.