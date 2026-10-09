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Na Praia do Canto

Aluno é apreendido após deixar colega gravemente ferido em escola de Vitória

Estudante de 16 anos foi levado a um hospital após ser agredido com socos; o adolescente de 17 anos foi autuado por ato infracional análogo à lesão corporal grave

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 11:13

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 out 2026 às 11:13

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após dar socos em um colega de 16 anos durante uma aula na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Irmã Maria Horta, na Praia do Canto, em Vitória, na noite de quarta-feira (7). 


Segundo a Polícia Militar, um professor conseguiu separar os dois estudantes. O adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido e foi encaminhado a um hospital, acompanhado da mãe.


O outro aluno não apresentava lesões e foi levado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal grave. Em seguida, foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). 


Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Seduinformou que a escola prestou os primeiros socorros ao estudante ferido e acionou as famílias e a Patrulha Escolar.


A secretaria acrescentou que a unidade adotou medidas de acolhimento aos dois adolescentes, com apoio da equipe de Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie). O Conselho de Escola também foi convocado para avaliar as medidas administrativas previstas no regimento, assegurando à família o direito à ampla defesa.


Segundo a Sedu, o caso continua sendo acompanhado pelas equipes técnicas da secretaria, em articulação com a escola e os responsáveis.

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