Inverno: as tendências de moda para usar na estação

A jaqueta puffer pode ser o ponto alto do seu look se você apostar em cores bem chamativas e intensas Crédito: Reprodução Pinterest

O inverno chegou trazendo as tendências na moda. E, mais do que nunca, o conforto é a palavra de ordem. Casacos fofinhos, tricô, suéter, sobreposições... Tem opções para todos os estilos e gostos. "O comfy style veio para ficar. Ele não vai embora tão cedo, por isso vemos muitos casacos fofinhos e tricô, por exemplo", conta a consultora de imagem Tati Arruda.

Entre as cores, o destaque é a lavanda. Que inclusive é vista em acessórios como bolsas, lenços e também na maquiagem. "A cor lavanda e suas variações continuam em alta. Percebo que a paleta do inverno 2021 está clássica - com vermelho, terracota, azul, muitos verdes, em especial o oliva - e com e espaço para cores intensas", diz a consultora de imagem Fernanda Machado.

Já Tati Arruda destaca o verde mais neon. "Uma cor não muito comum para o inverno, mas que tem sido bem aceita. Para quem é mais tradicional, pode apostar no marrom. Ele pode não ser muito querido, mas rende produções bem elegantes".

Para te ajudar, selecionamos dicas fáceis e simples para você atualizar suas produções para a estação.

ESTAMPA XADREZ

Para tirar o xadrez do convencional aposte nas cores fortes e em diferentes texturas Crédito: Reprodução Pinterest

A estampa xadrez é uma padronagem atemporal e pode aparecer como Pied-de-Poule, Vichy, Buffalo Check, Tartan... O importante é ser xadrez. Em cores inusitadas e também nas clássicas, basta usar a criatividade.

"Brincar e fazer o famoso mix de estampas é uma forma de deixar a imagem criativa e moderna. Para tirar o xadrez do convencional aposte nas cores fortes e em diferentes texturas, com bermudas, o coturno ou até mesmo uma sandália", diz Fernanda Machado.

JAQUETA PUFFER

A jaqueta puffer tem uma pegada bem esportiva Crédito: Reprodução Pinterest

Durante as semanas de moda internacionais, a jaqueta puffer esteve muito presente e de forma bem exagerada - até parecendo um edredom. "No Brasil, é mais difícil de usar, eu sei. Mas essa estética não vai embora, principalmente porque elas apareceram sempre muito coloridas e acompanham a tendência do conforto, do se sentir abraçado", diz Tati Arruda.

A jaqueta acolchoada tem um estilo esportivo, então é um par perfeito para as calças nesse estilo, como a de moletom ou jogger. Também combina com a calça jeans. "Se você quiser, pode apostar no hi-lo e combinar com peças de acabamento oposto, como uma calça ou uma saia de couro. Um salto completa o visual fashionista. Vestido e uma botinha (ou botão) também são opções. Ela pode ser o ponto alto do seu look se você apostar em cores bem chamativas e intensas", explica a consultora de imagem.

TRICÔ

O tricô é uma das principais tendências do inverno Crédito: Reprodução Pinterest

Seja em conjuntinhos, no suéter , nos casacos, nos shorts, nas blusas ou nos coletes... o tricô é uma das principais tendências. "As blusas e tops são ótimos para usar por baixo de casacos. Pode fazer conjunto com os casacos de tricô em uma combinação monocromática ou colorida", diz Tati Arruda.

O colete de tricô é a peça queridinha nos looks de street style e das fashionistas. E o jeito mais tradicional de usá-lo é com sobreposição. Para usar a tendência com um toque 2021 e não ficar com cara do passado, a dica é investir em modelagens diferenciadas. "Pode ser no estilo oversized, com ombreiras, ou fugindo da tradicional gola V e optando por uma gola canoa", sugere Tati.

BERMUDA

A peça continua sendo protagonista nesse inverno. Crédito: Reprodução/ Pinterest

A peça continua sendo protagonista nesse inverno. E, dessa vez, ela aparece repaginada. A bermuda - shorts que vão até o joelho, podendo ou não cobri-lo - em vez de justas, como na tendência da bermuda ciclista, agora podem ser larguinhas. E confortável para ser usada diariamente.

"Se a bermuda tiver uma modelagem mais ajustada, coloque o seu pullover e um coturno. Se dessa forma for muito para você, pense em uma modelagem mais tradicional e coloque uma terceira peça mais estruturada. Se quiser aderir a essa tendência, mas com moderação, use cores neutras e modelos em alfaiataria", diz Fernanda.

SOBREPOSIÇÕES

Camisa com suéter é uma combianção ideal para o inverno Crédito: Reprodução Pinterest