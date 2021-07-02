Lançamentos de beleza: séruns, esmaltes, maquiagem e cremes para o rosto

Secret Camouflage Brighten & Correct Duo, da Laura Mercier

Após diversos estudos, a Vichy lança o Minéral 89 Probiotic Fractions, o primeiro sérum corretor com frações probióticas para recuperar os sinais visíveis da saúde da pele. O Sérum Concentrado Restaurador e Reparador é o único composto por Frações Probióticas que, juntas à Água Vulcânica de Vichy e 4% de Niacinamida, recuperam as defesas imune e antioxidantes, aceleram a recuperação da pele, acalmam e reduzem as inflamações. O produto possui uma textura sérum concentrado que fortalece a pele, hidrata e preenche. O produto é indicado para todos os tipos de pele sob o efeito do estresse.

Um dos grandes lançamentos da marca este ano é a linha Body Care Intensive, totalmente reformulada com ativos poderosos, textura ultra leve de rápida absorção e hidratação de alta fixação por 48 horas. Com fórmula avançada, a linha traz uma versão para cada necessidade da pele: Hidrata e Revitaliza traz Vitamina C, Hidrata e Repara vem com D-Pantenol; e Hidrata e Suaviza tem Ceramidas. O Hidrata e Revitaliza é indicado para todos os tipos de pele e traz o poder antioxidante de um dos ativos mais desejados do momento: a Vitamina C.

A novidade chega para fãs de pele totalmente coberta, com diversidade de tons e exclusiva fórmula com Niacinamida. Esse restaurador celular que melhora a aparência dos poros, diminui rugas e linhas finas, mantém a pele sequinha ao longo de todo o dia, hidrata e uniformiza o tom da pele. Além disso, ajuda a controlar a oleosidade e a consequente acne causada por ela.

A pele é exposta diariamente a diversos agentes tóxicos, gerados pela radiação UV, poluição e fumo, por exemplo. Em contato com a pele, o lançamento desintoxica e a protege desses danos. O Bidtox, ativo presente em sua fórmula, traz uma combinação exclusiva de ativos naturais que combatem esse estresse oxidativo e o envelhecimento: Brassica Oleracea, Aloe Vera e Citrus. Ele também possui em sua fórmula o Bisabolol, com ação calmante, e a tecnologia Syndet, que garante limpeza sem agressão da pele.

Em parceria com a Disney, a Impala lança a coleção “Princesas - Atitude que Brilha”, que traz cores alegres e cheias de personalidade que representam Ariel, Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Merida e Bela, as inesquecíveis personagens. Em seis cores cremosas, a coleção foi desenvolvida na versão infantil, com fórmula à base de água e de fácil remoção com água e sabonete, e na versão adulta com fórmula convencional. Toda a linha é hipoalergênica, vegana e livre de testes em animais.

Natura Una acaba de lançar sua Coleção Infinito. Composta por batons metalizados, esmaltes inéditos, perfume e paleta de sombras, a coleção conta com muita cor, brilho e sofisticação. A Palette de Sombras 6 tons Una é vegana e foi feita para você impactar o ambiente. Tem fixação de até 6 horas e pode ser usada em looks naturais ou mais elaborados. Tem as cores Rosê, Terracota e Glam.

O produto atua nos sinais de envelhecimento, deixando a pele visivelmente revitalizada e radiante com um acabamento dourado e viçoso. Após 1 hora da aplicação, proporciona viço imediato, aumenta a reparação da pele em 31% desde a primeira aplicação, hidrata por 24 horas e, após quatro semanas, a pele fica visivelmente regenerada, mais macia e preenchida.

O produto mais aguardado da marca levou dois anos para ser desenvolvido. Sua fórmula oferece alta proteção diária com FPS 60 UVA/UVB, acabamento hidratante e invisível em todas as peles e também protege contra os danos da luz azul e visível. O produto, além da proteção contra a radiação causada pelos raios ultravioleta, tem ação antioxidante, não deixa resíduo esbranquiçado, é resistente ao suor, tem ação antioxidante, protege contra poluição, luz azul, luz visível e infravermelho.

O produto chega com a nova tecnologia que garante volume por 24 horas. Formulado para alcançar um olhar super dramático com até 9 vezes mais volume, é resistente a umidade e ao calor, a novidade ainda combina seu exclusivo pincel Power VL e a Tecnologia ColorLock com colágeno, proteína e aminoácidos que envolvem, fixam e alcançam até os menores fios, com sua fórmula super preta. Além de ser fácil de aplicar, o produto não acumula e não deixa aparência preta ao redor dos olhos. Sua fórmula cremosa não deixa que os fios fiquem com aparência rígida ou pesada e garante aparência volumosa em apenas uma camada.

O novo produto traz um Extrato Patenteado de Cogumelos Shitake Brancos, em um mix sinérgico que corrige visivelmente manchas escuras e continua agindo para prevenir que novas manchas se formem. Além da Vitamina C e do Esqualano, a fórmula do sérum é enriquecida ainda com Extrato de Raiz de Alcaçuz, que acalma e foca na hiperpigmentação, ajudando a prevenir o surgimento de futuras manchas.

Com sete variantes em seu portfólio, a marca oferece uma variedade de tons para cada categoria. Além de vegana e cruelty free, traz o selo “Eu Reciclo” e todos itens a preços acessíveis, entre R$ 14,90 e R$ 24,90. O Dream Iluminador Compacto possui textura ultra fina e de fácil aplicação, proporcionando um acabamento natural e acetinado. Sua alta concentração de pigmentos perolados, refletem a luz e realçam as áreas onde a aplicação é feita.

É uma loção multifuncional desenvolvida para glúteos e pernas, que alia performance e bem-estar para quem valoriza uma rotina de autocuidado. Sua fórmula única, com ação 6 em 1, possui ingredientes de alta tecnologia, potencializados com uma rica seleção de extratos naturais e uma fragrância de baunilha com toque de hortelã-pimenta.

A marca embarca no segmento de sexual care, com primeiro lubrificante com foco na saúde íntima da mulher. Formulado à base de água, ele conta com ácido hialurônico e foi desenvolvido para lubrificar, hidratar, além de restaurar a umidade da região aplicada. Para o sexo, o produto é uma opção segura e natural para uso com preservativos. Por ser à base de água, não há ressecamento do látex, minimizando o risco de rompimento do preservativo.

O lançamento promove uma limpeza profunda, retirando completamente os resíduos de maquiagem e eliminando impurezas, toxinas e poluição. Com sua tecnologia micelar, a novidade também descongestiona poros, sem agredir a barreira de proteção da pele, garantindo hidratação. Sua fórmula é enriquecida com água de maçã, um extrato 100% natural que estimula a renovação epidérmica, respeitando e reequilibrando o PH da pele.

A marca apresenta Cleanance Intense, gel de limpeza profunda, desenvolvido 100% no Centro de Inovação Brasileiro da Pierre Fabre em parceria com dermatologistas. É a primeira fórmula patenteada da empresa fora da França. Elaborado com ativos inovadores, totalmente focado nas necessidades das brasileiras, ele reduz a acne sem efeito rebote e possui ação antioleosidade prolongada. Sua fórmula contém ácidos lático e succínico, que limpam a pele sem ressecar e inibem o desenvolvimento da bactéria causadora da acne, respectivamente. Além de contar com o P Refynil, que mantém a aparência mais uniforme, amenizando os poros dilatados e suavizando a textura da face.

O lápis, da linha At Play, possui acabamento metálico e fórmula macia e ultrapigmentada, tornando-o a ferramenta perfeita para deixar os olhos brilharem na maquiagem. Versátil e fácil de usar, ele pode ser aplicado tanto na linha d’água quanto na pálpebra, seja para fazer um delineado poderoso ou para esfumar como uma sombra.

A novidade é um combinado de agentes antioxidantes que prometem cuidar e renovar a pele do rosto. Conta com óleos e vitaminas essenciais para uma super antioxidação da pele: ele é composto de polifenóis de semente de uva, vitamina E, aloe vera, chá-verde, três tipos de algas e ácido hialurônico vegano, que é extraído da fermentação microbiana de plantas, prometendo renovar e hidratar o rosto e prevenindo também o envelhecimento da pele. Assim, o produto é capaz de proporcionar pequenos momentos de prazer e conexão entre o indivíduo e sua rotina de autocuidado, preservando sua saúde mental e física.

A marca, focada em peles maduras, lança o produto que trata e previne as manchas do rosto. Seus principais componentes são o Ácido Tranexâmico, o Alfa Arbutin, a Niacinamida e o Ácido Hialurônico. Durante o tratamento, a diminuição das manchas se dá de forma gradual. Isso acontece porque o produto penetra nas camadas mais profundas da pele e atua nos processos de formação e propagação da melanina, evitando a sensibilização e ardores na pele e deixando-a renovar-se em seu ritmo natural.

A nova linha promove uma injeção de 4 vezes mais hidratação na fibra capilar, uniformizando a cutícula e deixando a superfície mais lisa e homogênea. Desde o primeiro uso é possível notar melhora do brilho nos fios, menos danos e controle do frizz, além de conferir leveza e movimento ao cabelo. É composta de Shampoo Hidra Preenchedor, Condicionador Selador, Máscara Intensiva, Creme Hidra Preenchedor e o Hidratação Noturna. No Creme Hidra Preenchedor, sua fórmula sem enxágue previne contra as pontas duplas, sela as cutículas e elimina o frizz, deixando os cabelos desembaraçados e com um brilho intenso, sem pesar.

A prioridade número 1 dos brasileiros ao buscar um desodorante é sua eficácia, sendo assim, para garantir a melhor performance com proteção, o portfólio de aerosóis regulares da marca passa a entregar 72 horas de proteção ativada pelo movimento. As partículas menores e mais estáveis da nova fórmula criam uma barreira de proteção mais resistente contra o suor e mau odor. Além disso, a cada sinal de movimento, as cápsulas de perfume se rompem, liberando proteção extra e fragrância para acompanhar os consumidores a cada novo desafio.

A grife francesa traz a linha de maquiagem ao Brasil. Bases, corretivos e batons são alguns dos produtos que chegam ao país neste mês. Por mais de 25 anos, a icônica caneta iluminadora escondeu as olheiras e proporcionou oito horas de sono de beleza em um clique. Os pigmentos geradores de luz criam um reflexo, refletindo a luz de volta na sombra, enquanto os micropigmentos de foco suave refletem a luz em muitos ângulos, criando uma uniformidade homogênea e um efeito radiante. É formulada com ingredientes-chave como vitamina E e extrato de ruscus, conhecido por combater os sinais visíveis de fadiga e aumentar a microcirculação.

Nomeados com as principais expressões e ícones da série, os 6 novos esmaltes da marca são atemporais, assim como a série. São eles: How You Doin?; No Sofá com Amigos; Apartamento 20; Café no Central Perk; O Táxi da Phoebe; Oh! My! God!. Destaque para o How You Doin? (Azul celeste), inspirada no mundo digital que ganhou muita força nos últimos anos, a cor é a aposta para 2021 e, para seu nome, ganhou a frase icônica do personagem Joey, que é sucesso entre os fãs até hoje. O Apartamento 20 é o lilás, tido como o principal tom pastel da temporada. A cor traz um mood jovem à coleção e não poderia ter outro nome se não do famoso apartamento da Monica, com porta e parede roxas e moldura amarela, onde se passa boa parte dos episódios.

Uma dupla de tons sofisticados de blush para um toque de cor natural. Pigmentos em pó micronizado superfinos garantem uma aplicação irresistivelmente suave e misturável. Mesmo nos tons de maior intensidade, entregam um corado com acabamento natural.

O produto, criado para linha da Boca Rosa Hair, é uma dose diária de nutrientes para os cabelos, restaura a força, deixando um brilho glossy e efeito capa de chuva, com bloqueio da umidade. Além disso, reduz 60% da quebra na escovação, que fica mais rápida, suaviza a fibra capilar, sela as cutículas e protege contra o calor do secador e prancha. Ele tem tecnologia formada por um trio de ingredientes poderosos: Quartzo Rosa, que evidencia o brilho máximo dos cabelos, Polímeros Selantes, responsáveis por deixar os fios fortes, resistentes protegidos dos danos do calor e redução da quebra e Proteínas Vegetais, que repõem os nutrientes essenciais nas camadas profundas do fio, promovendo maciez acentuada e crescimento saudável.

A marca relança a linha Men com produtos reformulados e focados para atender as necessidades da pele do homem em uma rotina de smart beauty. O Ultimune fornece proteção antioxidante, melhora o aspecto de linhas finas, fadiga e ressecamento, além de melhorar a sua capacidade de recuperação e resistência a danos enquanto fornece 32 horas de hidratação contínua para a pele. Os Extratos da Flor e da Folha de Tsubaki agem para maximizar as defesas internas da pele e o Extrato da Semente de Tsubaki para aumentar o poder antioxidante. Além disso, também estão presentes na composição extratos botânicos de Rosa Roxburghii, Extrato de broto de Faia e Extrato de Hortelã Pimenta que ajudam a aumentar a resistência a danos. Este sérum multidefesa nutre a pele masculina, tornando-a mais energizada e saudável.

A marca traz uma versão cítrica e refrescante com o lançamento, em edição limitada, da linha Flor de Cerejeira Infusion Fruitée. A nova edição carrega uma fragrância repleta de felicidade, luminosidade e muito frescor, lembrando a sensação leve das brisas das pétalas dessa flor, com um toque floral etéreo e frutado. O gel para as mãos dá uma sensação de hidratação e deixa as mãos delicadamente perfumadas. Inspirado na textura da granita, o produto derrete e hidrata a pele.

A marca apresenta a linha Match SOS Cauterização voltada, especialmente, para os cabelos danificados por química. Fios que passaram por algum procedimento de alisamento, descoloração, tintura, escova progressiva e/ ou permanente serão reparados com tratamento intensivo de cauterização. A alta performance em reparar os fios quimicamente danificados desde a primeira aplicação é um dos grandes diferenciais da nova linha. Sua fórmula promete recuperar 15 anos de danos em 1 mês com o uso contínuo e combinado entre seus produtos. O sérum forma uma película impermeabilizante, protege contra a quebra durante a escovação e controla o frizz e o volume por 48 horas.

A marca traz ao portfólio os novos sabonetes Pure Milk. Com a preciosa essência do leite, ele possibilita um banho agradável, com limpeza reconfortante e fragrâncias delicadas, promovendo uma sensação de pele hidratada, macia durante e após o banho, causando bem-estar e conforto. A fórmula com vitaminas e nutrientes do leite limpa delicadamente com uma espuma cremosa, deixando a sensação de cuidado, proteção e renovação da pele.

A linha vegana chega para tratar da pele da gestante e e lactante, tudo com a assinatura da obstetra Mariana Rosario. A Espuma hidratante e reparadora, limpa delicadamente, promovendo luminosidade e viço. Sua fórmula conta com Proskin, ativo desenvolvido especialmente para promover melhora da barreira cutânea. Tem ação reparadora e hidratante. Contém D-Pantenol e Glicerina Vegetal, que aumentam o nível de hidratação, além de um blend de óleos essenciais que promovem relaxamento e bem-estar.