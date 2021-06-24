Novidades da moda: acessórios, tênis, coleções de inverno e estreia na SPFW

A Eliana Chiste Joias aposta nos acessórios esmaltados em vários formatos e tamanhos Crédito: Divulgação Eliana Chiste Joias

As atenções na semana se voltam para a 51º edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), que acontece até 27 de junho, em versão 100% digital, com a participação de 43 marcas. E a estilista Naya Violeta estreia apresentando a coleção Foguete. “Vejo esse momento como um processo de abertura de caminhos para mostrar que no Centro-Oeste temos moda autoral, produzimos com identidade de moda, que temos uma moda plural, que olha para um lugar de ancestralidade e de diálogo".

Já outras marcas celebram o orgulho LGBTQIA+, comemorado no próximo dia 28 de junho, com coleções exclusivas. A Nike lançou novos tênis. A Levi's traz peças de roupas e a Ralph Lauren um óculos de sol exclusivo.

Nas novidades da semana, tem ainda a comemoração de 35 anos da Redley. Conhecida por lançar tendências fora e dentro do mar, a marca carioca ressignifica sua alma solar com releitura de peças emblemáticas da história do Rio de Janeiro. “A releitura na coleção traz nostalgia e modernidade ao mesmo tempo. São peças nostálgicas que carregam a memória afetiva marcante, como a estampa da t-shirt e o tom flúor que remete aos anos 80, mas com ares modernos. É uma volta ao passado, mas andando para frente”, diz Fernanda Affonso, coordenadora de estilo da marca. Confira!

PEÇAS ATEMPORAIS

A marca fez uma collab com a designer de joias Jacquelinne Fantin Crédito: Divulgação Libertà

A marca capixaba Libertà lança uma collab com a designer de joias Jacquelinne Fantin. A coleção de inverno 2021 aposta na tradicional padronagem xadrez tartan em peças atemporais, como o blazer. O tricô traz o conforto para os dias mais frios. Inspirado no street style, as peças aparecem no formato over size, que desconstrói o look e deixa ainda mais cool as composições.

A marca aposta ainda na terceira peça, a blusa de tule. "Uma peça quase sempre usada como segunda pele, ela veio como peça principal com uma estampa exclusiva da marca", diz a empresária Camila Vitali.

ACESSÓRIOS ESMALTADOS

A marca aposta nos esmaltados em vários formatos e tamanhos Crédito: Divulgação Eliana Chiste Joias

A Eliana Chiste Joias lança nova coleção apostando nos acessórios esmaltados. "Eles vieram em cores variadas, sempre com acabamentos em dourado. As peças que estouraram no verão de 2021, foram aumentando em seus tamanhos e alcançaram a categoria máxi, substituindo os colares delicados", conta Sammya Couri.

Multicoloridos, com brilhos, aplicações e formatos além do tradicional, dão a cara dos brincos, colares, pulseiras e braceletes que estão tomando conta das produções atualmente. A marca aposta nos tons de cinza, preto, vermelho e pink.

RESPEITE TODOS OS PRONOMES

100% dos lucros líquidos da coleção vão para a OutRight Action International Crédito: Divulgação Levis

A Levi's abraça causas como a da comunidade LGBTQIA+. A marca criou coleção com uma mensagem que não pode ser ignorada: Respeite todos os pronomes. O intuito é impulsionar o respeito pelos pronomes, além de celebrar esse momento tão importante.

A coleção traz peças como a regata na cor branca e estampada com a bandeira LGBTQIA+; a t-shirt ideal com o logo da Levi's nas cores da bandeira; e também uma camiseta manga longa na cor creme, também com o logo da marca em arco-íris. Os modelos já estão disponíveis no e-commerce e lojas físicas.

A grife fez uma parceria com a OutRight Action International, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para defender e promover os direitos humanos para pessoas LGBTQIA+ em todo o mundo. A doação anual ajuda a apoiar seu trabalho durante todo o ano. 100% dos lucros líquidos da coleção vão para a organização.

PEÇAS ICÔNICAS

A marca revisitou produtos que fazem sucesso nesses 35 anos Crédito: Divulgação Redley

Para comemorar os 35 anos, a Redley revisitou seus produtos icônicos - febre nos anos 1980 e 1990 - em uma coleção cápsula super especial. Quem não lembra dos sapatos Nauru? Ou das clássicas mochilas jeans? Essas são algumas das peças que estão de volta.

Sucesso absoluto nos pés da galera, os sapatos Nauru são relançados com a sola do tênis da Redley e se destacam ao lado de itens inesquecíveis, como a t-shirt Neon nas cores preta, branca e azul, inspirada no clima de época, e as Camisas de Lycra, que fizeram a cabeça de atletas como Shane Dorian, Andrea Lopes e Carlos Burle, e surgem hoje ainda mais confortáveis no dia a dia. Na coleção, destacam-se ainda edições especiais do tênis Originals, mala, boné, windbreaker, bucket hat, shorts e pochete 80’s.

TODAS AS BANDEIRAS

Os tênis trazem um conjunto diverso de bordados de bandeiras para serem aplicados aos modelos Crédito: BETRUELA

A Nike acaba de lançar a coleção Be True que se inspira na ideia de que o esporte pode ser o cenário perfeito para uma inclusão radical. O amplo espectro de nove bandeiras LGBTQIA+, com histórias pessoais sobre cada cor desse arco-íris, é amplamente utilizado como fonte de inspiração para os tênis deste ano, que trazem um conjunto diverso de bordados de bandeiras para serem aplicados aos modelos Blazer ’77 Low, Air Max Pre Day e All Out Utility Slide .

A crença no valor de uma representatividade diversa sempre foi um dos pilares da marca e da coleção Be True - não apenas nos produtos, mas também na participação da comunidade. Essa crença está presente, sobretudo, na parceria entre a Nike e organizações nacionais e regionais que trabalham na linha de frente da defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Inspirada nas nove bandeiras do movimento, com histórias pessoais sobre cada cor desse arco-íris, a marca trouxe três protagonistas na campanha: Gia Parr (Ela - Estudante, Advogada, Modelo), Bretman Rock (Ela/Eles/Ele - Influencer Digital) e Shiho Shimoyamada (Ela - Jogadora de futebol).

INSPIRAÇÃO NA ARQUITETURA

A coleção composta por peças contemporâneas, leves, e de design minimalistas Crédito: Divulgação Andrea de Pinho

Sempre inspirada na arquitetura, nas artes plásticas e nas possibilidades de pensar novos ângulos de um mesmo elemento, a designer capixaba Andrea de Pinho lançou a coleção Formas. A coleção composta por peças contemporâneas, leves, e de design minimalistas, trazem a beleza das figuras geométricas que podem ser vistas de vários ângulos e ganham formas e luzes diferentes de acordo com novos prismas de observação. A coleção é composta por colares, brincos, braceletes e anel feitos em banho de Prata e podem ser conhecidas no showroom da designer, no Barro Vermelho.

ESTREIA NA SPFW

Naya Violeta faz sua estreia na São Paulo Fashion Week Crédito: Divulgação Nathalia Takeuchiss

Na sua estreia na São Paulo Fashion Week (SPFW), a estilista Naya Violeta exalta sua ancestralidade, reverencia aqueles que a antecederam ao ter como madrinha a marca de Luiz Cláudio Silva, primeiro estilista negro a desfilar e fazer história no evento, e deixa rastros ao mostrar à nova geração que é possível seguir seus passos, sendo a primeira estilista de moda do Centro-Oeste a levar sua coleção para uma das passarelas mais cobiçadas do mundo.

A coleção Foguete tem adornos e estamparia exclusiva da designer Dani Guirra. “Em Foguete, a gente fala do poder de transformação que é o lugar do fogo. O fogo que aquece, que transforma. Há o clarão que o foguete traz, o clarão que é olhar para o fogo, o clarão de estar vivo. Nesse momento histórico e social de extrema dificuldade que estamos vivendo, essa coleção tenta nos ajudar a entender a potência de corpos negros reexistirem e de olhar para estes corpos vivos”, explica a estilista.

As cores terrosas, os festejos da Folia de Reis, as roupas extravagantes da "Yes, Brasil", que o pai ostentava nos anos 90, são as referências que Naya soma ao candomblé, o axé e todas as visualidades e essências que descobre mundo afora nas suas criações.

TECNOLOGIA NO PUNHO

Equipados com monitor de frequência cardíaca e funcionalidade GPS que pode ser carregado por energia solar Crédito: Divulgação G-SHOCK

A G-Shock acaba de anunciar o lançamento do GBD-H1000, um relógio equipado com monitor de frequência cardíaca e funcionalidade GPS que pode ser carregado por energia solar para o uso diário, além do carregamento via USB. Outro grande diferencial é a sua compatibilidade com aplicativos de corrida como Strava, Google Fit e o Apple Health.

Com cinco sensores funcionais, o acessório oferece dados como capacidade cardiorrespiratória e contador de passos. Além disso, conectando o relógio ao smartphone via Bluetooth, o usuário pode ainda gerenciar o histórico de informações coletadas. Ideal para o monitoramento diário de saúde e para a prática de exercícios físicos, o modelo conta ainda com outros recursos como resistência à água, análise de exercícios físicos, bússola, altímetro, barômetro, hora mundial, cronômetro, temporizador regressivo e alarme.

APOSTANDO NO CONFORTO

Peças bordadas, macacões utilitários e vestidos amplos fazem parte da coleção Crédito: Divulgação The Store

O linho puro é o protagonista na coleção de inverno da The Store. Ele aparece com outros tecidos naturais como o linho, o algodão, a viscose, o modal e a seda. "Nossa coleção valoriza as silhuetas atemporais e funcionais. E a inspiração é muito orgânica, pensamos no dia a dia da maioria das mulheres, na praticidade e no conforto", conta a empresária Karen Bergoli. Peças bordadas, macacões utilitários e vestidos amplos aparecem em tons terrosos, no verde jungle e no marinho, outro clássico da marca.

GEOMETRISMO

As peças são de couro legítimo e foram produzidas por artesãos Crédito: And Barreto Gallerist

A Ryzí, marca brasileira de bolsas comandada por Luiza Mallmann, lança a sua terceira coleção exclusiva com o Gallerist, marca dirigida pelas irmãs Cassou. A collab apresenta quatro novas combinações de cores, que são inéditas e multicolor.

Os acessórios foram criados a quatro mãos pelas diretoras criativas e unem a contemporaneidade e o geometrismo da Ryzí com o DNA estético do Gallerist. As peças são de couro legítimo e foram produzidas por artesãos, garantindo a qualidade e a individualidade. "Buscamos mais uma vez a sinergia entre as marcas. Foram horas de reuniões para encontramos essas combinações de cores únicas", disse Luiza Mallmann.

ÓCULOS FASHION

Coleção de óculos voltada para público infantil inspirada no comportamento fashion Crédito: Divulgação Colcci Eyewear

A Colcci Eyewear lança coleção de óculos voltada para público infantil inspirada no comportamento fashion. A proposta da linha Colcci Fun é levar para essa galera as últimas tendências da temporada adaptadas ao universo respectivo a faixa etária. E além disso, convidar todos a mudarem do on para o modo fun e assim, levar descontração, leveza e muita diversão ao dia a dia. A primeira linha traz dois modelos solares e três de grau, para meninos e meninas de 07 a 10 anos.

“A Colcci Fun chega ao nosso portfólio como uma grande aposta, pois são peças modernas, cheias de informação de moda, mas com o conforto que as crianças precisam. Nossa campanha celebra o jeito Fun Glasses de ver a vida e mostra como um óculos pode compor um look cheio de estilo e personalidade!", explica Daniella Facchinetti, gerente de marketing e produto.

UNIÃO DE MULHERES

O modelo brinca com elos na tira superior e aposta em uma silhueta mais delicada. Crédito: Divulgação Ipanema

A Ipanema convidou o Coletivo de Pretas para potencializar o lançamento de sua nova coleção por meio do movimento Achados Ipanema. O objetivo da parceria vai além de divulgar as sandálias, tendo como premissa apoiar quatro marcas brasileiras lideradas por mulheres. O coletivo, liderado pelas empresárias e digital influencers Rita Carreira e Carol Santos, colaborou com a calçadista e conectou-a às marcas Calma, FALA, Az Marias e Mile.Lab.

As sandálias são um sopro de cores vibrantes e modelos que foram pensados para abraçar os pés das mulheres em todos os momentos do dia. São quatro modelos lançados: Fever, Bold, Class Easy e Hit Papete. A Class Easy traz diversidade em seus modelos. A sandália pode ser encontrada em cores lisas, estampadas e no modelo salomé, que brinca com elos na tira superior e aposta em uma silhueta mais delicada.

LINGERIES SUSTENTÁVEIS

Os sutiãs e calcinhas da coleção garantem liberdade de movimento e conforto Crédito: Divulgação LYCRA

A Renner lançou a collab de lingeries sustentáveis de sua linha exclusiva Lov com a marca Lycra. Nas peças, o fio modal é mesclado ao fio Lycra Ecomade, que além de prolongar a durabilidade do tecido, é fabricado com 20% de material reciclado pré-consumo.

A marca de lingerie da Renner será a primeira da América do Sul produzida com o fio, certificado pela Global Recycled Standard. A organização é responsável pela verificação e rastreamento do material reciclado desde sua origem até o produto final, assegurando a qualidade e o cumprimento dos rigorosos requisitos ambientais, sociais e químicos.

Os sutiãs e calcinhas da coleção garantem liberdade de movimento e conforto para todas as situações, seja na correria do dia a dia ou na hora de curtir um momento especial. Além disso, uma etiqueta feita de papel semente acompanha as peças como um convite ao consumidor a plantar um mundo mais sustentável.

PARA CELEBRAR

A novidade possui armação nas cores da bandeira LBGTQIA+ Crédito: Divulgação Ralph Lauren

A Ralph Lauren celebra o mês do Orgulho com o óculos de sol em adição a sua coleção Polo Pride, para adultos e crianças. A novidade possui armação nas cores da bandeira LBGTQIA+, feita com acetato translúcido e lentes pretas. Além disso, a marca relança a coleção unisex Polo Pride, com peças adultas e infantis, com a fragrância ícone da data - que traz o pônei Polo nas cores da bandeira do arco-íris.

A grife criou uma parceria com a Stonewall Community Foundation para doar parte dos lucros para beneficiar organizações LBGTQIA+ pelo mundo. A Stonewall Community Foundation prioriza aqueles em mais vunerabilidade social na comunidade, incluindo ONGs focadas em etnias, transgêneros e pessoas não-binárias.

ARCO-ÍRIS

Coleção Rainbow, da Disney, em parceria com diversas marcas, Crédito: Divulgação/Disney

A Disney fez parceria com diversas marcas para lançar a Coleção Rainbow, em homenagem ao Mês do Orgulho LGBT. Pela primeira vez no Brasil, a coleção inclui produtos de consumo com as franquias Pixar, Star Wars e Marvel. No Brasil, marcas como Água de Coco, Go Case, Renner, C&A, Logay, Regina Festas, Ancomex, Zona Criativa, Carrefour e Molin lançam coleções temáticas com as franquias Disney. Sçao máscaras, camisas, meias, shorts e até capas de celulares com os personagens da franquia nas estampas. Além das lojas, as peças da coleção também estão disponíveis no site disney.com.br/shop.