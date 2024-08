Maior projeto de artes cênicas do Brasil retorna ao Espírito Santo em agosto

Festival Sesc Palco Giratório chega no Sesc Glória. Crédito: MORGANA NARJARA

O renomado Festival Sesc Palco Giratório, maior projeto de circulação de artes cênicas no Brasil, retorna ao Sesc Glória com uma programação variada e imperdível. Entre os dias 9 e 22 de agosto, o público capixaba poderá apreciar uma série de espetáculos, apresentações artísticas, debates e oficinas destinadas a todas as idades.



Em sua trajetória pelo Brasil, o projeto ampliou sua programação, incluindo peças de teatro, dança e circo. Este ano, o Sesc Glória recebe uma apresentação especial do Grupo de Dança Afro NegraÔ com o espetáculo capixaba “Abebé – o reflexo do corpo preto nos trinta anos do Grupo de Dança Afro NegraÔ”, que celebra a diversidade e riqueza da cultura afro-brasileira por meio da dança.

Com três décadas de história, o grupo valoriza a sabedoria ancestral negra refletida no espelho do orixá Oxum, conhecido como Abebé. A apresentação, marcada para o dia 13 de agosto, homenageia Oxum, a rainha das águas doces e guardiã dos rios e cachoeiras, explorando seu poder e sua ligação com a fertilidade.

Festival Sesc Palco Giratório chega no Sesc Glória. Crédito: Daniel Leite

Além de “Abebé”, o Sesc Glória apresenta mais quatro espetáculos: “Leci Brandão – Na palma da mão”, “A Fábrica dos Ventos”, “Herança” e “Quatro Luas”, que abordam temas significativos como musicalidade, espiritualidade, infância, diversidade, negritude, acessibilidade e inclusão.

Sobre o Festival Sesc Palco Giratório

O Festival Palco Giratório é reconhecido como o maior projeto de circulação de artes cênicas do Brasil e uma referência no cenário cultural do país, promovendo a difusão e o intercâmbio das artes cênicas. Desde 1998, o projeto intensifica a formação de plateias ao levar espetáculos de diversos gêneros a diferentes estados brasileiros.

Com a participação ativa da comunidade, artistas locais e convidados, o Palco Giratório promove a divulgação do trabalho de profissionais de todo o Brasil e gera empregos para inúmeros trabalhadores do circuito.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

9 e 10 de agosto

Evento: “Leci Brandão - Na palma da mão”, do Grupo Palavra Z Produções Culturais

Local: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória.

Horário: 20h

Classificação: 14 anos

Ingressos: Site Lets Events ou bilheteria do Sesc Glória

Site Lets Events ou bilheteria do Sesc Glória Valores: R$ 10 (credencial Sesc), R$ 15 (comerciante), R$ 13 (conveniado), R$ 20 (inteira/usuário), R$ 10 Meia-entrada e R$ 10 + 1Kg de alimento não perecível (Meia-entrada solidária).

Pensamento Giratório

O Pensamento Giratório é um momento aberto ao público para reflexão e discussão. A ação conta com a participação de um grupo do circuito do Palco Giratório e de um convidado especial para uma bate-papo.

Bate Papo: Pensamento Giratório

Evento: Pensamento Giratório sobre o espetáculo “Leci Brandão - Na Palma da mão”, com o diretor e equipe do grupo Palavra Z Produções Culturais

Dia: 10 de agosto

Local: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória

Horário: 21h (após a apresentação)

Vagas: lotação do espaço

Classificação: 14 anos

Ingressos: Site Lets Events

Valores: Gratuito

13 de agosto

Evento: “Abebé - O reflexo do corpo preto nos trinta anos” do Grupo de Dança Afro NegraÔ

Local: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória

Horário: 20h

Classificação: Livre

Ingressos: Site Lets Events ou bilheteria do Sesc Glória

Site Lets Events ou bilheteria do Sesc Glória Valores: R$ 10 (credencial Sesc), R$ 15 (comerciante), R$ 13 (conveniado), R$ 20 (inteira/usuário), R$ 10 Meia-entrada e R$ 10 + 1 Kg de alimento não perecível (Meia-entrada solidária).

14 de agosto

Evento: “Herança” com o grupo coletivo Cia Burlantins

Local: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória

Horário: 20h

Classificação: Livre

Ingressos: Site Lets Events ou bilheteria do Sesc Glória

Site Lets Events ou bilheteria do Sesc Glória Valores: R$ 10 (credencial Sesc), R$ 15 (comerciante), R$ 13 (conveniado), R$ 20 (inteira/usuário), R$ 10 Meia-entrada e R$ 10 + 1 Kg de alimento não perecível (Meia-entrada solidária).

Festival Sesc Palco Giratório chega no Sesc Glória. Crédito: Pablo Bernardo

15 e 16 de agosto

Evento: “A Fábrica dos Ventos” espetáculo com o Grupo A Trupe Lona Preta

Local: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória

Horário: 20h

Classificação: Livre

Ingressos: Site Lets Events ou bilheteria do Sesc Glória

Site Lets Events ou bilheteria do Sesc Glória Valores: R$ 10 (credencial Sesc), R$ 15 (comerciante), R$ 13 (conveniado), R$ 20 (inteira/usuário), R$ 10 Meia-entrada e R$ 10 + 1 Kg de alimento não perecível (Meia-entrada solidária).

Bate Papo: Pensamento Giratório - 15 de agosto

Evento: Pensamento Giratório sobreo espetáculo “A Fábrica dos Ventos” com o grupo A Trupe Lona Preta

Dia: 15 de agosto

Local: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória

Horário: 21h (após a apresentação)

Vagas: lotação do espaço

Classificação: Livre

Ingressos: Site Lets Events

Valores: Gratuito

Apresentação Palco Giratório - 21 e 22 de agosto

Evento: “Quatro Luas” espetáculo de teatro com o Bando Coletivo de Teatro

Local: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória

Horário: 20h

Classificação: Livre

Ingressos: Site Lets Events ou bilheteria do Sesc Glória

Site Lets Events ou bilheteria do Sesc Glória Valores: R$ 10 (credencial Sesc), R$ 15 (comerciante), R$ 13 (conveniado), R$ 20 (inteira/usuário), R$ 10 Meia-entrada e R$ 10 + 1 Kg de alimento não perecível (Meia-entrada solidária).

