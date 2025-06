Cultura

Carretella Del Vin de Santa Teresa terá distribuição de polenta e linguiça

Evento é um dos destaques da 34ª Festa do Imigrante Italiano, marcada para 20 e 29 de junho; confira programação completa

Publicado em 17 de junho de 2025 às 18:10

Carretella Del Vin de Santa Teresa em 2024 Crédito: Marcelo Pita Fotografia

As ruas da primeira cidade italiana do Brasil serão palco para celebração das raízes imigrantes. No dia 28 de junho, carros alegóricos temáticos e famílias em trajes típicos desfilarão por Santa Teresa durante a Carretella Del Vin. O evento faz parte da programação da 34ª edição da Festa do Imigrante Italiano.>

Já tradicional no calendário teresense, o cortejo será realizado na Avenida José Ruschi, no Centro da cidade, a partir das 10h30. Durante todo o evento, serão homenageados aspectos importantes da cultura dos imigrantes italianos, como a produção de vinho e café e as famosas "nonnas" - as vovós italianas. A banda Brasitália será a responsável por embalar o público com canções típicas. A distribuição de iguarias como polenta frita e linguiça também está garantida.>

Entre os dias 20 e 29 de junho, o município da Região Serrana também contará com missas, corridas e shows musicais. Os eventos ocorrem tanto no Parque de Exposições da cidade, na Rua Virgílio Germano Bassetti, quanto nas ruas do Centro. Toda a programação é gratuita, com exceção da eleição da Garota Ítalo-Teresente, na noite de abertura. >

Marcado para as 20h de sexta (20), o concurso será realizado no cerimonial da faculdade Escola Superior Francisco de Assis (Esfa). Os interessados em conferir qual das seis candidatas ficará com o título deverão comprar ingressos na portaria do evento ou antecipadamente no centro cultural Circolo Trentino, na R. Jerônimo Vervloet, 54. A entrada custa R$ 50.>

A partir de sábado (21), a programação segue com entrada franca. O destaque do dia será a Serata Trentina, com saída da Rua do Lazer e chagada na Igreja Matriz. No domingo (22), a 14ª Corrida Dell'Imigrante e a 8ª Corridinha Dei Bambini assumem as ruas da cidade. >

A festa para o público volta a acontecer na quinta-feira (26), dia oficial da Imigração Italiana de Santa Teresa. O desfile-cívico na Avenida José Ruschi vai marcar a data. A sexta (27) marca o início de shows e apresentações culturais que celebram a cultura italiana, com show de Giocco di Mora e Os Carreteiros.>

No sábado (28), mesmo dia da Carretella Del Vin, turistas e moradores poderão curtir as apresentações de artistas como Pedro Ferna, Banda Soul Pop, Banda Ângulo Vertical, Finestra Del Cuore e Thiago e Bheto, das 14h às 23h, no Parque de Exposições. O encerramento está marcado para o domingo seguinte (29), que contará com Ressaca da Carretella, às 11h da manhã, na Avenida José Ruschi, e show da Ferrari e Banda, a partir das 17h, no Parque de Exposições. >

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

SEXTA FEIRA (20)



19h: Abertura oficial da festa



20h: Eleição da Garota Ítalo-Teresense, no cerimonial da Escola Superior São Francisco de Assis, na Rua Bernardino Monteiro, nº 700





SÁBADO (21)

9h: Confraternização do comércio, no Centro



19h: Serata Trentina, com saída do alto da Rua do Lazer até a Igreja Matriz





DOMINGO (22)

8h: 14ª Corrida Dell’Imigrante, com largada no Parque de Exposições e retorno na fábrica de biscoitos Claids



8h: 8ª Corridinha Dei Bambini, no Parque de Exposições

10h: Missa do Imigrante Italiano, na Igreja Matriz





QUARTA-FEIRA (25)

18h: Sessão Solene da Câmara Municipal, no cerimonial da Escola Superior São Francisco de Assis, na Rua Bernardino Monteiro, nº 700





QUINTA-FEIRA (26)

9h: Desfile cívico, na Avenida José Ruschi, com saída do Colégio Santa Catarina e chegada na Prefeitura





SEXTA-FEIRA (27)

10h: Confraternização dos bancos, no Centro



No Parque de Exposições:

18h: Abertura da Praça de Alimentação



20h: Show com Giocco di Mora



21h30: Show com Os Carreteiros





SÁBADO (28)

10h30: Carretella del Vin com a Banda Brasitálica, na Avenida José Ruschi



No Parque de Exposições:

14h: Pedro Ferna – Concerto Italiano



16h: Show com a banda Soul Pop



18h: Show com a banda Ângulo Vertical



21h: Show com Finestra Del Cuore



23h: Show com Thiago Bheto





DOMINGO (29)

11h: Ressaca da Carretella, na Avenida José Ruschi com saída em frente à Prefeitura e chegada no Parque de Exposições

12h: II Giro delle Tagliatelle



12h: Show com Italiamo



15h: Apresentações culturais



17h: Show com Ferrari e Banda

