8 dicas para melhorar a saúde digestiva

Especialista indica atitudes simples do dia a dia para melhorar a qualidade de vida e evitar complicações intestinais

O refluxo gastroesofágico se caracteriza pelo retorno do ácido estomacal ao esôfago, provocando azia e regurgitação. A gastrite é a inflamação do revestimento do estômago, resultando em dor ou queimação abdominal, náuseas e vômitos. >

Já a constipação é caracterizada pela dificuldade de evacuar, fezes endurecidas e sensação de evacuação incompleta, geralmente devido à baixa ingestão de fibras, hidratação inadequada e sedentarismo.“Cuidar da digestão no dia a dia é fundamental para manter a saúde geral e o bem-estar e evitar essas complicações. Com práticas mais saudáveis no dia a dia você pode corroborar para o funcionamento adequado do seu intestino”, reforça a docente. >